Doliu la Hollywood. Actrița Sophie Nyweide a murit la doar 24 de ani

Veste cutremurătoare pentru lumea cinematografiei: Sophie Nyweide, actrița care a impresionat publicul încă din copilărie, a murit la doar 24 de ani. Potrivit familiei sale, tânăra a fost găsită fără viață pe 14 aprilie. Deocamdată, cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică.

A murit actrița Sophie Nyweide

Născută în iulie 2000, în Burlington, Vermont, Sophie părea destinată unei cariere de succes. A crescut între calmul orașului natal și agitația New Yorkului, locul unde și-a construit parcursul profesional. Deși provenea dintr-o familie cu legături în lumea artistică — mama sa fiind fostă actriță — Sophie a simțit din proprie inițiativă chemarea scenei, visând de mică să devină o prezență notabilă în cinematografie.

„Sophie a fost o fiică iubită, nepoată, soră, prietenă și proaspătă mătușă (…) Creativă, atletică și înțeleaptă dincolo de anii ei, Sophie a realizat atât de multe în timpul în care a dansat pe pământ”, a scris familia.

La vârsta de doar 6 ani, a primit primul său rol important în filmul Bella, iar cariera ei a continuat să crească: a apărut în serialul Law & Order și în filme precum Margot at the Wedding și And Then Came Love. În 2009, a avut un rol remarcabil în Mammoth, interpretând fiica personajului lui Michelle Williams, iar în 2014, a jucat alături de Russell Crowe în superproducția Noah.

„Era o aventurieră entuziastă”

Familia o descrie drept un suflet profund și delicat, o tânără deosebit de talentată, care se simțea în largul ei pe platourile de filmare. În spatele zâmbetului său cald și al privirii pătrunzătoare se ascundea însă o suferință interioară. Sophie obișnuia să scrie și să deseneze constant, iar lucrările sale reflectau o luptă intensă cu dureri și traume nespuse.