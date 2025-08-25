Ultima ora
Legătura dintre hidratare și performanță la școală sau la birou. Cum a devenit apa noul combustibil al productivității, conform oamenilor de știință
25 aug. 2025 | 11:28
de Daoud Andra

Donald Trump, îngrijorat că nu va ajunge în rai. Ce i-a răspuns un pastor american

Știri Externe
Donald Trump, îngrijorat că nu va ajunge în rai. Ce i-a răspuns un pastor american
FOTO: Profimedia Images

Declarațiile lui Donald Trump reușesc mereu să surprindă opinia publică, dar de această dată președintele Statelor Unite a făcut o mărturisire neașteptată, care ține de credință și de frica de moarte. Într-o intervenție la emisiunea „Fox & Friends” de pe Fox News, Trump a spus că se teme pentru soarta lui după ce nu va mai fi pe pământ.

Donald Trump speră să ajungă în rai

„Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil. Am auzit că nu stau prea bine. Sunt cu adevărat la baza scării. Dar dacă voi reuși să ajung acolo, pacea pe care încerc să o aduc între Rusia și Ucraina ar putea fi unul dintre motive”, a declarat liderul republican.

Afirmația sa a stârnit reacții puternice în rândul comunităților religioase din SUA, iar printre cei care au comentat pe marginea subiectului s-a numărat și Kate Murphy, pastor al bisericii The Grove Presbyterian Church din Charlotte. Murphy a recunoscut că a fost surprinsă să audă o asemenea confesiune venind de la Trump.

„Sunt pastor de 25 de ani și am ascultat oameni care, de multe ori la sfârșitul vieții, își împărtășeau cele mai adânci frici. M-a șocat să aud acest lucru de la Trump, un om care mereu afișează încredere și putere, dar am recunoscut în spatele cuvintelor lui o teamă profund umană”, a spus ea.

Pastora a explicat că frica de moarte este universală, dar poate fi și o poartă către o căutare spirituală mai autentică. Ea a observat însă că Trump pare să înțeleagă mântuirea ca pe o afacere – un premiu ce poate fi „cumpărat” prin realizări mărețe, cum ar fi un acord de pace internațional.

Vezi și:
Telefonul T1 „patriotic” lansat de Donald Trump este de fapt în imagine un Samsung Galaxy S25 Ultra photoshopat
America a preluat 10% din Intel, în strategia lui Trump de recâștigare a supremației tehnologice

„Raiul nu se negociază”

„Nu e deloc surprinzător ca autorul cărții The Art of the Deal să creadă că raiul e o proprietate de lux care se obține prin fapte bune. Mulți gândesc la fel, chiar dacă nu o spun. Însă credința creștină nu vorbește despre o tranzacție. Raiul nu este o răsplată câștigată, ci un dar primit prin har”, a transmis Murphy într-un text publicat de The Sacramento Bee.

Mesajul ei pentru președinte a fost direct:

„Nimeni, indiferent de câte vieți salvează, nu poate cumpăra mântuirea. Dar vestea bună este că nici nu trebuie. Dreptatea lui Dumnezeu este mai puternică decât păcatul, ura sau moartea. Harul lui Hristos este deja disponibil și nu se câștigă prin negocieri”.

Murphy a subliniat că raiul nu este doar o promisiune pentru viața de după moarte, ci poate fi trăit chiar și acum:

„Trump nu trebuie să încheie războiul din Ucraina pentru a-și asigura locul în rai. El poate începe să trăiască în această realitate chiar astăzi, urmând calea lui Isus și folosindu-și puterea pentru a fi un adevărat făcător de pace”.

Pastora și-a încheiat reflecția cu un mesaj de speranță: „Cred că va veni o zi în care Trump va fi transformat de iubirea lui Dumnezeu. Mă rog ca acea zi să sosească repede, pentru binele nostru al tuturor”.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Primele imagini cu Suzuki Vitara răsturnată în Masivul Iezer. Ce arată analiza preliminară a accidentului. Cum s-ar fi produs tragedia
Primele imagini cu Suzuki Vitara răsturnată în Masivul Iezer. Ce arată analiza preliminară a accidentului. Cum s-ar fi produs tragedia
Dan Negru, secretele din spatele audiențelor: „La capăt de drum cariera nu-ți aduce nimic, rămâne familia”. De ce se întoarce an de an pe litoralul românesc. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Dan Negru, secretele din spatele audiențelor: „La capăt de drum cariera nu-ți aduce nimic, rămâne familia”. De ce se întoarce an de an pe litoralul românesc. EXCLUSIV
Firme fără cont bancar în România: cum funcționează și ce limitări au
Firme fără cont bancar în România: cum funcționează și ce limitări au
Ce vezi nou pe SkyShowtime în septembrie: De la „Dexter: Resurrection” la „Star Trek: Strange New Worlds” și „Poker Face”
Ce vezi nou pe SkyShowtime în septembrie: De la „Dexter: Resurrection” la „Star Trek: Strange New Worlds” și „Poker Face”
Rusia, zguduită de un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter
Rusia, zguduită de un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter
Șapte moduri în care inteligența artificială ar putea schimba lumea în bine
Șapte moduri în care inteligența artificială ar putea schimba lumea în bine
Microsoft ar putea schimba tot ceea ce știai până acum. Ce ar putea fi diferit în viitor, impactul inteligenței artificiale
Microsoft ar putea schimba tot ceea ce știai până acum. Ce ar putea fi diferit în viitor, impactul inteligenței artificiale
Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID
Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!