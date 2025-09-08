Aurul, la cel mai ridicat preț din toate timpurile. Cât a ajuns să coste gramul?

Aurul, considerat dintotdeauna un refugiu sigur în perioade de incertitudine, a înregistrat o nouă performanță istorică. Prețul său a urcat la un nivel nemaiatins până acum, apropiindu-se de 500 de lei pentru un gram, ceea ce îl plasează mult peste valorile consemnate în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția spectaculoasă se reflectă și pe piețele internaționale, unde uncia a ajuns la aproximativ 3.600 de dolari, dublu față de acum doi ani și de zece ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.

Recomandările specialiștilor pentru investiții în aur

În fața acestui context, experții recomandă prudență.

„Vorbim despre un nivel record de 3600 de dolari pe uncie, dublu față de acum 2 ani și de 10 ori mai mult decât acum un deceniu, ne spun specialiștii, care ne și recomandă să fim foarte atenți la investiții în această perioadă. Ne încurajează să o facem, deși este o valoare destul de crescută, dar să nu speculăm. Maximum 10% din economiile noastre se meargă acum către investițiile în aur dacă ne dorim acest lucru și totodată să nu investim în bijuterii, pentru că de foarte multe ori plătim mult mai mult decât valoarea în sine a aurului, a investiției”, a explicat Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Totodată, cea mai sigură modalitate de a investi rămâne achiziția de acțiuni la companiile de exploatare a aurului.

„Cel mai simplu este să investim în aur, să cumpărăm acțiuni la companiile care exploatează aur. Aceasta este cea mai bună variantă și totodată este foarte ușor să-l vindem în orice moment și să investim exact suma pe care o avem în buzunar”, a adăugat aceasta.

Slăbiciunea pieței muncii din SUA, un factor decisiv

Creșterea explozivă a prețului aurului este strâns legată de evoluțiile economiei americane. Potrivit Departamentului Muncii, în ultima lună au fost create doar 22.000 de locuri de muncă, în timp ce rata șomajului a urcat la cel mai ridicat nivel din 2021 până în prezent. Această situație i-a determinat pe traderi să mizeze pe reduceri succesive ale dobânzilor de referință stabilite de Rezerva Federală (Fed), ceea ce a sporit atractivitatea aurului.

Pe lângă aceste date, statutul aurului de valoare de refugiu a fost alimentat de îngrijorările legate de politica monetară americană. Escaladarea criticilor lui Donald Trump la adresa băncii centrale a amplificat tensiunile privind independența Fed, ceea ce a adus și mai multă volatilitate în piețe.

China își mărește rezervele de aur pentru a zecea lună consecutiv

Un alt factor care susține trendul ascendent este politica Băncii Centrale a Chinei. Datele oficiale arată că instituția și-a majorat rezervele de aur în luna august, marcând a zecea lună la rând de achiziții. Această strategie are ca scop diversificarea rezervelor internaționale dincolo de dolarul american, întărind astfel poziția metalului prețios pe scena globală.

Perspectivele analiștilor: aurul ar putea depăși 5.000 de dolari uncia

Previziunile analiștilor sunt de asemenea impresionante. Goldman Sachs Group Inc. estimează că, în cazul în care independența Rezervei Federale ar fi pusă sub semnul întrebării, iar investitorii ar decide să transfere chiar și o mică parte din fondurile plasate în obligațiuni americane către aur, prețul unciei ar putea urca aproape de pragul de 5.000 de dolari.

Această posibilitate reflectă cât de vulnerabilă este economia globală la schimbările politice și financiare din Statele Unite, dar și cât de mult poate crește cererea pentru aur atunci când apare un val de nesiguranță.

Evoluția spectaculoasă a aurului demonstrează încă o dată rolul său central în protejarea economiilor în perioade de instabilitate. Chiar dacă specialiștii recomandă prudență și investiții moderate, recordul atins în prezent arată că aurul rămâne unul dintre cele mai sigure active pe termen lung, mai ales într-un climat economic și politic marcat de incertitudine.