Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire

Ministerul Dezvoltării a lansat recent un proiect de act normativ care anunță schimbări semnificative în modul de calcul al impozitului pe proprietate. Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale menit să reducă deficitul bugetar și aduce modificări importante ce vor afecta atât proprietarii de clădiri legale, dar mai ales pe cei care au ridicat construcții fără autorizație.

Impozit duble pentru o categorie de construcții

Una dintre cele mai importante prevederi vizează sancționarea construcțiilor ilegale. Proprietarii care au ridicat imobile fără autorizație — cu excepția celor construite înainte de 1 august 2001 — vor fi obligați să plătească un impozit dublu timp de cinci ani. Această majorare de 100% va fi aplicată începând cu anul următor constatării neregulii. Autoritățile își propun, astfel, să descurajeze practica construcțiilor care nu au acte în regulă și să crească veniturile la bugetele locale.

Pentru imobilele construite legal, impozitul va fi stabilit pe baza documentelor tehnice din dosarul de autorizare, precum anexa cererii de eliberare a autorizației și proiectul tehnic aferent. Scopul este de a evita evaluările aproximative și de a asigura o bază clară și obiectivă pentru stabilirea valorii impozabile.

Proiectul reglementează și situația clădirilor ridicate cu autorizație expirată, pentru care nu s-a solicitat prelungirea, precum și pe cea a construcțiilor declarate parțial. În aceste cazuri, impozitul se va calcula pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, în care este menționat stadiul fizic al lucrării și suprafața construită. Cei care construiesc în regie proprie vor trebui să informeze autoritățile locale despre progresul lucrărilor, în vederea impunerii.

Ce se întâmplă în cazul clădirilor nedeclarate

Un alt aspect important este obligația de a declara toate clădirile, indiferent dacă au fost construite cu sau fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. Nedeclararea duce la penalizări semnificative: impozitul va crește cu 30% pentru fiecare 6 luni de întârziere în declarare.

Pentru a identifica mai eficient clădirile nedeclarate sau ilegale, autoritățile locale vor putea apela la tehnologie de ultimă generație. Inspecțiile pe teren vor fi completate de imagini satelitare, drone și alte metode moderne de supraveghere. Acestea vor putea servi drept dovezi în aplicarea sancțiunilor fiscale și disciplinare.

Cooperarea dintre departamentele de urbanism și cele de fiscalitate va fi, de asemenea, întărită. Informațiile privind autorizațiile de construire, valabilitatea acestora, precum și caracteristicile tehnice ale clădirilor vor fi transmise automat, pentru ca impozitul să fie calculat corect și prompt.

Proiectul mai introduce o prevedere referitoare la mijloacele de transport. Pentru vehiculele cumpărate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic, impozitul se va achita o singură dată, până la momentul înstrăinării. După radierea din circulație, proprietarul trebuie să depună declarația de radiere în termen de 30 de zile, fiind scutit de la plata impozitului din anul următor.