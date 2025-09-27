După incendiul de la Antrefrig, terenul intră într-o transformare care pune pe oricine pe gânduri. Se construieşte cu totul altceva acolo

Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 11:14
de Vieriu Ionut

ACTUALITATE
După incendiul de la Antrefrig, terenul devine proiect rezidențial

În estul Bucureștiului, o zonă cunoscută pentru trecutul său industrial trece printr-o schimbare radicală. Fosta platformă Antrefrig, unde recent a avut loc un incendiu de proporții, va fi transformată într-un ansamblu rezidențial modern, ce promite să redefinească standardele locuirii urbane.

De la platformă industrială la cartier rezidențial

Terenul de două hectare, situat lângă Mega Mall și strada Doamna Ghica, a fost scos recent pe piața imobiliară și integrat în proiectul PRIMA Solis. Tranzacția, evaluată la aproape 4 milioane de euro, permite construirea a încă 700 de apartamente. Astfel, numărul total al locuințelor din ansamblu va ajunge la aproximativ 1.700, ceea ce înseamnă o extindere considerabilă față de planul inițial.

Suprafața totală a proiectului va crește de la 37.000 la 57.000 de metri pătrați, marcând una dintre cele mai importante regenerări urbane din Sectorul 2.

Etapele construcției și facilitățile promise

Proiectul a fost gândit în patru faze, cu prima livrare estimată pentru vara anului 2027. Dezvoltatorul promite o infrastructură care să răspundă nevoilor unei comunități dense: peste o mie de locuri de parcare, 60 de stații de încărcare pentru mașini electrice, două locuri de joacă pentru copii, 500 de boxe de depozitare, dar și o zonă comercială și de servicii de 2.500 de metri pătrați.

„Ne dorim să creăm nu doar locuințe moderne, ci și un spațiu în care oamenii să trăiască echilibrat, conectați atât la infrastructura orașului, cât și la natură”, a declarat Adrian Stoichină, co-CEO PRIMA Development Group.

Machetă - proiectul gigant imobiliar. Sursă foto: Primavista

Cine este dezvoltatorul PRIMA Development Group

Cu o experiență de peste 20 de ani și mai bine de 5.000 de apartamente livrate, PRIMA Development Group este cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea. Valoarea cumulată a proiectelor realizate până acum se ridică la aproape 400 de milioane de euro. Compania a intrat pe piața din București în 2017, unde are deja în portofoliu ansamblurile Boemia Apartments, Core Timpuri Noi, PRIMA Vista și PRIMA Astera.

Extinderea pe terenul fostei platforme Antrefrig consolidează poziția dezvoltatorului în Capitală și marchează una dintre cele mai ambițioase investiții rezidențiale din zonă.

Incendiul care a precedat transformarea

Proiectul de regenerare vine însă la scurt timp după un eveniment dramatic. Marți seară, un incendiu puternic a izbucnit la depozitul Antrefrig din Sectorul 2. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați și a afectat grav structura metalică a clădirii.

„Incendiul din Aleea Hobița a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD”, a transmis ISU București-Ilfov.

Pe durata incendiului, locuitorii din Capitală s-au confruntat cu un aer greu de respirat, fiind emise patru mesaje RO-Alert pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5. Autoritățile i-au sfătuit pe bucureșteni să rămână în locuințe, cu ușile și ferestrele închise.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită în perioada următoare, însă incidentul a grăbit procesul de eliberare a terenului și a adus în atenția publicului planurile de reconversie a zonei.

