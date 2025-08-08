Banca Națională a României îngheață dobânda cheie la nivelul de 6,5%, iar economiștii reacționează dur: „Ne așteptăm să intrăm în recesiune, cu o inflație de 9% – 10% la finalul anului”

BNR a decis să mențină dobânda cheie la nivelul de 6,5% pe an. Principalul instrument al băncii noastre centrale pe piața monetară rămâne înghețat, BNR adoptând o poziție precaută și așteptându-se la o perioadă marcată de incertitudini și riscuri pentru economie. În replică, economiștii anticipează și ei vremuri tulburi. Unele scenarii merg chiar către o posibilă recesiune, cu o inflație de 9% – 10% la finalul anului.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 8 august 2025, a hotărât următoarele:

Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an;

Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an;

Menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, conform BNR.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într‑o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.

Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse”, a mai transmis BNR.

Economiștii nu văd cu ochi buni perioada următoare. Se anticipează o posibilă recesiune

Conform opiniei formulate de economiștii BRD, recesiunea este scenariul de bază pentru 2025, scăderea economică estimată fiind între 0,6 și 1,4% din PIB.

„Estimăm că inflația va intra în intervalul 7%, 8% în trimestrul 3 din 2025, cu o probabilitate crescută să ajungă spre limita superioară a intervalului la finalul trimestrului. Ulterior, în trimestrul 4, într-un scenariu optimist, inflația se va stabiliza în intervalul menționat. Totuși, dacă riscurile ascendente se materializează, inflația ar putea urca spre 9%-10% până la finalul anului”, arată raportul BRD.

La rândul lor, economiștii ING trag un semnal de alarmă asupra deficitului de cont curent al României, o problemă cel puțin la fel de gravă în ochii experților, ca deficitul bugetar.

„Leul rămâne semnificativ supraevaluat, iar în ultimele săptămâni piața a observat că presiunea ascendentă asupra perechii EUR/RON este încă prezentă. În mod firesc, deficitul masiv de cont curent va continua să apese asupra monedei, în timp ce piețele continuă să urmărească îndeaproape executarea consolidării fiscale. Prin urmare, păstrăm 5,100 EUR/RON în prognoza noastră pentru sfârșitul anului, ca loc de creștere după vârful inflației, dacă situația rămâne stabilă”, arată raportul ING.