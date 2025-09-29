Ultima ora
Europa trebuie să deschidă larg ușa Moldovei, după victoria istorică pro-UE și în pofida veto-ului Budapestei, cer voci de la Chișinău
29 sept. 2025 | 23:10
de Andrei Simion

Ginerele lui Trump și Arabia Saudită cumpără producătorul de jocuri video Electronic Arts într-o mișcare surprinzătoare. Pe ce au dat 55 de miliarde de dolari

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Ginerele lui Trump și Arabia Saudită cumpără producătorul de jocuri video Electronic Arts într-o mișcare surprinzătoare. Pe ce au dat 55 de miliarde de dolari
EA se delistează pentru 55 mld. $ cu bani saudiți și firma lui Jared Kushner.

Electronic Arts (EA), publisherul „Madden NFL”, „The Sims” și „Battlefield”, va fi scos de pe bursă într-o tranzacție de 55 de miliarde de dolari, finanțată de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF) și un consorțiu din care fac parte Silver Lake și Affinity Partners, firma lui Jared Kushner. Oferta evaluează acțiunile la 210 dolari pe acțiune, un plus de aproximativ 25% față de prețul de închidere dinaintea informațiilor despre deal, și marchează cel mai mare buyout din istoria industriei de gaming.

ce prevede tranzacția și ce urmează

Acțiunile EA au urcat în deschiderea ședinței de tranzacționare, investitorii reacționând la primirea primei substanțiale și la promisiunea unui viitor „în privat”, cu mai multă flexibilitate strategică. CEO-ul Andrew Wilson a elogiat echipele „creative și pasionate” care au construit francize iconice și „valoare semnificativă” pentru companie. La rândul său, Jared Kushner a spus că a crescut jucând jocurile EA și este „extrem de entuziasmat” de etapa următoare, scriu cei de la CNN.

Tranzacția este condiționată de aprobările autorităților de reglementare și este așteptată să se închidă în primul trimestru al anului fiscal 2027. Structura anunțată presupune o conducere cu pondere americană alături de capitalul saudit, într-un context în care investițiile PIF în divertisment și sport au atras atenție globală.

Fondată în 1982, EA vine după un an în care a redus aproximativ 5% din forța de muncă, aliniindu-se altor companii de gaming care au ajustat costurile după boomul din pandemie. În pipeline se află noul „Battlefield 6”, iar trecerea în privat ar putea accelera decizii privind portofoliul, tehnologia și extinderea în servicii live.

Pentru fani și parteneri, schimbarea de proprietate ridică întrebări despre direcția creativă, politicile de monetizare și modul în care vor fi gestionate francizele de top. Pentru piață, rămâne de văzut dacă mega-dealul va trece rapid de filtrul regulatorilor și cum va reconfigura competiția într-un sector în care IP-urile și platformele de distribuție fac diferența.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România
Recomandări
Microsoft lansează „Vibe Working” în Excel și Word: noul Agent Mode și Office Agent din Copilot
Microsoft lansează „Vibe Working” în Excel și Word: noul Agent Mode și Office Agent din Copilot
Cum prepari un odorizant eficient pentru baie. Păstrează mirosul proaspăt, fără chimicale şi fără să dai mulţi bani
Cum prepari un odorizant eficient pentru baie. Păstrează mirosul proaspăt, fără chimicale şi fără să dai mulţi bani
Donald Trump i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, planul în 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu. Hamas nu a avut încă acces la document
Donald Trump i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, planul în 21 de puncte pentru Gaza și Orientul Mijlociu. Hamas nu a avut încă acces la document
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
De ce ne e somn când plouă afară. Cum influențează creierul sunetul ploii
De ce ne e somn când plouă afară. Cum influențează creierul sunetul ploii
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”
După 10 ani, Google schimbă celebrul logo „G”
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Revista presei
Adevarul
Picioarele unor șefe din diplomația europeană, cenzurate pe televiziunea de stat iraniană. „Prima dată am spus că e amuzant”
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...