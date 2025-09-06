Donald Trump amenință UE cu o ofensivă comercială după amenda „nedreaptă” pentru Google

Președintele american Donald Trump a reacționat dur după ce Comisia Europeană a anunțat o amendă antitrust de 2,95 miliarde de euro împotriva Google pentru abuz de poziție dominantă în publicitatea online. Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, liderul de la Washington a acuzat Bruxelles-ul că lovește „încă o mare companie americană” și a amenințat că va răspunde cu măsuri comerciale, invocând instrumentul numit „Secțiunea 301”. Disputa riscă să reaprindă tensiunile transatlantice exact în momentul în care SUA și UE încearcă să-și armonizeze politicile tehnologice și de concurență.

Ce a declanșat disputa

Decizia Comisiei Europene de a sancționa Google vine în urma unei investigații care a identificat practici de auto-favorizare în ecosistemul de ad-tech, în special prin avantajele acordate propriilor servicii în fața rivalilor. Potrivit Bruxelles-ului, comportamentul a distorsionat piața, afectând publisherii și advertiserii, și a creat bariere de intrare pentru competitori. Pentru Google, amenda reprezintă o nouă bătălie într-o serie de confruntări cu autoritățile de concurență din Europa, informează AP News.

Reacția Casei Albe, articulată de Donald Trump, a mutat însă disputa din planul strict al regulilor de concurență spre cel al comerțului internațional. Etichetând sancțiunea drept „nedreaptă” și „punitivă”, Trump a condiționat un răspuns rapid al UE de renunțarea la amenda impusă nu doar Google, ci și la alte sancțiuni vizând companii americane. În caz contrar, a transmis că va fi „obligat” să pornească o ofensivă comercială.

Ce este secțiunea 301 și cum poate fi folosită

„Secțiunea 301” din Legea Comerțului din 1974 autorizează administrația americană să investigheze și să contracareze practicile comerciale considerate neloiale ale altor state sau blocuri economice. În practică, aceasta poate însemna tarife vamale suplimentare, restricții și alte măsuri menite să exercite presiune pentru schimbarea comportamentului partenerului vizat. Instrumentul a fost folosit intens în conflictul comercial cu China, dar aplicarea sa împotriva Uniunii Europene ar marca o escaladare cu miză politică și economică majoră.

Dacă o investigație de tip 301 ar fi declanșată împotriva UE, Washingtonul ar putea selecta sectoare sensibile — de la bunuri industriale la produse de consum — pentru a maximiza impactul. Un astfel de scenariu ar complica negocierile bilaterale în domenii strategice, inclusiv tehnologie, energie și standarde digitale, punând presiune pe lanțurile de aprovizionare profund integrate între cele două economii.

Reacții și mize pentru industrie

La Bruxelles, oficialii apără consecvent abordarea dură în materie de concurență, subliniind că regulile se aplică uniform tuturor companiilor, indiferent de țara de origine. În viziunea Comisiei, intervenția este menită să restabilească condiții echitabile de piață, să reducă costurile pentru advertiseri și să ofere publisherilor șanse reale într-un ecosistem dominat de platforme cu poziții integrate pe verticală. În paralel, Google pregătește căi de atac și un pachet de remedii, încercând să evite măsuri structurale care ar impune separări de activități.

Pentru industrie, efectele imediate se simt în zona de conformitate și strategie: clienții de publicitate cer mai multă transparență în licitațiile programatice, publisherii speră la o distribuție mai echitabilă a veniturilor, iar rivalii Google urmăresc semnalele reglementare pentru a-și calibra investițiile. Dacă Washingtonul va deschide frontul tarifelor, companiile cu operațiuni transatlantice ar putea resimți rapid costuri mai mari și incertitudine în planificarea campaniilor și a bugetelor media.

Ce urmează

Evoluția dosarului depinde de trei factori: calendarul juridic al apelurilor, disponibilitatea Google de a propune remedii credibile și decizia politică a Washingtonului privind folosirea Secțiunii 301. În cel mai optimist scenariu, părțile identifică un teren comun care păstrează fermitatea regulilor de concurență, dar evită escaladarea comercială. În scenariul contrar, tarifele ar putea declanșa un ciclu de măsuri și contra-măsuri, cu impact direct asupra investițiilor în publicitatea digitală, prețurilor și inovației.

Deocamdată, mesajul lui Donald Trump a ridicat miza de la o dispută tehnică în ad-tech la un test de forță geopolitic. Pentru UE, cazul rămâne un punct de referință în ambiția de a reglementa giganții tehnologici. Pentru SUA, este încă o ocazie de a apăra interesele corporative americane — chiar și cu prețul unei noi runde de tensiuni comerciale cu principalul partener economic al Americii.