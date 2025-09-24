Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 09:31
de Ana Ionescu

Incendiul din Sectorul 2 continuă: pompierii intervin de peste 12 ore, 7.000 mp distruși. Bucureștiul sufocat de fum, nivelul poluării de șapte ori peste limită

Eveniment
Incendiul din Sectorul 2 continuă: pompierii intervin de peste 12 ore, 7.000 mp distruși. Bucureștiul sufocat de fum, nivelul poluării de șapte ori peste limită
Structura halei s-a prăbușit sub flăcări FOTO: Arhiva

Un incendiu de amploare a izbucnit marți seară la o hală din Sectorul 2 al Capitalei, iar flăcările au mistuit o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Pompierii au intervenit toată noaptea și, miercuri dimineață, acțiunile de lichidare sunt încă în desfășurare.

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că stingerea completă ar putea dura mult timp, întrucât incendiul este dificil de localizat și produce în continuare degajări masive de fum.

La fața locului au fost mobilizate 22 de autospeciale, roboți și utilaje grele. „Riscul de explozii este redus, dar fumul rămâne o problemă serioasă pentru populație. Le recomandăm oamenilor să evite expunerea”, a declarat Arafat la Digi24.

Vezi și:
Incendiu puternic în București. Au fost trimise mai multe mesaje Ro-Alert pentru mai multe sectoare
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului

Structura halei s-a prăbușit sub flăcări

Potrivit ISU București-Ilfov, căldura extremă a dus la prăbușirea unei mari părți din structura metalică a halei. În total, 26 de autospeciale au fost mobilizate la incendiu, însă miercuri dimineață mai acționau doar 14 dintre ele. Pentru a preveni reaprinderea focarelor, pompierii folosesc buldoexcavatoare și alte utilaje care să înlăture materialele ce întrețin arderea.

București sufocat de fum, nivelul poluării de șapte ori peste limită

Incendiul a provocat un nor de fum dens care s-a resimțit în mai multe zone din București. Autoritățile au transmis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii sectoarelor 2, 3, 4 și 5, recomandând închiderea geamurilor și evitarea ieșirilor afară.

Ministerul Sănătății a emis la rândul său avertismente, sfătuind persoanele care au dificultăți respiratorii să sune imediat la 112. Datele Agenției Naționale pentru Mediu arată că nivelul particulelor în suspensie a fost de șapte ori mai mare decât limita admisă la stația de măsurare din zona Registrului Comerțului.

Mirosul de fum a fost simțit în tot orașul, iar șoferilor li s-a cerut să lase libere drumurile pentru autospecialele de pompieri. Deși pagubele sunt majore, autoritățile au precizat că riscul unei explozii este scăzut.

Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”
Recomandări
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale
„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Ce cred cu adevărat oamenii de știință de la NASA despre extratereștri și OZN-uri
Ce cred cu adevărat oamenii de știință de la NASA despre extratereștri și OZN-uri
Lista de cumpărături a românilor, din ce în ce mai scurtă. La ce au renunțat amatorii de shopping online în primul rând în România
Lista de cumpărături a românilor, din ce în ce mai scurtă. La ce au renunțat amatorii de shopping online în primul rând în România
Iluzia care îţi dă mari bătăi de cap. Găseşte numărul diferit de 8 în mai puţin de 7 secunde
Iluzia care îţi dă mari bătăi de cap. Găseşte numărul diferit de 8 în mai puţin de 7 secunde
Sylvester Stallone nu va fi întinerit cu inteligența artificială în noul film Rambo, așa cum își dorește. Cine s-a opus AI-ului și, mai ales, de ce?
Sylvester Stallone nu va fi întinerit cu inteligența artificială în noul film Rambo, așa cum își dorește. Cine s-a opus AI-ului și, mai ales, de ce?
Filmul de pe Netflix „The Negotiator” – suspans, trădare și confruntare. De ce te va captiva
Filmul de pe Netflix „The Negotiator” – suspans, trădare și confruntare. De ce te va captiva
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Playtech Știri
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...