Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie

Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
07 oct. 2025 | 14:51
de Ionuț Vieru

Oricine a prăjit măcar o dată carne, ouă sau legume știe cât de neplăcut poate fi momentul în care uleiul începe să sară în toate direcțiile. Pereții se murdăresc, aragazul devine lipicios, iar pericolul de a te arde este mereu prezent. Deși mulți oameni au încercat diverse soluții – de la capace metalice, la șervețele de hârtie – există un truc extrem de simplu, care durează doar două secunde și poate preveni complet acest haos din bucătărie.

De ce sare uleiul când prăjim carnea sau ouăle

Pentru a înțelege de ce apare fenomenul, trebuie știut că uleiul sare atunci când intră în contact cu apă. Carnea crudă, ouăle sau chiar legumele conțin umiditate, iar în momentul în care sunt puse în tigaia încinsă, picăturile de apă se transformă instant în abur. Acesta încearcă să iasă la suprafață, provocând stropii de ulei fierbinte care se ridică și pot ajunge peste tot.

În cazul cărnii, un alt motiv este și temperatura scăzută a bucăților puse la prăjit. Dacă sunt scoase direct din frigider, diferența termică dintre produs și uleiul încins este mare, ceea ce duce automat la o reacție violentă.

Trucul de două secunde care face diferența

Specialiștii din bucătării recomandă o metodă extrem de simplă, dar eficientă: elimină excesul de apă de pe carne sau legume și încălzește tigaia treptat înainte de a sparge ouăle. În cazul cărnii, tamponeaz-o ușor cu un prosop de hârtie pentru a înlătura umezeala care provoacă stropirea.

Cum scapi rapid de grăsimea lipicioasă de pe dulapurile din bucătărie, cu ingrediente din cămară

Pentru ouă, secretul constă în reducerea temperaturii uleiului. Nu le sparge în ulei încins imediat; lasă tigaia să se răcorească 10–15 secunde după ce a fost încinsă, apoi adaugă ouăle. Astfel, uleiul nu mai reacționează violent, iar prăjirea rămâne curată și uniformă.

Rezultatul? O prăjire uniformă, crocantă și, cel mai important, fără mizerie și arsuri.

Alte metode utile pentru o prăjire curată

Pe lângă trucul principal, există și alte detalii care pot face o mare diferență:

  • Folosește o tigaie adâncă sau cu margini înalte. Aceasta limitează spațiul în care se pot proiecta stropii.
  • Acoperă parțial tigaia cu un capac anti-stropi. Este o soluție sigură, care lasă aburul să iasă, dar blochează uleiul.
  • Reglează temperatura. Uleiul nu trebuie să fie exagerat de încins; o temperatură medie asigură gătirea corectă fără explozie de stropi.
  • Alege tipul potrivit de ulei. Uleiul de floarea-soarelui rafinat, de exemplu, are un punct de fum ridicat și este stabil la prăjire.

Toate aceste măsuri simple pot transforma experiența de gătit dintr-una stresantă într-una relaxantă și curată.

De ce acest truc merită aplicat zilnic

Pe lângă faptul că menține bucătăria curată, uscarea alimentelor înainte de prăjire aduce și beneficii culinare. Carnea capătă o crustă crocantă, ouăle se prăjesc uniform, iar gustul rămâne mai intens. În plus, se reduce cantitatea de ulei absorbită, ceea ce face preparatul final mai sănătos.

Acest obicei simplu, de doar câteva secunde, este folosit inclusiv în restaurante și bucătării profesionale, tocmai pentru eficiența sa.

Nu este nevoie de ustensile scumpe sau de soluții complicate pentru a preveni haosul din timpul prăjirii. Totul se rezumă la un gest simplu și rapid, care elimină excesul de apă din alimente înainte de a le pune în ulei. Astfel, poți găti liniștit, fără frică de arsuri sau de curățenia de după.

Cu acest truc de două secunde, prăjitul devine mai sigur, mai curat și mult mai plăcut.

