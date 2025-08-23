Ai nevoie de acordul vecinilor pentru a deschide un punct de lucru acasă? Răspunsul clar din lege

Tot mai mulți români aleg să își dezvolte afacerile de acasă, iar legislația privind organizarea unui punct de lucru în locuință ridică numeroase întrebări. Fie că vorbim despre freelanceri, mici ateliere sau birouri administrative, ideea de a transforma spațiul personal într-un loc dedicat activității profesionale poate părea o soluție practică și avantajoasă. Însă, înainte de a face acest pas, este esențial de știut dacă este necesar acordul vecinilor și care sunt condițiile impuse de lege.

Diferența dintre sediul social și punctul de lucru

Pentru a înțelege regulile, trebuie clarificat ce înseamnă un punct de lucru și în ce se deosebește de sediul social.

Sediul social reprezintă adresa oficială a firmei, unde sunt înregistrate documentele și unde se desfășoară corespondența oficială. O firmă poate avea un singur sediu social.

Punctul de lucru este o locație secundară, diferită de sediul social, unde se desfășoară efectiv activitatea. Poate fi un birou, un atelier sau chiar o cameră din propria casă, atâta timp cât sunt respectate cerințele legale.

Conform Legii societăților nr. 31/1990, punctul de lucru trebuie declarat la Registrul Comerțului, iar adresa acestuia trebuie să fie trecută în documentele oficiale ale firmei.

Poți organiza un punct de lucru în propria locuință?

Legea permite ca punctul de lucru să fie deschis chiar acasă, atât timp cât persoana care îl declară este proprietarul imobilului sau are drept de folosință printr-un contract de închiriere ori comodat.

Situația diferă însă între case și apartamente:

Într-o casă individuală, procesul este simplu, pentru că nu există vecini direct afectați prin zgomot, trafic de clienți sau utilizarea spațiilor comune. Într-un apartament de bloc, regulile sunt mai stricte. Dacă activitatea presupune vizite ale clienților, prezența angajaților sau utilizarea unor echipamente zgomotoase, legea impune obținerea acordului vecinilor.

Când este obligatoriu acordul vecinilor

Deschiderea unui punct de lucru într-un apartament unde se desfășoară efectiv activitatea economică necesită acordul scris al vecinilor. Acest acord trebuie obținut de la locatarii direct afectați – cei de deasupra, de dedesubt și cei de lângă apartamentul respectiv – dar și de la asociația de proprietari. Documentele trebuie depuse la Registrul Comerțului împreună cu cererea de înregistrare.

Există însă și o excepție importantă. Dacă adresa de acasă este folosită doar ca sediu social fără activitate, conform modificărilor aduse prin Legea nr. 102/2020, nu este nevoie de acordul vecinilor. Practic, dacă firma are doar adresa oficială acolo, dar activitatea reală se desfășoară în alt spațiu, aprobarea vecinilor nu mai este necesară.

Pașii legali pentru deschiderea unui punct de lucru acasă

Cei care decid să își organizeze punctul de lucru în propria locuință trebuie să urmeze câțiva pași obligatorii:

Dreptul de folosință asupra spațiului – prin act de proprietate, contract de închiriere sau comodat.

Obținerea acordului vecinilor și al asociației de proprietari – acolo unde activitatea desfășurată o impune.

Întocmirea dosarului de înregistrare – acesta include cererea oficială, documentele care atestă dreptul de folosință și, dacă este cazul, acordurile vecinilor.

Autorizații suplimentare – în funcție de domeniul de activitate, pot fi necesare avize de la Direcția de Sănătate Publică, Primărie sau alte instituții.

Depunerea documentelor la Registrul Comerțului – după aprobare, punctul de lucru devine oficial, iar adresa trebuie trecută în toate documentele firmei (facturi, contracte, declarații fiscale).

Deschiderea unui punct de lucru acasă poate fi o soluție convenabilă pentru mulți antreprenori, însă nu este lipsită de condiționări. În timp ce pentru locuințele individuale procedura este simplă, în cazul apartamentelor din bloc legea cere implicarea comunității. Acordul vecinilor devine obligatoriu atunci când activitatea firmei implică interacțiuni directe sau generează posibile inconveniente pentru ceilalți locatari. În schimb, dacă adresa este folosită doar ca sediu social fără activitate, aprobările nu mai sunt necesare.