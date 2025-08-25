Donald Trump, îngrijorat că nu va ajunge în rai. Ce i-a răspuns un pastor american

Declarațiile lui Donald Trump reușesc mereu să surprindă opinia publică, dar de această dată președintele Statelor Unite a făcut o mărturisire neașteptată, care ține de credință și de frica de moarte. Într-o intervenție la emisiunea „Fox & Friends” de pe Fox News, Trump a spus că se teme pentru soarta lui după ce nu va mai fi pe pământ.

Donald Trump speră să ajungă în rai

„Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil. Am auzit că nu stau prea bine. Sunt cu adevărat la baza scării. Dar dacă voi reuși să ajung acolo, pacea pe care încerc să o aduc între Rusia și Ucraina ar putea fi unul dintre motive”, a declarat liderul republican.

Afirmația sa a stârnit reacții puternice în rândul comunităților religioase din SUA, iar printre cei care au comentat pe marginea subiectului s-a numărat și Kate Murphy, pastor al bisericii The Grove Presbyterian Church din Charlotte. Murphy a recunoscut că a fost surprinsă să audă o asemenea confesiune venind de la Trump.

„Sunt pastor de 25 de ani și am ascultat oameni care, de multe ori la sfârșitul vieții, își împărtășeau cele mai adânci frici. M-a șocat să aud acest lucru de la Trump, un om care mereu afișează încredere și putere, dar am recunoscut în spatele cuvintelor lui o teamă profund umană”, a spus ea.

Pastora a explicat că frica de moarte este universală, dar poate fi și o poartă către o căutare spirituală mai autentică. Ea a observat însă că Trump pare să înțeleagă mântuirea ca pe o afacere – un premiu ce poate fi „cumpărat” prin realizări mărețe, cum ar fi un acord de pace internațional.

„Raiul nu se negociază”

„Nu e deloc surprinzător ca autorul cărții The Art of the Deal să creadă că raiul e o proprietate de lux care se obține prin fapte bune. Mulți gândesc la fel, chiar dacă nu o spun. Însă credința creștină nu vorbește despre o tranzacție. Raiul nu este o răsplată câștigată, ci un dar primit prin har”, a transmis Murphy într-un text publicat de The Sacramento Bee.

Mesajul ei pentru președinte a fost direct:

„Nimeni, indiferent de câte vieți salvează, nu poate cumpăra mântuirea. Dar vestea bună este că nici nu trebuie. Dreptatea lui Dumnezeu este mai puternică decât păcatul, ura sau moartea. Harul lui Hristos este deja disponibil și nu se câștigă prin negocieri”.

Murphy a subliniat că raiul nu este doar o promisiune pentru viața de după moarte, ci poate fi trăit chiar și acum:

„Trump nu trebuie să încheie războiul din Ucraina pentru a-și asigura locul în rai. El poate începe să trăiască în această realitate chiar astăzi, urmând calea lui Isus și folosindu-și puterea pentru a fi un adevărat făcător de pace”.

Pastora și-a încheiat reflecția cu un mesaj de speranță: „Cred că va veni o zi în care Trump va fi transformat de iubirea lui Dumnezeu. Mă rog ca acea zi să sosească repede, pentru binele nostru al tuturor”.