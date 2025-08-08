Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă – scumpiri grele pentru buzunarele românilor. „Răul necesar” ne poate aduce o scădere a puterii de cumpărare în următoarele săptămâni

În cel mai recent raport al său, Banca Națională a României vine cu previziuni nu tocmai optimiste pentru lunile următoare. Se anticipează o majorare a inflației, la un nivel semnificativ, ceea ce se traduce printr-un posibil nou val de scumpiri. Aceste evoluții au la bază mai mulți factori, inclusiv recentele modificări fiscale, necesare totuși în contextul unui deficit bugetar deosebit de mare, de peste 9% din PIB, record european.

Economia României necesită corecții, iar pachetul fiscal al guvernului a venit în contextul în care riscăm inclusiv să pierdem finanțări europene din cauza decalajului uriaș dintre veniturile care intră în buget și cheltuielile publice.

Măsurile fiscale susținute de guvern, considerate de economiști un rău necesar, pot aduce și inflație

Prin urmare, a fost nevoie de măsuri asumate de guvern, pentru a corecta gaura din bugetul public, doar că aceste măsuri au și efecte adeverse, iar unul dintre ele ar putea fi creșterea inflației.

BNR avertizează: inflația va urca puternic în trimestrul III din 2025, pe fondul expirării plafonării prețului la energia electrică și al creșterii TVA și accizelor de la 1 august. După acest vârf, scăderea va fi lentă, iar prețurile vor rămâne mai mari decât se estimase anterior.

Conform raportului oficial al BNR, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

Ea va cunoaște însă o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea impactului inflaționist direct al celor două șocuri pe partea ofertei, și va descrește apoi gradual, reintrând și coborând tot mai mult în interiorul intervalului țintei spre finele orizontului proiecției, pe fondul intensificării presiunilor dezinflaționiste ale deficitului de cerere agregată, anticipat să crească mult mai pronunțat decât în proiecția precedentă, în contextul pachetelor de măsuri fiscal-bugetare corective implementate începând cu luna august 2025.