Drepturile pe care le au românii din diaspora dacă primesc mai putin de 1.000 de euro pe lună. Statul italian este obligat să îi ajute inclusiv cu scutirea de la taxele universitare

Pentru românii care muncesc în Italia, cunoașterea drepturilor sociale este la fel de importantă ca și integrarea în comunitatea locală. În ciuda unei percepții generale că un venit lunar de aproximativ 1.000 de euro este la limita supraviețuirii, statul italian definește acest prag ca fiind o linie de demarcație esențială pentru accesul la o serie de beneficii și prestații sociale. Cei care se încadrează în această categorie de venituri reduse pot beneficia de un sprijin substanțial, care se extinde de la domeniul juridic și fiscal, până la cel medical și educațional.

Asistență juridică gratuită și scutiri de taxe

Unul dintre cele mai importante avantaje pentru persoanele cu venituri mici este accesul la justiție fără costuri. Conform celei mai recente actualizări din 2015, asistența juridică este acordată celor cu un venit anual ce nu depășește 11.528,41 euro, adică puțin sub 1.000 de euro pe lună. Practic, o persoană care se încadrează în acest prag poate alege un avocat, iar statul italian îi va plăti onorariul.

Mai mult, accesul la tribunal devine complet gratuit, fiind eliminate taxele judiciare, mărcile și ștampilele. Avocatul nu poate solicita rambursări pentru cheltuieli de trai sau deplasare, însă, în cazul pierderii procesului, judecătorul poate impune plata cheltuielilor juridice ale adversarului, situație în care nu se mai aplică asistența gratuită.

Este important de menționat că la calculul acestei limite se iau în considerare veniturile tuturor membrilor familiei care locuiesc împreună. De exemplu, un șomer care locuiește cu părinții pensionari nu va beneficia de asistență juridică dacă suma totală a veniturilor familiei depășește pragul stabilit.

Beneficii sociale și fiscale pentru venituri sub 1.000 de euro

Pe lângă asistența juridică, o multitudine de alte avantaje sunt disponibile pentru cei care se încadrează în pragul de venit de 1.000 de euro. Fiecare contribuție are propriul său prag, dar majoritatea se situează în jurul acestei sume lunare:

Scutire de la tichetul sanitar: Persoanele cu venituri mici sau șomerii pot beneficia de scutiri de la plata vizitelor de specialitate, a analizelor medicale și a tratamentelor termale. Pragul de venit variază, dar se situează sub 8.263,31 euro anual pentru o persoană și crește la 11.362,05 euro în prezența unui soț, plus 516,46 euro pentru fiecare copil aflat în întreținere. Această facilitate este destinată și pensionarilor cu vârsta de cel puțin șaizeci de ani.

Bonus pentru facturile la lumină și gaz: Familiile cu venituri mici pot obține reduceri la facturile de utilități. Cererea se face prin intermediul unui CAF (Centru de Asistență Fiscală), iar pragul de venit ISEE (Indicator al Situației Economice Echivalente) pentru a beneficia de această reducere este de 8.103,5 euro. Pentru familiile cu mai mult de trei copii, pragul poate ajunge la 20.000 de euro.

Deducerea chiriei din declarația fiscală: Cei cu venituri scăzute pot deduce din impozite o parte din costul chiriei. Deducerea este de 300 de euro pentru cei cu un venit total de până la 15.493,71 euro și de 150 de euro pentru cei cu venituri între 15.493,71 și 30.987,41 euro.

Sprijin financiar pentru șomaj, pensie și educație

Statul italian oferă sprijin și pentru șomeri, pensionari și studenți. O persoană care beneficiază de șomaj și își găsește un loc de muncă nu va pierde indemnizația dacă venitul anual din angajare nu depășește 8.000 de euro, iar cel din activități independente se menține sub 4.800 de euro.

În ceea ce privește pensiile, persoanele care primesc o pensie lunară de 1.000 de euro au dreptul la a paisprezecea pensie anuală, o sumă suplimentară de până la 655 de euro, acordată în luna iulie. Pragul anual pentru a beneficia de acest bonus a fost stabilit, în 2017, la 13.049,14 euro.

Și sistemul educațional este susținut. Studenții proveniți din familii cu venituri sub 13.000 de euro pe an sunt scutiți de plata taxelor de școlarizare universitare, fiind obligați să achite doar taxa pentru dreptul la studii, care este, în general, de puțin peste 100 de euro anual.

Un alt beneficiu important vizează contribuțiile sociale. Chiar și cu un contract de muncă part-time și un salariu de 1.000 de euro pe lună, o persoană primește un credit pentru un an întreg de contribuții la asigurările sociale în scopuri de pensionare. O săptămână de contribuții este recunoscută pe deplin de INPS dacă salariul săptămânal atinge cel puțin 40% din tratamentul minim, adică 202,96 euro (din 2018).

În final, cei cu un salariu de o mie de euro pe lună și cu o invaliditate recunoscută de INPS (peste două treimi) au dreptul la o indemnizație de invaliditate completă, fără a risca reduceri.