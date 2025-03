Ce nu a avut curaj Ilie Năstase să îi spună lui Donald Trump vreodată, deşi sunt prieteni de o viaţă. Legătura cu preşedintele Klaus Iohannis EXCLUSIV

Au trecut 41 de ani de atunci, dar pentru Ilie Năstase nimic nu a fost dat uitării! În 1984, atunci când a decis să se căsătorească pentru a doua oară, din seria de cinci până în prezent, Ilie Năstase l-a avut ca invitat pe Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite.

„Am stat 12 ani la New York și acolo am decis să-mi refac viața. Așa că la căsătoria cu Alexandra King, o americancă, au participat o groază de prieteni. Trebuie spus că a venit și Donald Trump. Și eu și el aveam aceeași vârstă, 38 de ani, doar că eu sunt mai mic cu câteva săptămâni, el fiind născut în iunie, iar eu în iulie, dar în același an. Americanii nu oferă cadouri la asemenea petreceri, care celebrează cuplul în sine. Mai degrabă e o mare onoare că sunt alături de tine, în acele clipe”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru Playtech.ro.