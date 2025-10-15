După aproape 70.000 km, două anvelope all-season sunt cele mai bune în testul ADAC

Pe măsură ce vremea se răcește, merită să te uiți atent la „încălțările” potrivite pentru mașina ta. De data aceasta vorbim despre anvelopele all-season — soluția comodă pentru cei care vor să evite schimbul sezonier. Mai jos găsești, pe scurt, rezultatul testului ADAC pe 2025: două modele care s-au desprins clar în frunte și o opțiune mai prietenoasă la preț, pe care merită să le iei în calcul pentru iarnă și vară deopotrivă.

ADAC a publicat testul său pe 2025 pentru anvelope all-season (dimensiunea 225/45 R17, clasa compactă), iar, după circa 68.000 km de evaluări cumulate, doar două modele s-au detașat clar în top. Concluzia simplifică alegerea pentru șoferii care vor să scape de schimbul sezonier: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 și Continental AllSeasonContact 2 au primit calificativul „bun” (nota 2,3), în timp ce restul plutonului a obținut, în cel mai fericit caz, verdictul „satisfăcător”.

Panoul de start al testului a inclus 16 modele cu prețuri între aproximativ 72 și 145 de euro/bucată. Interesant este că la coada clasamentului au ajuns atât opțiuni foarte ieftine, cât și unele mai scumpe, semn că „mai mult” sau „mai puțin” la preț nu garantează, de unul singur, siguranță. ADAC a notat, de altfel, că niciun model nu a reușit să fie „100%” convingător pe toate tipurile de carosabil — uscat, ud și iarnă — ceea ce pune presiune suplimentară pe rețeta all-season, forțată să fie „bună la toate”.

Ce a contat în test: siguranță pe uscat/ud/iarnă, rulaj și consum

Criteriul decisiv a fost comportamentul pe diverse suprafețe: frânare, stabilitate, controlul mașinii pe asfalt ud, reacția la acvaplanare și predictibilitatea pe zăpadă. Pentru anvelopele all-season, acest capitol este mai exigent decât la specializatele de vară sau iarnă, deoarece compromisul trebuie să funcționeze în toate sezoanele. Aici s-au distanțat Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 și Continental AllSeasonContact 2, care au combinat echilibrat frânările și ținuta de drum, atât pe uscat, cât și pe ud și pe zăpadă.

A doua axă majoră a fost durata de viață (rulajul). Un set care trece cu bine de pragul estimat de 40.000 km înseamnă costuri medii mai mici pe termen lung. În fine, la consum, anvelopele cu rezistență la rulare redusă ajută la scăderea cheltuielilor cu combustibilul (sau a consumului de energie la vehiculele electrice) și limitează emisiile; aici, masa propriu-zisă a anvelopei și construcția benzii de rulare pot înclina balanța. Concluzia ADAC: combinația optimă între siguranță, rulaj și eficiență rămâne greu de obținut, dar cele două modele de top se apropie cel mai mult de „medalia de aur” la toate capitolele.

Liderii testului și „prețul corect”: de ce merită Goodyear și Continental

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 și Continental AllSeasonContact 2 au obținut nota 2,3 („bun”) și au demonstrat, în special, o consistență peste media segmentului la frânări și aderență pe ud, fără să piardă teren pe zăpadă. Goodyear reia, astfel, poziția fruntașă după succesul din testul ADAC 2024, în timp ce noua generație Continental confirmă evoluția așteptată. Sub linia prețului, ambele se încadrează în zona „peste 90–100 de euro”/bucată, ceea ce înseamnă un minim de aproximativ 360–400 de euro pentru un set de patru (fără montaj).

Pentru bugete strânse, Viking FourTech Plus (marcă din portofoliul Continental) apare ca „preț-tip” în clasament — în jur de 75 de euro/bucată — însă primește doar calificativul „satisfăcător” (3,0). Deși s-a comportat solid pe ud și pe iarnă și punctează la capitolul „amprentă de mediu”, pe uscat rezultatul rămâne mediu, iar tocmai acest echilibru pe toate cele trei suprafețe face diferența la all-season. Concluzia testului: în acest caz, „ieftin dar mediu” nu bate „mai scump dar sigur”.

Cum alegi corect all-season în 2025

Dacă înlocuiești două seturi (vară/iarnă) cu unul singur, cere-i acelui set să fie foarte bun acolo unde contează cel mai mult: frânarea și controlul pe ud, plus o comportare previzibilă pe zăpadă. Verifică eticheta pentru rezistența la rulare și pentru aderență pe ud, dar ține cont că testele comparative reale, precum cele ale ADAC, rămân barometrul cel mai util: pun laolaltă frânări, manevrabilitate, acvaplanare, zgomot, uzură și consum.

Dacă mergi preponderent urban și rar pe drumuri montane iarna, un all-season de top poate fi soluția eficientă. Dacă faci des naveta pe drumuri expuse iernii grele, un set dedicat de iarnă rămâne în continuare pariul mai sigur pentru sezonul rece. În ambele scenarii, „campionii” ADAC — Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 și Continental AllSeasonContact 2 — sunt reperele la care merită raportate alternativele, chiar dacă prețul este, inevitabil, mai sus.