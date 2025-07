Elena Udrea, despre ce va face după ieşirea din închisoare. Are de gând să se angajeze: „O să mă întreţină soţul o perioadă”

După aproape patru ani în spatele gratiilor, Elena Udrea a fost eliberată din închisoare. La ieșirea din penitenciarul Târgșor, fostul ministru a vorbit despre perioada de detenție, dar și despre planurile sale de viitor. Ce va face de acum? Planul îl implică direct pe Adrian Alexandrov.

Elena Udrea a părăsit joi după-amiază Penitenciarul Târgșor, fiind întâmpinată la ieșire de partenerul său, care i-a oferit un buchet de flori.

Întrebată dacă va pleca din România, Elena Udrea a declarat: ”Eu m-am întors în România când puteam să nu mă întorc, cu nădejdea că şi eu voi fi rejudecată (…) Dacă atunci am venit de bună voie, la fel voi face şi acum. Vreau să-mi cresc copilul în România”.

Fostul ministru nu are de gând să se întoarcă în politică.

Întrebată din ce își va câțtiga existența de acum, Elena Udrea a spus că se va orienta către mediul privat, adăugând:

„As fi renuntat la politica mult mai devreme daca stiam ca voi intra la inchisoare si voi sta departe de fetita mea. O sa ma intretina sotul o perioada, apoi o sa imi gasesc ceva de lucru. O sa vad, probabil in mediul privat. M-am retras din viata publica de multi ani. Deocamdata vreau o viata privata alaturi de familie”, a spus fostul ministru.

Adrian Alexandrov, partenerul Elenei Udrea, a declarat că a fost „copleșit de emoții” în momentul în care a aflat vestea eliberării fostului ministru al Turismului din penitenciar. Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”. „A fost o dimineață încărcată de emoții, dar și de speranță”, a spus Alexandrov, precizând totodată că, în ciuda bucuriei, și-a păstrat „o mică rezervă”. El a mai adăugat că fiica lor nu a fost încă informată despre eliberarea mamei, pentru că își doresc să-i facă o surpriză.

