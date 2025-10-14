Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort

În fiecare bucătărie, hota joacă un rol esențial în menținerea aerului curat, dar puțini își amintesc să-i acorde atenția necesară întreținerii. De cele mai multe ori, filtrul acesteia devine un adevărat magnet pentru grăsime și murdărie, afectând eficiența aparatului. Curățarea corectă, efectuată periodic, poate preveni acumulările care duc la mirosuri neplăcute și la funcționarea defectuoasă a hotei.

De ce este important să cureți filtrul hotei

Filtrul hotei este componenta care absoarbe toate particulele de grăsime și abur rezultate în timpul gătitului. În timp, acestea se acumulează și pot înfunda sistemul de ventilație, reducând puterea de absorbție a hotei. Pe lângă faptul că afectează performanța aparatului, grăsimea acumulată devine inflamabilă și poate emana un miros neplăcut în bucătărie.

Chiar dacă filtrul nu este vizibil, el are nevoie de o curățare regulată. În general, se recomandă spălarea lui o dată pe lună, mai ales dacă gătești frecvent. Această simplă rutină poate prelungi durata de viață a hotei și o va face să funcționeze la capacitate maximă.

Cât de des trebuie curățat filtrul și ce tipuri există

Majoritatea hotelor au filtre din plasă de aluminiu, dar modelele mai performante pot include deflectoare din oțel sau aluminiu masiv. Filtrele din plasă sunt mai fragile și trebuie înlocuite la unul sau doi ani, în funcție de gradul de uzură. O curățare lunară este suficientă pentru a preveni deteriorarea lor.

În schimb, hotele fără ventilație, care recirculă aerul, au filtre de cărbune activ. Acestea nu pot fi spălate și trebuie înlocuite la intervale de una până la trei luni, în funcție de frecvența gătitului.

Cum cureți filtrul hotei în chiuvetă, pas cu pas

Curățarea filtrului hotei nu este o sarcină complicată, iar câteva materiale simple te pot ajuta să o faci rapid și eficient. Ai nevoie de mănuși de cauciuc, detergent de vase, bicarbonat de sodiu, o lavetă sau un burete, o perie din nailon și un prosop de bucătărie.

Pasul 1: Pregătirea chiuvetei

Umple chiuveta cu apă fierbinte, adaugă detergent de vase și o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu. Amestecul va dizolva grăsimea și va curăța eficient depunerile.

Pasul 2: Scoaterea filtrului

Poartă mănuși și așază un prosop sau un carton sub hotă pentru a colecta eventualele picături de grăsime. Scoate filtrul și, dacă există, recipientele de colectare a uleiului. Lasă-le la înmuiat în apă timp de aproximativ o oră.

Pasul 3: Curățarea filtrului

Folosind laveta, șterge ușor suprafața filtrului. Dacă grăsimea este persistentă, folosește peria din nailon pentru a o îndepărta. Nu freca însă prea tare filtrele din plasă, deoarece se pot deforma.

Pasul 4: Clătirea și uscarea

După înmuiere, clătește bine filtrul cu apă fierbinte și așază-l pe un suport pentru vase, lăsându-l să se usuce complet. În același timp, șterge hota cu o lavetă umedă pentru a îndepărta eventualele urme de grăsime.

Pasul 5: Montarea filtrului

După ce totul s-a uscat, montează filtrul la locul său.

Cum se curăță filtrul hotei în mașina de spălat vase

Dacă ai un filtru din oțel inoxidabil, poți alege o metodă și mai simplă: spălarea în mașina de spălat vase. Totuși, filtrele din aluminiu nu trebuie introduse acolo, deoarece pot fi afectate de detergentul puternic.

Pasul 1: Scoate filtrul și recipientele de ulei, aruncă excesul de grăsime.

Pasul 2: Pune-le în mașina de spălat vase și alege un program recomandat de producător. Dacă filtrul este foarte murdar, rulează un ciclu separat doar pentru el.

Pasul 3: După spălare, șterge filtrul cu un prosop uscat, urmând direcția fibrei metalului, și lasă-l să se usuce complet la aer.

Cum să eviți dungile de pe oțelul inoxidabil

Oțelul inoxidabil, deși elegant, are o tendință supărătoare de a lăsa urme și amprente. Pentru o curățare perfectă, evită oțetul, soluțiile pentru geamuri sau vata de oțel. Cea mai bună alegere este o lavetă moale din microfibră și un detergent special pentru oțel inoxidabil. După aplicare, șterge în direcția fibrei metalului și lustruiește cu o lavetă uscată.

Curățarea filtrului hotei nu este doar o chestiune de estetică, ci și una de siguranță și eficiență. Fie că alegi metoda clasică, cu detergent și bicarbonat, fie că folosești mașina de spălat vase, important este să faci acest lucru lunar. Astfel, vei preveni mirosurile neplăcute, vei menține aerul din bucătărie curat și vei prelungi durata de viață a hotei.