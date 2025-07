Cât plătești pe asigurarea auto obligatorie în 2025. Tarifele la RCA au explodat, noile grile de calcul

După eliminarea plafonării impuse în 2023 și prelungite temporar în 2024, prețurile RCA din 2025 au intrat într-o nouă etapă de liberalizare. Acest lucru a generat deja reacții în lanț, atât din partea șoferilor, cât și a companiilor de asigurări, care operează acum în funcție de propriile evaluări de risc, fără constrângeri de preț impuse de stat. Tarifele au crescut în medie cu 10-15%, dar în anumite cazuri, precum în București-Ilfov sau pe segmentul camioanelor pentru transport internațional, creșterile sunt semnificativ mai mari.

Referința de preț nu mai este un plafon, ci un simplu punct de plecare pentru calcule personalizate în funcție de profilul fiecărui client. Acest profil include vârsta șoferului, județul în care e înmatriculat vehiculul, puterea motorului și istoricul de daune. Toate aceste criterii sunt integrate într-un sistem denumit bonus-malus, care poate reduce sau crește semnificativ prima finală.

Cum funcționează noul sistem de calcul în 2025

În prezent, șoferii sub 30 de ani, care sunt considerați cu risc ridicat din cauza frecvenței mai mari de accidente, plătesc cele mai mari sume. Un exemplu elocvent este cazul unui tânăr cu o mașină de sub 50 kW înmatriculată în București sau Ilfov, unde tariful de referință este 3.570 lei. După majorarea estimată de 15%, asigurarea ajunge la peste 4.100 lei anual. În restul țării, pentru aceeași situație, tariful crește de la 2.050 lei la aproximativ 2.400 lei.

Diferențele se accentuează dacă motorul mașinii este mai puternic. Pentru un automobil cu peste 300 kW, același șofer tânăr ar putea plăti peste 6.000 lei în București-Ilfov și peste 4.300 lei în restul țării. Astfel, puterea motorului și zona geografică devin factori decisivi în stabilirea prețului.

În absența plafonării, asigurătorii au libertatea să modifice tarifele în funcție de propriile calcule actuariale. Asta înseamnă că doi șoferi cu mașini identice pot plăti sume complet diferite în funcție de experiență, zona de reședință și istoricul RCA.

Bonus-malus: sistemul care îți poate înjumătăți sau dubla RCA-ul

Sistemul bonus-malus rămâne în vigoare și în 2025, dar efectele sale devin și mai vizibile pe o piață liberalizată. Clasele bonus (de la B0 la B8) pot reduce costul cu până la 50% dacă timp de 9 ani nu ai provocat niciun accident rutier. În schimb, fiecare incident din vina ta te retrogradează cu două clase malus (de la M1 la M8), putând duce la o penalizare de până la 80%.

Dacă, spre exemplu, ai avut un accident în anul precedent, în 2025 vei fi încadrat direct în M2, iar prețul RCA va crește cu 20%. Ai nevoie de un an fără evenimente pentru a trece în M1, apoi încă un an pentru a reveni la B0 – clasa standard. În caz de două accidente într-un an, vei fi penalizat cu patru clase și vei plăti o primă mărită cu 40%, timp de patru ani consecutivi.

Asta înseamnă că, pe termen lung, disciplina la volan și istoricul RCA cântăresc cel puțin la fel de mult ca zona sau motorul mașinii. Pentru cei care conduc prudent, bonusul maxim de 50% poate aduce o economie semnificativă, în timp ce șoferii cu multiple daune riscă să plătească aproape dublu față de tariful de referință.

Consecințele lipsei RCA: amenzi mari și costuri devastatoare

Poliția rutieră are dreptul să amendeze orice șofer care circulă fără RCA, cu sume între 1.000 și 2.000 lei. Mai mult decât atât, certificatul de înmatriculare al mașinii este reținut pe loc. Iar dacă provoci un accident fără a avea RCA activ, vei fi obligat să acoperi personal toate daunele, inclusiv eventualele despăgubiri pentru terți.

Prin urmare, în ciuda scumpirilor, menținerea unei polițe RCA active rămâne o obligație legală și o măsură de protecție esențială. Într-o piață în care diferențele de tarif pot varia cu mii de lei de la un caz la altul, înțelegerea factorilor de calcul este crucială pentru orice șofer.