Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 09:56
de Andrei Simion

După o creștere record a aurului, acum are cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimul deceniu

ACTUALITATE
După o creștere record a aurului, acum are cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimul deceniu
Imagine reprezentativă de ilustrație.

Prețul aurului a revenit miercuri ușor pe plus, după ce marți a înregistrat cea mai abruptă cădere zilnică din peste zece ani. Cotația spot a coborât în timpul ședinței cu până la 6,3%, spre 4.082 dolari/uncie, după un maxim istoric atins luni, la circa 4.381 dolari/uncie. Contractele futures din SUA au închis cu un declin de 5,7%, cel mai mare procentual de după aprilie 2013.

Analistii pun mișcarea pe seama marcărilor de profit după un raliu spectaculos — peste 50% în 2025 și aproximativ 25% doar în ultimele două luni. La asta s-au adăugat un dolar american mai puternic și semne de detensionare pe frontul comercial SUA–China, care au redus apetitul pentru „refugiul” aurului. În paralel, încheierea sezonului de cumpărături de Diwali în India, al doilea cel mai mare consumator mondial, a temperat cererea fizică.

Contextul mai larg și ce urmăresc investitorii

Raliul din 2025 a fost alimentat de un cocktail de factori: îngrijorări privind datoria SUA, incertitudine politică, precum și așteptări de noi reduceri ale dobânzii-cheie ale Rezervei Federale. Chiar și după corecția de marți, nivelurile rămân istorice: miercuri, în jurul orei 08:46 ET, aurul se tranzacționa în jur de 4.141 dolari/uncie, în ușoară creștere zilnică.

Pe termen scurt, piețele vor urmări două piste. Prima: calendarul și tonul discuțiilor comerciale Washington–Beijing, inclusiv potențiala întâlnire dintre liderii celor două țări. Orice semnal de detensionare poate eroda cererea pentru active-sigure. A doua: indiciile privind politica monetară a Fed — o traiectorie clară către noi tăieri de dobândă ar putea reînvia argumentele pro-aur, în timp ce o pauză sau un ton mai dur ar sprijini dolarul și ar limita elanul metalului prețios.

Pentru investitori, mesajul de fond rămâne același: volatilitatea se amplifică la extreme. După maxime istorice, piețele devin sensibile la vești „bune” din economie și la orice pretext de a încasa profituri. Diversificarea și disciplina în gestionarea riscului cântăresc mai mult decât încercarea de a „prinde” următoarea mișcare de moment.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Nici n-a fost lansat bine că OpenAI Atlas deja ridică îngrijorări majore privind securitatea și confidențialitatea datelor
Nici n-a fost lansat bine că OpenAI Atlas deja ridică îngrijorări majore privind securitatea și confidențialitatea datelor
După anularea întrevederii Trump–Putin, SUA lovește în Lukoil și Rosneft
După anularea întrevederii Trump–Putin, SUA lovește în Lukoil și Rosneft
Camuflaj perfect. Poţi vedea căprioara în mai puţin de 7 secunde?
Camuflaj perfect. Poţi vedea căprioara în mai puţin de 7 secunde?
Rusia limitează WhatsApp și Telegram: pas decisiv spre un „internet suveran” controlat de Kremlin
Rusia limitează WhatsApp și Telegram: pas decisiv spre un „internet suveran” controlat de Kremlin
ForestAria: un turneu internațional dedicat vocilor feminine și legăturii dintre natură, muzică și artă vizuală
ForestAria: un turneu internațional dedicat vocilor feminine și legăturii dintre natură, muzică și artă vizuală
Unde greșește ANAF când pune tunurile pe românii care își plătesc taxele. Avertismentului fostului șef de la Fisc
Unde greșește ANAF când pune tunurile pe românii care își plătesc taxele. Avertismentului fostului șef de la Fisc
MAX, aplicația de mesagerie a Kremlinului – fără legătură cu HBO Max – devine instrument-cheie de control online în Rusia
MAX, aplicația de mesagerie a Kremlinului – fără legătură cu HBO Max – devine instrument-cheie de control online în Rusia
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 26 octombrie. Programul oficial, punctele de acces şi restricţiile de circulaţie anunţate în Bucureşti
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 26 octombrie. Programul oficial, punctele de acces şi restricţiile de circulaţie anunţate în Bucureşti
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care primesc un semn divin joi, 23 octombrie. Au parte de o protecţie specială
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 23 octombrie 2025. Zodiile care trebuie să fie atente la relaţii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...