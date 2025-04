Adnana din Toate Pânzele Sus, prizonieră într-un „lagăr pentru străini”: Julieta Szönyi, actrița care strălucea în orice rol

Julieta Szönyi a fost una dintre cele mai frumoase și rafinate actrițe ale României. Cu ochii albaștri, părul negru și o prezență scenică magnetică, reușea să „fure scena” de fiecare dată. Astăzi, la vârsta de 75 de ani, actrița s-a stins din viață. Acest material editorial îi este dedicat în semn de omagiu, pentru a celebra cariera fabuloasă a uneia dintre cele mai memorabile prezențe feminine din cinematografia și teatrul românesc.

Încă din copilărie, Julieta a dat semne clare de înclinație spre artă, talentul ei strălucind mai întâi în spectacole de teatru, apoi, cu și mai multă forță, pe marele ecran.

Julieta Szönyi, una dintre cele mai frumoase actrițe din România, din toate timpurile

Julieta Szönyi s-a născut în la Timișoara, în data de 3 mai 1949, și este fiica pictorului Ștefan Szönyi. La vârsta de 4 ani, se muta împreună cu familia sa la București, iar ani mai târziu absolvea Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”.

„Am venit la Bucureşti când aveam în jur de 4 ani, aşa că am amintiri vagi despre locuinţa respectivă. Bunicii stăteau într-o cameră despărţită cu un glasvand de altă familie, cu bucătăria şi baia comune.

Pentru că erau dintr-o familie bună, aveau lucruri elegante într-un spaţiu restrâns. Bunica era casnică, iar bunicul era medic veterinar şi a făcut şi sculptură. Cei care l-au cunoscut povesteau că era genul de medic care, dacă primea în toiul nopţii un telefon că a păţit ceva un căţel, rezolva. În afară de asta, fotografia extraordinar; am avut nişte fotografii făcute de el, din perioada Primului Război Mondial, care nu ştiu unde s-au pierdut.

Mai ştiu că, în tinereţe, tata avea un atelier acolo, la Timişoara, şi că lucra cu pictorul Corneliu Baba, dar şi cu alţii; pe vremea aia sau chiar mai devreme, la 24 de ani, tata era considerat deja un portretist de excepţie. Vreau să vă spun şi că bunica s-a ocupat de mine în timpul în care părinţii au divorţat şi că am amintiri splendide despre ea. Odată, de Paşti, a plecat un pic de-acasă şi, la un moment dat, am auzit nişte bufnituri în obloane.

M-am speriat tare, a apărut şi ea în secunda următoare şi a deschis geamul să vadă ce se întâmplă. Iepuraşul îmi adusese într-un coş un iepuraş adevărat. Ţin minte şi că bunica făcea multe feluri de prăjituri; îmi luase tacâmuri şi găteam aceleaşi lucruri în miniatură”, povestea Julieta Szönyi, într-un interviu acordat publicației Adevărul.

Imediat după repartiție, a jucat în multe piese de teatru pe scena din Pitești, ca mai apoi, după 1990, să ajungă la Teatrul Mic, din Capitală.

În cinematografie, Julieta Szönyi a jucat în Mirii Anului II, acesta fiind primul film al acesteia. Mai apoi, se remarca în Felix și Otilia, în regia lui Iulian Mihu.

Totuși, românii o țin minte cel mai bine din serialul de televiziune Toate Pânzele Sus, unde Julieta Szönyi a interpretat-o pe Adnana, dar și din Ecaterina Teodoroiu, în regia lui Dinu Cocea.

Julieta Szönyi are o soră la fel de frumoasă ca ea

Julieta Szönyi a trăit într-o familie trilingvă, vorbind română, maghiară, dar și germană.

„Primele două clase le-am făcut la o şcoală românească şi, după aia, s-a mutat aproape de casă şcoala maghiară. Am făcut şi liceul maghiar. Acum îmi aduc aminte că am avut un profesor de limba română extraordinar de bun: avea umor, era şi deştept. La gramatică o tot zbârceam şi, într-o zi, a apucat să spună: Cine învaţă toată Scrisoarea III- pe dinafară până mâine ia doi de 10 în catalog“, povestea Julieta Szönyi.

Imediat după Revoluție, ea și-a căutat soarta în altă țară „A fost caraghios. Am plecat în Germania în ’90 cu fostul meu soţ, medic, am ajuns la aşa-zisul lagăr pentru străini de etnie germană, apoi ne-au făcut radiografia pulmonară, ne-au dat camera şi bonurile de masă. Fiul meu, Alexandru, era mic şi rămăsese în ţară. Mătuşa şi vărul meu, care ne-au instalat, n-apucaseră să plece, iar eu am stat două minute jos în cameră, după care am spus: Hai acasă!

După aceea, ne-am propus să rămânem doar o lună, cât avea soţul meu concediu, şi să ne întoarcem. Nu mă vedeam acolo”, a mai spus aceasta, conform sursei citate anterior.

Imediat după ce s-a reîntors în țară, a divorțat, apoi s-a recăsătorit cu avocatul Mihai Ghica. În ultima perioadă, ea a revenit în cinematografie în La Gomera, de Corneliu Porumboiu și în Aventurile Unor Italieni în Est, de Antonio Pisu.

În ziua de astăzi, nu mulți știu că Julieta Szönyi are o soră, care este la fel de frumoasă și a fost, la rândul ei, actriță.

Numele acesteia este Anca Szönyi Thomas și s-a făcut cunoscută în Ciuleandra, film regizat de Sergiu Nicolaescu.

Totuși, imediat după realizarea acestei pelicule, în 1990, Anca Szönyi Thomas s-a mutat în Franța și s-a căsătorit cu politicianul francez Jean-Pierre Thomas⁠.

Ea nu a mai reveni niciodată la film, preferând, mai degrabă, să se ocupe de activități caritabile și artistice.

