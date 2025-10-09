EA pariază totul pe jocul video Battlefield 6 și vrea să detroneze Call of Duty. Testul final înainte de tranzacția istorică a companiei de gaming

Electronic Arts pariază pe cel mai nou titlu din franciză pentru a recâștiga teren în fața rivalului direct, Call of Duty, într-un moment-cheie: lansarea „Battlefield 6” are loc vineri, cu puțin timp înainte ca EA să iasă de pe bursă printr-o tranzacție evaluată la circa 55 de miliarde de dolari, susținută de un consorțiu cu finanțare saudită și ginerele lui donald Trump. Miza e dublă: să repare reputația șifonată după „Battlefield 2042” și să demonstreze că proprietățile intelectuale ale companiei pot ancora creșterea într-o piață saturată, notează Reuters.

Record în beta, revenire la clase și leadership cu ADN „Call of Duty”

Semnele timpurii sunt încurajatoare. Testul beta din august a strâns peste 521.000 de jucători simultan pe PC (record de franciză, peste vârful istoric de aproximativ 491.000 pentru Call of Duty, potrivit datelor Steam), iar medii cross-platform au indicat 10,6 milioane de utilizatori activi zilnic, cu un vârf de 12 milioane în primul weekend. „Battlefield 6” mizează pe un setting modern, lupte deschise de amploare și grafică avansată.

Dezvoltarea a fost coordonată de patru studiouri interne, sub conducerea unor veterani ai seriei rivale: Vince Zampella și Byron Beede. Lecțiile din 2021 par asimilate: după criticile privind renunțarea la campania single-player și la sistemul clasic de patru clase în favoarea „specialiștilor”, noul joc readuce clasele pentru a restabili rolurile clare în echipă și echilibrul de joc. „Battlefield 6 este un release ‘make or break’”, avertizează Joost van Dreunen (NYU Stern), în timp ce analista Alicia Reese (Wedbush) notează că plângerea majoră a fanilor a vizat exact sistemul de „specialists”, perceput ca „ne-Battlefield”.

Oboseală de „Call of Duty” și fereastra de oportunitate pentru EA

Contextul industriei poate ajuta EA. După 20+ ani și 21 de lansări principale, „Call of Duty” acuză semne de oboseală la o parte din public, pe fondul accentului crescut pe monetizare cosmetică și colaborări pop-culture care îndepărtează seria de realismul „dur” preferat de unii fani. Cel mai nou „Black Ops 7”, programat pentru noiembrie, a stârnit reacții mixte în social media la trailerul de debut, în timp ce dezvăluirea „Battlefield 6” a strâns raporturi de aprecieri net favorabile.

Pentru EA, succesul nu e doar o chestiune de cifre la lansare, ci și de retenție: „Apex Legends”, „Titanfall” sau „Star Wars Battlefront” au pierdut din suflu, iar compania are nevoie ca „Battlefield 6” să tragă după sine ecosistemul — de la conținut live-service la eforturi competitive. Dacă lansarea livrează stabilitate tehnică, identitate de franciză și hartă clară de conținut, EA își poate securiza „victoria” într-un an complicat și poate intra în noua etapă ca firmă privată cu o poveste de creștere credibilă. Dacă nu, tranzacția „istorică” va debuta sub semnul îndoielii privind cea mai valoroasă armă din arsenalul companiei.