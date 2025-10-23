După o creștere record a aurului, acum are cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimul deceniu

Prețul aurului a revenit miercuri ușor pe plus, după ce marți a înregistrat cea mai abruptă cădere zilnică din peste zece ani. Cotația spot a coborât în timpul ședinței cu până la 6,3%, spre 4.082 dolari/uncie, după un maxim istoric atins luni, la circa 4.381 dolari/uncie. Contractele futures din SUA au închis cu un declin de 5,7%, cel mai mare procentual de după aprilie 2013.

Analistii pun mișcarea pe seama marcărilor de profit după un raliu spectaculos — peste 50% în 2025 și aproximativ 25% doar în ultimele două luni. La asta s-au adăugat un dolar american mai puternic și semne de detensionare pe frontul comercial SUA–China, care au redus apetitul pentru „refugiul” aurului. În paralel, încheierea sezonului de cumpărături de Diwali în India, al doilea cel mai mare consumator mondial, a temperat cererea fizică.

Contextul mai larg și ce urmăresc investitorii

Raliul din 2025 a fost alimentat de un cocktail de factori: îngrijorări privind datoria SUA, incertitudine politică, precum și așteptări de noi reduceri ale dobânzii-cheie ale Rezervei Federale. Chiar și după corecția de marți, nivelurile rămân istorice: miercuri, în jurul orei 08:46 ET, aurul se tranzacționa în jur de 4.141 dolari/uncie, în ușoară creștere zilnică.

Pe termen scurt, piețele vor urmări două piste. Prima: calendarul și tonul discuțiilor comerciale Washington–Beijing, inclusiv potențiala întâlnire dintre liderii celor două țări. Orice semnal de detensionare poate eroda cererea pentru active-sigure. A doua: indiciile privind politica monetară a Fed — o traiectorie clară către noi tăieri de dobândă ar putea reînvia argumentele pro-aur, în timp ce o pauză sau un ton mai dur ar sprijini dolarul și ar limita elanul metalului prețios.

Pentru investitori, mesajul de fond rămâne același: volatilitatea se amplifică la extreme. După maxime istorice, piețele devin sensibile la vești „bune” din economie și la orice pretext de a încasa profituri. Diversificarea și disciplina în gestionarea riscului cântăresc mai mult decât încercarea de a „prinde” următoarea mișcare de moment.