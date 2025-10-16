Ultima ora
de Badea Violeta

Dubla funcție a cleștelui de bucătărie despre care doar bucătarii ştiu. Este ustensila perfectă
Secretele clestelui de bucatarie: cele doua functii putin cunoscute. Sursa foto: Profimedia

Cleștele de bucătărie este unul dintre cele mai folosite obiecte din orice casă, însă puțini știu că acesta nu servește doar pentru a lua salata sau a întoarce alimentele. Descoperă cum această ustensilă simplă poate fi folosită într-un mod surprinzător, care îți poate ușura considerabil viața în bucătărie.

Cum poți tăia tortul perfect cu cleștele de bucătărie

Cleștele de salată are o formă ideală pentru a obține bucăți uniforme din tort sau prăjituri. Tot ce trebuie să faci este să poziționezi capetele cleștelui deasupra tortului și să îl cobori ușor, lăsându-l să taie prin stratul de prăjitură datorită formei sale triunghiulare.

Repetând acțiunea pentru fiecare bucată, vei obține felii perfect egale, fără să mai fie nevoie să măsori sau să ajustezi cuțitul. În plus, dacă vrei bucăți mai mici, poți strânge ușor capetele cleștelui pentru a regla dimensiunea fiecărei felii.

Prin urmare, cleștele devine nu doar un instrument pentru servit, ci și un ajutor practic pentru deserturi, asigurând porții egale pentru toți invitații.

Ce truc simplu poți folosi cu un pahar pentru a decupa prăjitura

Pe lângă metoda cu cleștele, există și un alt truc ingenios: folosirea unui pahar pentru a tăia felii de tort. Așezând recipientul cu gura în jos pe marginea tortului și apăsând ușor, vei obține o bucată perfect conturată, care poate fi ridicată și consumată direct din pahar.

Această metodă elimină necesitatea farfuriilor și transformă servirea tortului într-un mod practic și surprinzător. Paharul poate fi ajustat în funcție de mărimea feliei dorite, astfel încât fiecare invitat să primească exact porția potrivită.

Vezi și Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie!

De ce cleștele de bucătărie este ustensila ideală pentru orice ocazie

Dubla funcție a cleștelui îl face indispensabil în bucătărie. Nu doar că facilitează servirea salatelor și a alimentelor fierbinți, dar îl transformă și într-un instrument ingenios pentru deserturi, economisind timp și oferind rezultate uniforme.

În combinație cu alte obiecte uzuale, precum un pahar, cleștele oferă soluții creative pentru mesele de zi cu zi sau pentru evenimente speciale, fără a complica procesul de pregătire sau servire.

Cu aceste trucuri, cleștele devine mai mult decât o simplă ustensilă – devine un ajutor versatil și indispensabil, care merită să fie nelipsit din orice bucătărie.

Vezi și Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort!

