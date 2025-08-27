Doliu în sportul românesc! A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al CSM Unirea Alba Iulia

Lumea sportului din Alba se află în stare de doliu după ce Oliviu Feneșan, fost președinte al CSM Unirea Alba Iulia, a încetat din viață. Personalitate marcantă în fotbalul local și implicat și în viața publică, acesta a lăsat o amprentă puternică asupra clubului și nu numai.

Oliviu Feneșan, fost conducător al CSM Unirea Alba Iulia, a încetat din viață

Oliviu Feneșan a condus CSM Unirea Alba Iulia între 2005 și 2012, perioadă în care echipa a traversat momente de glorie, dar și de dificultate. Sub conducerea sa, formația a evoluat în primul eșalon fotbalistic și a reușit să rămână competitivă în condiții financiare adesea limitate.

Sprijinul său constant a fost considerat esențial pentru menținerea clubului pe linia de plutire, iar chiar și după încheierea mandatului, Oliviu Feneșan a rămas aproape de echipă, fiind prezent la meciuri și interesat de soarta acesteia.

”CSM Unirea Alba Iulia anunță cu profund regret trecerea în neființă a lui Oliviu Feneșan, fost conducător al clubului nostru în perioada 2005-2012. Un om care a iubit necondiționat Unirea și care a fost mereu aproape de echipă, inclusiv în ultimul sezon de Liga 1 al uniriștilor. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Odihnește-te în pace, Oliviu!”, a transmis clubul.

Cum a susținut sportul și administrația locală

Pe lângă activitatea sportivă, Oliviu Feneșan a avut și un rol public, fiind ales în trecut consilier județean. Această funcție i-a oferit vizibilitate și responsabilitate în proiectele care vizau atât administrația locală, cât și sportul.

Mulți îl consideră unul dintre oamenii care au încercat să mențină fotbalul albaiulian la un nivel competitiv, în ciuda resurselor limitate. Numele său va rămâne asociat în memoria colectivă cu Unirea Alba Iulia, echipa pe care a condus-o și susținut-o cu devotament.

Ce dificultăți a avut între 2005 și 2010

Cariera sa nu a fost lipsită de tensiuni. În perioada mandatului său, Oliviu Feneșan a fost implicat într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, fiind trimis în judecată împreună cu alte persoane din conducerea clubului.

Ancheta viza modul în care au fost folosite fondurile alocate de autorități între 2005 și 2010, adăugând o notă controversată biografiei sale.

