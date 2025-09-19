Domeniul din România care trimite 90% din marfă la export. Românii nu au bani să cumpere aceste produse

Mobilierul românesc cucerește case din întreaga Europă, însă pentru mulți români este încă inaccesibil din cauza prețurilor ridicate. Aproape 90% din producția internă de mobilă merge la export, în timp ce pe piața locală predomină piesele aduse din China, Polonia sau Turcia.

Mobilier românesc, apreciat peste hotare

Românii se orientează tot mai mult către importuri, în timp ce germanii, francezii și cehii își amenajează locuințele cu mobilă fabricată în România.

Producția locală a început însă să înregistreze o creștere semnificativă. După o perioadă dificilă, în primele șase luni din 2025, producția de mobilă a crescut cu 16,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar prețurile au urcat moderat, cu aproximativ 5%.

Stilul clasic reinterpretat, texturile naturale și detaliile rustice domină tendințele acestui an, iar accentul se pune pe lemnul masiv și mobilierul durabil, creat pentru confort și funcționalitate. Aceste tendințe se regăsesc și la Târgul de mobilă deschis recent în Capitală.

”Mi-a plăcut foarte mult că sunt de lemn și că au totuși un design foarte modern”, a declarat o femeie, conform stirileprotv.ro.

Crețu Voicu Ștefan, designer: ”Încep să pună accentul pe lucrurile autentice făcute de mână umană și spun asta pentru că observ din ce în ce mai multe produse care duc spre artizant, spre o zonă de asta produsă poate nu în serii foarte mari, dar cu materiale durabile, materiale bune. În general lemn masiv, predomină extraordinar de mult lemnul natural vizibil”.

”65% din volumul nostru de producție exportăm în țările din Europa”

Szel Gabor, producător de mobilă: ”Noi 65% din volumul nostru de producție exportăm în țările din Europa, Germania, Franța… și 35% pe piața internă care este în creștere în fiecare an”.

Datele oficiale arată că în primele cinci luni ale acestui an România a exportat mobilă cu aproape 4% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, valoarea depășind 1 milion de euro. În același timp, importurile au crescut cu peste 14%, semnalând că românii continuă să cumpere mobilier din străinătate, mai accesibil ca preț.

Carmen Costache, reprezentant producător de mobilă: ”Toamna este o perioadă foarte bună. Lumea își schimbă mobilierul din casă, termină cu vacanțele și începe să își amenajeze locuința”.

România, un exportator recunoscut la nivel european

Dumitru Blaga, Președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România: ”Suntem unii dintre exportatorii recunoscuți pe locul 11 în lume și pe locul 6 în Europa. În acest moment vedem că există un interes pentru mobila românească numai să îl facem să fie și competitiv”.

România exportă cel mai mult în Germania, Franța și Cehia, iar majoritatea românilor aleg în continuare mobilier adus din China, Polonia sau Turcia, mai accesibil, dar mai puțin durabil.

