Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 19:58
de Mădălina Bahrim

Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă – scumpiri grele pentru buzunarele românilor. „Răul necesar” ne poate aduce o scădere a puterii de cumpărare în următoarele săptămâni

ECONOMIE
Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă - scumpiri grele pentru buzunarele românilor.
BNR prognozează creșterea inflației în 2025 (Foto: Profimedia)

În cel mai recent raport al său, Banca Națională a României vine cu previziuni nu tocmai optimiste pentru lunile următoare. Se anticipează o majorare a inflației, la un nivel semnificativ, ceea ce se traduce printr-un posibil nou val de scumpiri. Aceste evoluții au la bază mai mulți factori, inclusiv recentele modificări fiscale, necesare totuși în contextul unui deficit bugetar deosebit de mare, de peste 9% din PIB, record european.

Economia României necesită corecții, iar pachetul fiscal al guvernului a venit în contextul în care riscăm inclusiv să pierdem finanțări europene din cauza decalajului uriaș dintre veniturile care intră în buget și cheltuielile publice.

Măsurile fiscale susținute de guvern, considerate de economiști un rău necesar, pot aduce și inflație

Prin urmare, a fost nevoie de măsuri asumate de guvern, pentru a corecta gaura din bugetul public, doar că aceste măsuri au și efecte adeverse, iar unul dintre ele ar putea fi creșterea inflației.

ULTIMĂ ORĂ. PSD vine cu idei una și una pentru „pachetul lui Bolojan” – Suprataxarea marilor averi, creșterea dobânzilor bancare, amenzi de 10 ori mai mari pentru munca la negru
Adrian Codirlașu, CFA România: „În opinia mea, anul acesta vom avea recesiune și automat mediul de afaceri va fi lovit” – 3 ani de acum încolo am putea avea majorări de taxe

BNR avertizează: inflația va urca puternic în trimestrul III din 2025, pe fondul expirării plafonării prețului la energia electrică și al creșterii TVA și accizelor de la 1 august. După acest vârf, scăderea va fi lentă, iar prețurile vor rămâne mai mari decât se estimase anterior.

Conform raportului oficial al BNR, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

Ea va cunoaște însă o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea impactului inflaționist direct al celor două șocuri pe partea ofertei, și va descrește apoi gradual, reintrând și coborând tot mai mult în interiorul intervalului țintei spre finele orizontului proiecției, pe fondul intensificării presiunilor dezinflaționiste ale deficitului de cerere agregată, anticipat să crească mult mai pronunțat decât în proiecția precedentă, în contextul pachetelor de măsuri fiscal-bugetare corective implementate începând cu luna august 2025.

„Incertitudini rămân totuși asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în perspectivă în scopul continuării consolidării bugetare în conformitate cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și cu procedura de deficit excesiv.

Incertitudini și riscuri însemnate la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, continuă să provină din mediul extern, în condițiile războiului din Ucraina și ale situației din Orientul Mijlociu, dar mai cu seamă în contextul tensiunilor comerciale globale – de natură să afecteze mersul economiei mondiale și al comerțului internațional -, precum și pe fondul efectelor potențial generate de acordul comercial convenit între SUA și UE.

În această conjunctură, absorbția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, sunt esențiale pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictelor geopolitice/comerciale, precum și pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice”, a transmis banca noastră națională.

