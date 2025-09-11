E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea

Deschiderea unui punct de lucru în propria locuință poate fi o soluție practică pentru freelanceri și afaceri mici, dar regulile sunt clare: legea permite acest lucru, însă în anumite situații este necesar acordul vecinilor și al asociației de proprietari. În cele ce urmează explicăm pe scurt diferența dintre sediu social și punct de lucru, când ai nevoie de aprobări și care sunt pașii legali de urmat, astfel încât activitatea ta să fie atât conformă, cât și compatibilă cu viața de zi cu zi a celor din jur.

Ce înseamnă „punct de lucru” și cum diferă de sediul social

În termeni juridici, punctul de lucru este o locație secundară a firmei, diferită de sediul social, în care se desfășoară efectiv activitatea economică. Poate fi un birou, un atelier sau chiar o cameră din locuință, cu condiția să îndeplinească cerințele legale și să fie declarat la Registrul Comerțului. Adresa punctului de lucru apare în documentele societății și trebuie actualizată ori de câte ori intervin modificări.

Sediul social, în schimb, este „adresa de identitate” a firmei în relația cu autoritățile: acolo se primesc actele, se păstrează arhiva și se comunică oficial cu instituțiile. O societate are un singur sediu social, dar poate avea mai multe puncte de lucru, în funcție de nevoi. Practic, sediul social este „acolo unde locuiește firma”, iar punctul de lucru este „acolo unde muncește firma”.

Poți deschide un punct de lucru acasă? Condiții generale

Răspunsul scurt este „da”, dacă ești proprietar sau ai drept de folosință asupra spațiului (închiriere/comodat). Pentru case individuale, procedura e, de regulă, mai simplă, pentru că nu există spații comune și pereți de folosință comună cu vecinii. Totuși, chiar și aici pot fi necesare avize specifice domeniului (de pildă, pentru activități cu impact asupra mediului sau sănătății publice).

La bloc, regulile devin mai stricte tocmai pentru a proteja liniștea și siguranța celorlalți locatari. Dacă activitatea ta presupune prezența clienților, a angajaților, curierilor frecvenți ori utilizarea de echipamente zgomotoase, există șanse mari să ai nevoie de acordul vecinilor direct afectați și al asociației de proprietari. Ideea este simplă: ceea ce depășește uzul normal de locuință și produce disconfort comunității trebuie agreat în prealabil.

Când ai nevoie de acordul vecinilor și când nu

În apartamente, dacă la punctul de lucru se desfășoară activitatea propriu-zisă (se prestează servicii, intră clienți, se utilizează echipamente), este necesar acordul scris al vecinilor direct afectați (de lângă, de deasupra și de dedesubt), precum și acordul asociației. Aceste documente se depun la Registrul Comerțului odată cu cererea de înființare a punctului de lucru.

Există însă o excepție importantă pentru sediile sociale „fără activitate”. Conform reglementărilor în vigoare (inclusiv modificările introduse de Legea nr. 102/2020), dacă îți înregistrezi firma la domiciliu doar ca adresă administrativă, fără activitate efectivă în acel spațiu, acordul vecinilor nu mai este necesar. Atenție însă: în momentul în care în spațiul respectiv începi să primești clienți, să lucrezi cu personal ori să desfășori activitate producătoare de zgomot/trafic, obligația acordului revine.

Pașii legali pentru deschiderea punctului de lucru acasă

Primul pas este să dovedești dreptul de folosință: act de proprietate, contract de închiriere sau comodat. Dacă locuiești într-un bloc și activitatea ta presupune prezență efectivă, obține din timp acordul vecinilor vizați și al asociației, pe formulare acceptate de Registrul Comerțului. E mai ușor să clarifici de la început orarul, tipul activității, fluxul de persoane și eventualele măsuri de reducere a zgomotului sau a traficului.

Apoi pregătești dosarul pentru Registrul Comerțului: cererea oficială, documentele care atestă folosința spațiului, acordurile (dacă e cazul) și, în funcție de domeniu, autorizații/avize suplimentare (de exemplu, de la Direcția de Sănătate Publică sau Primărie). După aprobare, notifici ANAF pentru actualizarea vectorului fiscal și te asiguri că adresa punctului de lucru apare corect pe facturi, contracte și pe site-ul companiei.

Recomandări practice pentru a evita conflictele

Chiar dacă legea îți permite să lucrezi de acasă, buna vecinătate rămâne esențială. Stabilește un program de lucru rezonabil, limitează zgomotul și fluxul de vizitatori, gestionează livrările la ore potrivite și semnalizează clar că spațiul rămâne preponderent rezidențial. O discuție deschisă cu vecinii înainte de depunerea actelor rezolvă adesea tensiunile și îți poate aduce chiar sprijin când vei avea nevoie de semnături.

Nu în ultimul rând, verifică și regulile interne ale asociației, precum și hotărârile anterioare ale adunării generale. Unele condominii pot avea reglementări suplimentare privind activitățile economice în apartamente, iar respectarea lor te scutește de obiecții ulterioare sau chiar de amenzi.

În concluzie, poți deschide un punct de lucru acasă, dar conformitatea depinde de tipul locuinței, de natura activității și, la bloc, de acordul vecinilor și al asociației atunci când există activitate efectivă. Dacă folosești adresa doar ca sediu social fără activitate, acordul nu este cerut. Urmează pașii legali, documentează-te pentru avizele specifice și comunică din timp cu vecinii: astfel, îți securizezi afacerea și menții o conviețuire civilizată în comunitate.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept.

Legea societăților nr. 31/1990 (actualizată) – cadrul general pentru sedii și sedii secundare (puncte de lucru). Versiuni oficiale pe Portalul Legislativ și pe site-ul ONRC. (AICI)

– cadrul general pentru sedii și sedii secundare (puncte de lucru). Versiuni oficiale pe Portalul Legislativ și pe site-ul ONRC. (AICI) Definiții/mențiuni privind „sediile secundare” (puncte de lucru) – document ONRC care precizează statutul punctelor de lucru ca sedii secundare fără personalitate juridică. (AICI)

– document ONRC care precizează statutul punctelor de lucru ca sedii secundare fără personalitate juridică. (AICI) Procedura ONRC pentru înființarea/desființarea de sedii secundare – pași, termene de depunere, responsabilități. (AICI)

– pași, termene de depunere, responsabilități. (AICI) Formular ONRC pentru „acordul vecinilor” (model PDF) – utilizat când activitatea la apartament produce impact asupra vecinilor. (AICI)

– utilizat când activitatea la apartament produce impact asupra vecinilor. (AICI) Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari și administrarea condominiilor – reguli de conviețuire/folosință în condominii, relevante când punctul de lucru este într-un apartament. (AICI)

surse utile (explicative)