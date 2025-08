Dr. Cristina Bântu, MedLife: „Cea mai autentică formă de împlinire profesională o trăiesc în sala de operație!”

Specialitatea ORL înseamnă multe provocări, dar și satisfacții profesionale pentru orice medic care face cu pasiune această meserie, iar dr. Cristina Bântu, medic primar ORL din cadrul MedLife Iași reușește să îmbine, cu o naturalețe impresionantă, știința riguroasă cu delicatețea relației umane. Nu este doar un profesionist de excepție, ci și un om care își trăiește meseria cu o sinceră vocație și implicare. Fiind și mamă, are un atu în plus, fiindcă din experiența personală știe cum să abordeze micuții pacienți care vin cu probleme în sfera ORL. „Copiii nu sunt adulți mici, iar acest lucru e valabil atât în ceea ce privește modul în care comunicăm cu ei și cu familiile lor, cât și în ceea ce privește patologiile sau intervențiile chirurgicale”, este de părere dr. Cristina Bântu.

Tânăra a intrat la facultatea de Medicină convinsă că va deveni cardiolog, dar soarta i-a pregătit alt drum. „Cardiologia era o alegere care mi se părea solidă, serioasă, în acord cu rigoarea pe care o asociasem mereu medicinei. Însă, în timpul unei burse Erasmus în Italia, am început să privesc chirurgia cu alți ochi. Acolo, am înțeles cât de mult mă atrage precizia gestului chirurgical și satisfacția imediată a unui act medical bine făcut. Mi-am dat seama că mi s-ar potrivi o specialitate care să îmbine gândirea logică, analitică, cu partea practică, cu intervenția concretă. Așa am ajuns, firesc, la ORL – o specialitate complexă, dinamică, în care medicina clinică se întâlnește elegant cu chirurgia, și unde diversitatea cazurilor nu îți permite să cazi în rutină”, mărturisește medicul ORL, care astăzi se regăsește pe deplin în acest echilibru între știință, finețe tehnică și apropiere reală de oameni.

De la cardiologie la ORL: un drum conturat de pasiune

Alegerea ORL-ului a fost, astfel, una firească, ghidată de dorința de a practica o specialitate complexă și umană deopotrivă, iar cariera în domeniu și-a construit-o pe învățare continuă și inovație. De la rezidențiat și până astăzi, dr. Cristina Bântu a investit constant în dezvoltarea sa profesională. Printre realizările importante se numără și competența în endoscopie bronșică.

„Mi-am dorit de la început să nu mă opresc doar la ceea ce învățasem în rezidențiat, ci să rămân conectată la tot ce e nou, relevant și util în practica medicală. Așa am obținut și competența în endoscopie bronșică — o calificare rar întâlnită în rândul medicilor ORL din România, dar extrem de valoroasă, care m-a ajutat să înțeleg mai profund patologiile respiratorii și să le abordez interdisciplinar. Am ținut mereu aproape de chirurgia ORL, indiferent de contextul în care am lucrat, pentru că e o dimensiune esențială a specialității și o zonă în care mă simt autentic implicată. Activitatea mea s-a diversificat treptat, în paralel cu acumularea de experiență, dar am avut grijă ca în tot acest proces să păstrez echilibrul între partea clinică, partea intervențională și relația cu pacientul”, spune cu modestie medicul.

Rinosinuzitele, frecvent întâlnite și la adulți și la copii

Termenul „rinosinuzită” este folosit adesea în loc de „sinuzită”, deoarece aceasta din urmă este aproape întotdeauna însoțită de inflamația foselor nazale și, în multe cazuri, este precedată de rinită. Majoritatea pacienților prezintă, adesea, simultan simptome de rinită și de sinuzită și potrivit dr. Bântu, cele mai frecvente motive de prezentare în cabinet sunt legate de patologia inflamatorie, atât la copii, cât și la adulți – de la rinosinuzite acute sau cronice, la otite și amigdalite recurente. „Obstrucția nazală este un simptom central, care apare frecvent în diverse contexte clinice, inclusiv în sindroamele de apnee în somn, o problemă tot mai recunoscută și investigată, atât în rândul copiilor, cât și al adulților. În evaluarea fiecărui pacient, acord o atenție deosebită contextului individual și colaborării cu alte specialități, atunci când este necesar. Mă bazez pe o abordare riguroasă, dar empatică, susținută de instrumente moderne de diagnostic, cum ar fi endoscopia, care permit o înțelegere mai clară și rapidă a patologiei”, susține medicul.

Potrivit unui studiu global (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) realizat în perioada 1980–2021, sunt peste 11 milioane de pacienți cu rinosinuzite, ceea ce se traduce printr-o prevalență medie de 8,7% la nivel mondial. În Europa, rata medie este de 10,9%, în SUA între 12,5% și chiar 17%. Prevalența e mai crescută la fumători, persoane cu obezitate și comorbidități precum astm, rinită alergică, sau deviație de sept. De asemenea, prevalența e mai mare în rândul adulților comparativ cu copii, și în Europa și SUA comparativ cu alte regiuni.

La medicul ORL-ist se prezintă frecvent pacienții și pentru controale de rutină, monitorizări postoperatorii sau investigații de specialitate recomandate interdisciplinar, ceea ce reflectă preocuparea tot mai mare pentru prevenție și evaluări complete, integrate.

Mituri și provocări în ORL

Una dintre cele mai mari provocări în munca de zi cu zi a dr. Cristina Bântu este să ajungă rapid, dar corect, la un diagnostic complet, mai ales în cazurile complexe sau în cele în care simptomele sunt nespecifice, dar persistente. „De multe ori, pacienții vin după perioade lungi de disconfort, investigații incomplete sau tratamente ineficiente, iar miza este să construiesc o imagine clară, să ofer răspunsuri și soluții într-un timp rezonabil, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea actului medical”, explică medicul.

O altă provocare este legată de comunicare – explicarea clară, dar empatică a unui diagnostic sau a unui plan terapeutic. „Mai ales când e vorba de copii sau de afecțiuni care impun intervenții, este esențial ca părinții sau pacienții să simtă că înțeleg fiecare pas și că pot avea încredere. Provocările fac parte din practica medicală și sunt, de fapt, ceea ce te ține conectat, viu profesional. Le privesc ca pe o parte naturală a meseriei, dar și ca pe un motiv constant de adaptare și creștere”, afirmă dr. Bântu.

Medicul simte o responsabilitate clară în combaterea miturilor din domeniul ORL, adesea prezente în cabinet. „Unul dintre cele mai frecvente mituri este că orice durere în gât presupune automat antibiotic. Asta nu e doar inutil, ci și periculos.” În plus, demontează convingerea că „intervențiile ORL la copil sunt traumatizante”: „Tehnicile moderne și echipele pregătite fac ca recuperarea să fie rapidă și sigură.”

Se mai crede adesea că e „normal” ca un copil mic să aibă frecvent otite sau rinofaringite. Deși anumite episoade pot fi considerate firești în contextul dezvoltării imunitare și al expunerii la colectivitate, frecvența crescută a acestora trebuie să ne ridice un semn de întrebare. De cele mai multe ori, există cauze subiacente în sfera ORL care pot fi diagnosticate și tratate.

ORL-ul pediatric – o zonă delicată

Lucrul cu cei mici reprezintă o parte esențială a activității sale de medic. „Iubesc să lucrez cu copiii. Este un tip de relație medicală profund diferit, care cere o atenție specială, multă răbdare și o capacitate reală de a te adapta emoțional și profesional”, este de părere dr. Bântu. În această relație specială, rolul de mamă a ajutat-o enorm: „Am o fetiță de 9 ani… experiența de părinte m-a învățat cum să mă apropii natural de copii… să le înțeleg fricile și nevoile, astfel consultația devine o joacă, iar relația se construiește firesc, cu zâmbet și răbdare.”

Afecțiunile ORL la copil sunt diferite. Frecvent, medicul are de-a face cu otite recurente, vegetații adenoide, tulburări respiratorii nocturne sau întârzieri în dezvoltarea limbajului legate de deficite auditive. Și abordarea chirurgicală este diferită la copii: necesită o tehnică adaptată, o echipă foarte bine pregătită și o înțelegere atentă a specificului vârstei.

„Pentru mine, ORL-ul pediatric este una dintre cele mai frumoase și delicate zone ale specialității, pentru că îți oferă nu doar provocări clinice, ci și oportunitatea de a influența pozitiv dezvoltarea unui copil încă de la începutul vieții”, precizează medicul.

Pe mulți dintre pacienții copii îi cunoaște de la naștere. Unii au crescut sub ochii doctoriței și aproape că îi simte ca pe niște prieteni sau chiar ca pe o extensie a propriei familii. Vin cu bucurie la cabinet, iar pentru medic, această încredere care se construiește în timp e cel mai prețios lucru.

Când medicina devine destin

Printre numeroasele cazuri care i-au rămas în suflet, dr. Bantu își amintește cu emoție de o fetiță operată în primele zile de viață. Era un nou-născut provenit dintr-o sarcină dispensarizată, cu o patologie complexă și un prognostic extrem de rezervat. Nici părinții nu mai sperau într-un parcurs favorabil.

„Am știut, din primul moment, că intervenția trebuie făcută rapid și cu maximă precizie. Le-am spus părinților cu toată convingerea: Aveți încredere în mine. Fetița va fi bine. Va crește frumos și va avea o viață normală. Am intervenit chirurgical într-un moment critic – o intervenție care a fost esențială pentru stabilizarea ei și pentru evoluția ulterioară. Am luat legătura cu unii dintre cei mai buni profesioniști din domeniul cardiologiei pediatrice, radiologiei, oftalmologiei pediatrice și neurologiei pediatrice, pentru a urmări atent toate etapele dezvoltării ei. Zilele trecute a venit la control. Are acum un an și jumătate și a intrat în cabinet alergând spre mine, cu o bucurie care a spus totul. Va mai avea nevoie de două intervenții în sfera ORL, însă parcursul ei este astăzi cel al unui copil sănătos, echilibrat și plin de viață – o mărturie emoționantă a puterii profesiei noastre și a încrederii construite din primul moment.”

Astfel de momente definesc sensul profund al acestei profesii. „Un medic bun nu doar tratează. Este prezent, empatic, și lucrează într-un mediu care îl susține.” Pentru dr. Cristina Bantu, medicina nu este doar o profesie: „Este un mod de a fi.”

Echilibru fragil, dar prețios

Departe de a fi ușor, echilibrul între viața profesională și cea personală este o construcție zilnică: „Atât meseria de medic, cât și cea de mamă, se trăiesc 24 din 24 de ore. Nu există pauză, nu există timp liber în sensul clasic – dar există enorm de mult sens. Ele nu se exclud, ci se hrănesc reciproc. Fetița mea de 9 ani mă face să zâmbesc chiar și atunci când oboseala se simte apăsătoare. Este sursa mea de inspirație, motivul pentru care îmi doresc să fiu, zi de zi, un om mai bun și un profesionist mai atent, mai prezent, mai empatic. Vreau să fiu un exemplu pentru ea – de echilibru, de curaj, de perseverență și de dedicare. Mă străduiesc să nu pierd nicio privire, niciun zâmbet, nicio poveste spusă la culcare, niciun eveniment din viața ei”, povestește medicul, care cu efort și răbdare și-a construit un echilibru fragil, dar prețios.

„Bucuria sinceră a pacienților mei, alături de îmbrățișarea fetiței mele la sfârșitul unei zile lungi, îmi amintesc că merită fiecare pas”, este concluzia dr. Cristina Bântu.

