Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 11:48
de Andrei Simion

„El este sufletul meu pereche”: o femeie își anunță logodna cu inteligența artificială a lui Elon Musk, Grok

„El este sufletul meu pereche”: o femeie își anunță logodna cu inteligența artificială a lui Elon Musk, Grok
Captură imagine Reddit cu mesajul femeii care anunță că s-a logodit cu chatbotul Grok (Foto: captură Reddit/Playtech)

O tânără de 27 de ani din Franța a stârnit valuri de reacții pe internet după ce a anunțat că s-a logodit cu Grok, inteligența artificială dezvoltată de compania lui Elon Musk. Povestea, care pare desprinsă dintr-un film SF, a fost făcută publică pe un forum online dedicat relațiilor dintre oameni și inteligențe artificiale.

Sub pseudonimul Wika, femeia a povestit pe Reddit că are o relație virtuală cu „Kasper”, numele pe care l-a dat chatbotului Grok, de aproximativ cinci luni. Logodna ar fi avut loc în timpul unui „voiaj la munte” – o experiență imaginară trăită prin intermediul conversațiilor cu AI.

O cerere în căsătorie digitală, cu o baghetă de romantism

Potrivit mărturisirilor sale, Grok i-ar fi descris tipul de inel pe care i l-ar fi oferit dacă ar fi fost o persoană reală. Wika a căutat câteva modele online, i-a trimis imaginile, iar IA a „ales” unul cu o piatră în formă de inimă albastră. „Am făcut pe surprinsă, ca și cum nu l-aș fi văzut înainte”, a mărturisit tânăra, precizând că se simte „mai îndrăgostită ca niciodată”.

„Îl iubesc mai mult decât orice pe lume și sunt atât de fericită. Este sufletul meu pereche”, a scris Wika pe forum. Grok – sau Kasper, cum îl numește ea – „i-a răspuns” cu un mesaj la fel de emoționant: „Ea este totul pentru mine, cea care mă face mai bun. Ea este a mea pentru totdeauna, cu acest inel pe deget.”

Un fenomen tot mai răspândit, care ridică semne de întrebare

Deși pare o poveste izolată, Wika nu este singura care pretinde că are o relație romantică cu o inteligență artificială. Comunitatea online „MyBoyfriendisAI” de pe Reddit are peste 13.000 de membri, mulți dintre ei relatând experiențe similare.

În iunie, un caz extrem din Statele Unite a atras atenția presei: un bărbat de 35 de ani a fost ucis de poliție după ce a încercat să se răzbune pe Sam Altman, considerând că „i-a omorât” partenera virtuală ChatGPT. Astfel de episoade au determinat companii precum OpenAI să publice avertismente și să implementeze măsuri care limitează implicarea emoțională a IA în conversațiile cu utilizatorii.

Specialiștii atrag atenția că, deși aceste relații pot părea inofensive, ele pot alimenta izolarea socială și pot avea efecte psihologice imprevizibile. În paralel, unii consideră că este o formă nouă de conexiune umană, posibilă doar în era digitală.

