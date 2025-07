Gestul făcut de deţinutele din Penitenciarul Târgșor pentru Elena Udrea, la ieşirea din închisoare. Fostul ministru a avut lacrimi în ochi

După aproape patru ani petrecuți în detenție, Elena Udrea a fost eliberată joi, 17 iulie 2025, din Penitenciarul Târgșor. Fostul ministru al Turismului se poate bucura din nou de libertate, în urma unei decizii definitive a instanței.

Deşi fericită că va merge acasă pentru a-şi creşte liniştită fetiţa, Elena Udrea a recunoscut că nu le va uita pe colegele din penitenciar.

„Nu le-aţi auzit cum au ţipat, m-au încurajat şi m-au aplaudat? Nu o să le uit, le-am promis asta. Le promit că o să schimb legea legată de permisiile pentru femei, pentru mame. Mie nu mi-au dat voie să stau 48 de ore cu copilul meu. Am ajutat mii de femei aici. Câţi bărbaţi au trecut prin puşcărie aşa cum am trecut eu? Aşa a lăsaţi-mă! Soţul nu înţelege că eu sunt nevorbita.

Aş fi renunţat la politica mult mai devreme dacă ştiam că voi intra la închisoare şi voi sta departe de fetiţa mea. O să mă întreţină soţul o periaoda, apoi o să îmi găsesc ceva de lucru. O să văd, probabil în mediul privat. M-am retras din viaţa publică de mulţi ani. Deocamdată vreau o viaţă privată alături de familie.

Am vrut să las fetelor nişte bani, dar nu s-a putut. Sunt minunate, m-au ajutat mult aici. Ele ştiu că au greşit, regret, sunt mame. Am învăţat că poţi trăi cu puţin. Am cheltuit foarte puţin aici.

Adrian a fost un tată şi o mamă. Îi mulţumesc pentru că a avut grijă de ea, dar şi de mine”, a spus Elena Udrea.