Incendiul din Sectorul 2 continuă: pompierii intervin de peste 12 ore, 7.000 mp distruși. Bucureștiul sufocat de fum, nivelul poluării de șapte ori peste limită

Un incendiu de amploare a izbucnit marți seară la o hală din Sectorul 2 al Capitalei, iar flăcările au mistuit o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Pompierii au intervenit toată noaptea și, miercuri dimineață, acțiunile de lichidare sunt încă în desfășurare.

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că stingerea completă ar putea dura mult timp, întrucât incendiul este dificil de localizat și produce în continuare degajări masive de fum.

La fața locului au fost mobilizate 22 de autospeciale, roboți și utilaje grele. „Riscul de explozii este redus, dar fumul rămâne o problemă serioasă pentru populație. Le recomandăm oamenilor să evite expunerea”, a declarat Arafat la Digi24.

Structura halei s-a prăbușit sub flăcări

Potrivit ISU București-Ilfov, căldura extremă a dus la prăbușirea unei mari părți din structura metalică a halei. În total, 26 de autospeciale au fost mobilizate la incendiu, însă miercuri dimineață mai acționau doar 14 dintre ele. Pentru a preveni reaprinderea focarelor, pompierii folosesc buldoexcavatoare și alte utilaje care să înlăture materialele ce întrețin arderea.

București sufocat de fum, nivelul poluării de șapte ori peste limită

Incendiul a provocat un nor de fum dens care s-a resimțit în mai multe zone din București. Autoritățile au transmis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii sectoarelor 2, 3, 4 și 5, recomandând închiderea geamurilor și evitarea ieșirilor afară.

Ministerul Sănătății a emis la rândul său avertismente, sfătuind persoanele care au dificultăți respiratorii să sune imediat la 112. Datele Agenției Naționale pentru Mediu arată că nivelul particulelor în suspensie a fost de șapte ori mai mare decât limita admisă la stația de măsurare din zona Registrului Comerțului.

Mirosul de fum a fost simțit în tot orașul, iar șoferilor li s-a cerut să lase libere drumurile pentru autospecialele de pompieri. Deși pagubele sunt majore, autoritățile au precizat că riscul unei explozii este scăzut.