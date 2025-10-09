Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 17:43
de Cristian Cojocaru

EA pariază totul pe jocul video Battlefield 6 și vrea să detroneze Call of Duty. Testul final înainte de tranzacția istorică a companiei de gaming

Gaming
EA pariază totul pe jocul video Battlefield 6 și vrea să detroneze Call of Duty. Testul final înainte de tranzacția istorică a companiei de gaming
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Electronic Arts pariază pe cel mai nou titlu din franciză pentru a recâștiga teren în fața rivalului direct, Call of Duty, într-un moment-cheie: lansarea „Battlefield 6” are loc vineri, cu puțin timp înainte ca EA să iasă de pe bursă printr-o tranzacție evaluată la circa 55 de miliarde de dolari, susținută de un consorțiu cu finanțare saudită și ginerele lui donald Trump. Miza e dublă: să repare reputația șifonată după „Battlefield 2042” și să demonstreze că proprietățile intelectuale ale companiei pot ancora creșterea într-o piață saturată, notează Reuters.

Record în beta, revenire la clase și leadership cu ADN „Call of Duty”

Semnele timpurii sunt încurajatoare. Testul beta din august a strâns peste 521.000 de jucători simultan pe PC (record de franciză, peste vârful istoric de aproximativ 491.000 pentru Call of Duty, potrivit datelor Steam), iar medii cross-platform au indicat 10,6 milioane de utilizatori activi zilnic, cu un vârf de 12 milioane în primul weekend. „Battlefield 6” mizează pe un setting modern, lupte deschise de amploare și grafică avansată.

Dezvoltarea a fost coordonată de patru studiouri interne, sub conducerea unor veterani ai seriei rivale: Vince Zampella și Byron Beede. Lecțiile din 2021 par asimilate: după criticile privind renunțarea la campania single-player și la sistemul clasic de patru clase în favoarea „specialiștilor”, noul joc readuce clasele pentru a restabili rolurile clare în echipă și echilibrul de joc. „Battlefield 6 este un release ‘make or break’”, avertizează Joost van Dreunen (NYU Stern), în timp ce analista Alicia Reese (Wedbush) notează că plângerea majoră a fanilor a vizat exact sistemul de „specialists”, perceput ca „ne-Battlefield”.

Oboseală de „Call of Duty” și fereastra de oportunitate pentru EA

Contextul industriei poate ajuta EA. După 20+ ani și 21 de lansări principale, „Call of Duty” acuză semne de oboseală la o parte din public, pe fondul accentului crescut pe monetizare cosmetică și colaborări pop-culture care îndepărtează seria de realismul „dur” preferat de unii fani. Cel mai nou „Black Ops 7”, programat pentru noiembrie, a stârnit reacții mixte în social media la trailerul de debut, în timp ce dezvăluirea „Battlefield 6” a strâns raporturi de aprecieri net favorabile.

Pentru EA, succesul nu e doar o chestiune de cifre la lansare, ci și de retenție: „Apex Legends”, „Titanfall” sau „Star Wars Battlefront” au pierdut din suflu, iar compania are nevoie ca „Battlefield 6” să tragă după sine ecosistemul — de la conținut live-service la eforturi competitive. Dacă lansarea livrează stabilitate tehnică, identitate de franciză și hartă clară de conținut, EA își poate securiza „victoria” într-un an complicat și poate intra în noua etapă ca firmă privată cu o poveste de creștere credibilă. Dacă nu, tranzacția „istorică” va debuta sub semnul îndoielii privind cea mai valoroasă armă din arsenalul companiei.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Ce este ”căsătoria de lavandă”? Prinţesa Norvegiei este acuzată de presă că ar avea un astfel de mariaj
Ce este ”căsătoria de lavandă”? Prinţesa Norvegiei este acuzată de presă că ar avea un astfel de mariaj
Ferrari electric: soluția ca sunetul să nu fie fals. Elettrica își amplifică propriul motor, nu imită un V12
Ferrari electric: soluția ca sunetul să nu fie fals. Elettrica își amplifică propriul motor, nu imită un V12
O ipoteză care schimbă tot ce știm: oamenii ar putea fi printre primele ființe inteligente din univers
O ipoteză care schimbă tot ce știm: oamenii ar putea fi printre primele ființe inteligente din univers
Clinica privată în care a murit tânăra mămică de 29 de ani, despre complicaţiile apărute după naştere. ”A semnat ştiind riscurile”
Clinica privată în care a murit tânăra mămică de 29 de ani, despre complicaţiile apărute după naştere. ”A semnat ştiind riscurile”
Ce să faci în grădină după ploile abundente pentru a salva florile şi gazonul? Detaliul care ajuta apa să se scurgă mai repede
Ce să faci în grădină după ploile abundente pentru a salva florile şi gazonul? Detaliul care ajuta apa să se scurgă mai repede
Ce profit net aduce o spălătorie auto self-service la 2, 4 sau 6 boxe. Afacerea mică ce poate produce mii de euro pe lună
Ce profit net aduce o spălătorie auto self-service la 2, 4 sau 6 boxe. Afacerea mică ce poate produce mii de euro pe lună
Un blogger care a călătorit în 197 de țări a dezvăluit care a fost țara în care s-a simțit în cel mai mare pericol: “Acolo mi-a fost cu adevărat frică”
Un blogger care a călătorit în 197 de țări a dezvăluit care a fost țara în care s-a simțit în cel mai mare pericol: “Acolo mi-a fost cu adevărat frică”
Părinții care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Legea tocmai a fost promulgată
Părinții care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Legea tocmai a fost promulgată
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă destinul din luna octombrie. Astrele le pregătesc surprize de neuitat
Playtech Știri
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului” s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum
Playtech Știri
Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...