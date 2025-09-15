Ungaria ia fața României într-un domeniu de mare interes, producția auto. Mercedes, BMW și Audi, toți merg la vecini

Ungaria devine tot mai vizibilă pe harta industriei auto europene, după ce giganții germani Mercedes, BMW și Audi au anunțat că își mută cea mai importantă parte a producției de mașini electrice pe teritoriul acestei țări. Anunțul, făcut la München de ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, Péter Szijjártó, marchează o schimbare strategică ce poate rescrie echilibrul economic al regiunii. Decizia celor trei mari producători auto nu doar că sporește prestigiul Ungariei, ci aduce și un potențial uriaș de investiții, locuri de muncă și dezvoltare tehnologică.

Acest transfer masiv de producție vine pe fondul unei tranziții accelerate către propulsia electrică la nivel mondial. În timp ce alte state europene se confruntă cu provocări legate de infrastructură și costuri, Ungaria pare să fi găsit rețeta potrivită pentru a atrage companii de talie globală, oferind facilități fiscale, forță de muncă calificată și o poziționare geografică avantajoasă, scrie presa ungară.

Investiții majore ale giganților auto germani

Audi, BMW și Mercedes nu s-au limitat la promisiuni, ci au trecut deja la acțiune. La Győr, Audi se pregătește să stabilească un record de producție până la finalul acestui an, urmând ca din primăvara viitoare să înceapă asamblarea noii generații de motoare electrice. Această mișcare consolidează statutul orașului ca hub tehnologic de prim rang, pregătit să susțină ritmul accelerat al inovațiilor în domeniul mobilității electrice.

BMW va inaugura pe 26 septembrie fabrica de la Debrecen, unde va produce noul model iX3, prezentat ca vedetă la expoziția auto de la München. Cererea pentru acest SUV electric este atât de ridicată încât, potrivit oficialilor ungari, deja se discută despre extinderea proiectului și dezvoltarea unor colaborări suplimentare. Astfel, Debrecen devine un punct strategic pentru planurile BMW de a-și consolida poziția pe piața europeană a vehiculelor electrice.

În același timp, construcția fabricii Mercedes de la Kecskemét se apropie de finalizare. Aceasta va fi cea mai mare uzină auto din Ungaria, cu o capacitate anuală estimată între 300.000 și 350.000 de automobile. Aici vor fi produse inclusiv modelele electrice din clasa C, un segment extrem de competitiv și căutat în Europa.

Impact economic și ambiții naționale

Péter Szijjártó a subliniat la München că această serie de investiții reprezintă „succese uriașe” pentru Ungaria, care a reușit să câștige încrederea unora dintre cei mai importanți jucători globali din industria auto. „Avem perspective excelente, companiile auto germane și-au plasat încrederea deplină în Ungaria, iar această încredere a fost răsplătită de poporul maghiar”, a declarat oficialul, sugerând că economia țării va beneficia de o creștere semnificativă datorită acestui parteneriat.

Pe lângă avantajele economice evidente – locuri de muncă, venituri fiscale, dezvoltarea infrastructurii – mutarea producției germane în Ungaria întărește și poziția politică a Budapestei în Uniunea Europeană. În contextul tensiunilor privind migrația și politicile energetice, guvernul condus de Viktor Orbán poate folosi aceste succese industriale pentru a-și consolida influența în negocierile cu Bruxelles.

Un semnal pentru întreaga industrie europeană

Decizia Mercedes, BMW și Audi de a paria pe Ungaria transmite un mesaj clar întregii industrii europene: competiția pentru investiții în domeniul mobilității electrice este acerbă, iar țările dispuse să ofere stabilitate și condiții avantajoase vor atrage cei mai mari jucători. Ungaria demonstrează că poate concura nu doar cu statele vest-europene, ci și cu marile economii asiatice, atunci când vine vorba de producția de vehicule de ultimă generație.

Pentru consumatorii europeni, acest pas înseamnă o accelerare a tranziției către mașini electrice, cu efecte directe asupra ofertei și, pe termen lung, asupra prețurilor. Pentru restul țărilor din regiune, reprezintă un semnal că investițiile în infrastructură, educație tehnologică și politici economice coerente pot atrage giganți industriali. Ungaria a făcut deja acest pas, transformându-se într-un nou centru al industriei auto electrice din Europa.