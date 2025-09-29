Ginerele lui Trump și Arabia Saudită cumpără producătorul de jocuri video Electronic Arts într-o mișcare surprinzătoare. Pe ce au dat 55 de miliarde de dolari

Electronic Arts (EA), publisherul „Madden NFL”, „The Sims” și „Battlefield”, va fi scos de pe bursă într-o tranzacție de 55 de miliarde de dolari, finanțată de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF) și un consorțiu din care fac parte Silver Lake și Affinity Partners, firma lui Jared Kushner. Oferta evaluează acțiunile la 210 dolari pe acțiune, un plus de aproximativ 25% față de prețul de închidere dinaintea informațiilor despre deal, și marchează cel mai mare buyout din istoria industriei de gaming.

ce prevede tranzacția și ce urmează

Acțiunile EA au urcat în deschiderea ședinței de tranzacționare, investitorii reacționând la primirea primei substanțiale și la promisiunea unui viitor „în privat”, cu mai multă flexibilitate strategică. CEO-ul Andrew Wilson a elogiat echipele „creative și pasionate” care au construit francize iconice și „valoare semnificativă” pentru companie. La rândul său, Jared Kushner a spus că a crescut jucând jocurile EA și este „extrem de entuziasmat” de etapa următoare, scriu cei de la CNN.

Tranzacția este condiționată de aprobările autorităților de reglementare și este așteptată să se închidă în primul trimestru al anului fiscal 2027. Structura anunțată presupune o conducere cu pondere americană alături de capitalul saudit, într-un context în care investițiile PIF în divertisment și sport au atras atenție globală.

Fondată în 1982, EA vine după un an în care a redus aproximativ 5% din forța de muncă, aliniindu-se altor companii de gaming care au ajustat costurile după boomul din pandemie. În pipeline se află noul „Battlefield 6”, iar trecerea în privat ar putea accelera decizii privind portofoliul, tehnologia și extinderea în servicii live.

Pentru fani și parteneri, schimbarea de proprietate ridică întrebări despre direcția creativă, politicile de monetizare și modul în care vor fi gestionate francizele de top. Pentru piață, rămâne de văzut dacă mega-dealul va trece rapid de filtrul regulatorilor și cum va reconfigura competiția într-un sector în care IP-urile și platformele de distribuție fac diferența.