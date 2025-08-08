Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 09:04
de Daoud Andra

Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire

Social
Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire
FOTO: Freepik

Ministerul Dezvoltării a lansat recent un proiect de act normativ care anunță schimbări semnificative în modul de calcul al impozitului pe proprietate. Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale menit să reducă deficitul bugetar și aduce modificări importante ce vor afecta atât proprietarii de clădiri legale, dar mai ales pe cei care au ridicat construcții fără autorizație.

Impozit duble pentru o categorie de construcții

Una dintre cele mai importante prevederi vizează sancționarea construcțiilor ilegale. Proprietarii care au ridicat imobile fără autorizație — cu excepția celor construite înainte de 1 august 2001 — vor fi obligați să plătească un impozit dublu timp de cinci ani. Această majorare de 100% va fi aplicată începând cu anul următor constatării neregulii. Autoritățile își propun, astfel, să descurajeze practica construcțiilor care nu au acte în regulă și să crească veniturile la bugetele locale.

Pentru imobilele construite legal, impozitul va fi stabilit pe baza documentelor tehnice din dosarul de autorizare, precum anexa cererii de eliberare a autorizației și proiectul tehnic aferent. Scopul este de a evita evaluările aproximative și de a asigura o bază clară și obiectivă pentru stabilirea valorii impozabile.

Vezi și:
Creşte impozitul pe apartament, casă şi teren. De când vor plăti mai mult românii

Proiectul reglementează și situația clădirilor ridicate cu autorizație expirată, pentru care nu s-a solicitat prelungirea, precum și pe cea a construcțiilor declarate parțial. În aceste cazuri, impozitul se va calcula pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, în care este menționat stadiul fizic al lucrării și suprafața construită. Cei care construiesc în regie proprie vor trebui să informeze autoritățile locale despre progresul lucrărilor, în vederea impunerii.

Ce se întâmplă în cazul clădirilor nedeclarate

Un alt aspect important este obligația de a declara toate clădirile, indiferent dacă au fost construite cu sau fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. Nedeclararea duce la penalizări semnificative: impozitul va crește cu 30% pentru fiecare 6 luni de întârziere în declarare.

Pentru a identifica mai eficient clădirile nedeclarate sau ilegale, autoritățile locale vor putea apela la tehnologie de ultimă generație. Inspecțiile pe teren vor fi completate de imagini satelitare, drone și alte metode moderne de supraveghere. Acestea vor putea servi drept dovezi în aplicarea sancțiunilor fiscale și disciplinare.

Cooperarea dintre departamentele de urbanism și cele de fiscalitate va fi, de asemenea, întărită. Informațiile privind autorizațiile de construire, valabilitatea acestora, precum și caracteristicile tehnice ale clădirilor vor fi transmise automat, pentru ca impozitul să fie calculat corect și prompt.

Proiectul mai introduce o prevedere referitoare la mijloacele de transport. Pentru vehiculele cumpărate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic, impozitul se va achita o singură dată, până la momentul înstrăinării. După radierea din circulație, proprietarul trebuie să depună declarația de radiere în termen de 30 de zile, fiind scutit de la plata impozitului din anul următor.

Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore
Recomandări
Donald Trump lansează Truth Search AI pe platforma Truth Social, în parteneriat cu Perplexity
Donald Trump lansează Truth Search AI pe platforma Truth Social, în parteneriat cu Perplexity
Elon Musk are, din nou, planuri grandioase. SpaceX va construi o conductă de apă către Starbase, dar există un mare semn de întrebare
Elon Musk are, din nou, planuri grandioase. SpaceX va construi o conductă de apă către Starbase, dar există un mare semn de întrebare
Trump cere demisia imediată a CEO-ului Intel. Ce motive invocă președintele american?
Trump cere demisia imediată a CEO-ului Intel. Ce motive invocă președintele american?
Focar de infecție cu virusul West Nile în Italia: numărul deceselor a ajuns la 15. Măsurile luate de autorități
Focar de infecție cu virusul West Nile în Italia: numărul deceselor a ajuns la 15. Măsurile luate de autorități
Revoluție în conectivitate: Hubble Network pregătește o rețea globală Bluetooth prin satelit
Revoluție în conectivitate: Hubble Network pregătește o rețea globală Bluetooth prin satelit
Regele Charles al III-lea, anunț important în plină luptă cu cancerul. Va transmite un mesaj special națiunii britanice
Regele Charles al III-lea, anunț important în plină luptă cu cancerul. Va transmite un mesaj special națiunii britanice
Românii cu datorii nu vor mai putea vinde sau cumpăra locuințe și mașini. Amenzile neplătite vor crește la trei luni. Noi măsuri pregătite de Guvern
Românii cu datorii nu vor mai putea vinde sau cumpăra locuințe și mașini. Amenzile neplătite vor crește la trei luni. Noi măsuri pregătite de Guvern
8 august în istorie: de la tragedii globale la momente de transformare socială
8 august în istorie: de la tragedii globale la momente de transformare socială
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei