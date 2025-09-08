După falimentul Euroins și City Insurance, încă un gigant RCA se pregătește de aceeași soartă. Ce ascunde ASF

Ultima ora
08 sept. 2025 | 09:10
de Andrei Simion

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că ar ignora semnele unui posibil faliment pe piața RCA, de această dată vizând compania Grawe România.

Reprezentanții transportatorilor susțin că situația ar semăna cu precedentul creat de prăbușirea City Insurance și Euroins, iar instituția de supraveghere ar „mima controlul” fără a lua măsuri concrete.

COTAR: „ASF protejează companiile, nu consumatorii”

Potrivit unui comunicat transmis de organizație, Grawe ar înregistra un volum mare de reclamații, refuzuri repetate de plată a daunelor și pierderi constante în instanță.

Mai mult decât atât, COTAR afirmă că ASF aplică doar sancțiuni simbolice, aproximativ 10.000 de euro, considerate irelevante în raport cu dimensiunea pieței și prejudiciile suportate de clienți.

Transportatorii mai atrag atenția asupra rolului vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, responsabil de supravegherea sectorului asigurărilor.

Ei cer demiterea acestuia, acuzându-l că ar fi permis perpetuarea unor practici care amintesc de „corupție instituționalizată”.

„Fiecare zi în care rămâne în funcție aduce riscuri suplimentare pentru asigurați și pentru economia națională”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Organizația semnalează că, deși prețul polițelor RCA a crescut cu aproximativ 25% după eliminarea plafonării la 1 iulie 2025, păgubiții continuă să întâmpine dificultăți în obținerea despăgubirilor.

Printre indicatorii de risc menționați se află lipsa capitalizării adecvate, transferuri de fonduri în afara țării și protecția tacită din partea ASF.

Așadar, COTAR solicită intervenția Guvernului și a Parlamentului pentru a preveni repetarea scenariului falimentelor anterioare.

Grawe România: „Compania este stabilă și respectă legislația”

În replică, Grawe România a transmis că respectă toate cerințele legale și de capitalizare, iar despăgubirile sunt acordate „în baza legislației în vigoare, după analiza fiecărui caz”.

Compania subliniază că face parte dintr-un grup financiar prezent în 15 țări, cu o istorie de aproape două secole și fonduri proprii de aproximativ 3,8 miliarde de euro.

Conform datelor publicate de Grawe, la finalul anului 2024 rata de solvabilitate a companiei era de 252,4%, de peste două ori și jumătate mai mare decât nivelul minim impus prin regimul european Solvency II.

Reprezentanții societății consideră că aceste cifre demonstrează soliditatea financiară și resping ideea unui risc de prăbușire.

Totodată, compania avertizează că va apela la instanță pentru a-și apăra imaginea și credibilitatea în cazul în care vor fi propagate afirmații nefondate.

Dezbaterea evidențiază din nou fragilitatea pieței RCA din România și neîncrederea dintre actorii implicați – transportatori, autorități de reglementare și companii de asigurări.

În cazul în care acuzațiile COTAR se confirmă, un nou faliment ar putea afecta semnificativ milioane de șoferi și ar genera noi costuri pentru Fondul de Garantare a Asiguraților, încărcat deja cu dosarele City Insurance și Euroins.

