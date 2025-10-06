Doliu în fotbalul românesc. Fostul mijlocaș Vasilică Georgiu a murit la doar 44 de ani

Fotbalul românesc trece printr-un moment de profundă tristețe, comunitatea sportivă fiind zguduită de o veste care a adus durere în sufletele celor ce l-au cunoscut pe unul dintre jucătorii respectați ai Ligii 1. Suporterii, foștii colegi de echipă și întreaga lume sportivă își exprimă regretul pentru dispariția unui nume care a însemnat mult pentru fotbalul din Arad și nu numai.

Un jucător apreciat în Liga 1

Vasilică Georgiu, fost mijlocaș al Ligii 1, a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști arădeni, cunoscut pentru determinarea și profesionalismul său. Cariera sa a cuprins momente importante, printre care și perioada petrecută la FC Bihor, în sezonul 2003-2004, unde a lăsat o impresie puternică atât asupra colegilor de echipă, cât și a suporterilor. Din păcate, la doar câteva zile înainte de a împlini 45 de ani, acesta s-a stins din viață, după o luptă grea cu o boală nemiloasă.

Boala care i-a curmat viața

În urmă cu un an, Vasilică Georgiu fusese diagnosticat cu o boală gravă – cancer. Totul a pornit de la un liposarcom apărut la pulpa piciorului drept, o tumoare malignă care afectează celulele grase din țesutul moale. Inițial, sportivul nu a tratat problema medicală la timp, deoarece tumoarea, deși vizibilă, nu îi împiedica activitatea sportivă.

„Am avut un liposarcom la pulpa piciorului drept care s-a format în timp. Nu l-am băgat în seamă, puteam să joc fotbal, doar că era inestetic. A ajuns mare în câțiva ani, de vreo 3 kg. Și m-am operat la Spitalul Municipal din Arad, în august 2021”, declara acesta în iunie, potrivit fanatik.ro.

După această intervenție, părea că lucrurile se îmbunătățesc. Însă în urmă cu un an, boala a recidivat, de data aceasta la nivel abdominal, unde liposarcomul ajunsese la 1 kilogram. Fostul mijlocaș a fost supus unei noi operații în aprilie anul trecut, însă cancerul s-a dovedit mult mai agresiv decât se așteptau medicii.

„Nu am urmat un tratament oncologic, nu m-am gândit la așa ceva, doar că, în urmă cu un an, s-a format și la abdomen un liposarcom de 1kg, operat anul trecut în aprilie. S-a întâmplat concomitent cu recidiva de la picior”, mai spunea Georgiu.

Ultimele luni din viața fostului sportiv

După aproape 10 luni de tratament, starea de sănătate a lui Vasilică Georgiu părea să se stabilizeze. Totuși, în urmă cu două luni, durerile au devenit insuportabile, iar acesta a fost internat la Spitalul Oncologic din Cluj. Medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, însă duminică dimineața corpul fostului jucător a cedat. Vestea a căzut ca un trăsnet în lumea fotbalului românesc.

Pe lângă performanțele sportive, Vasilică Georgiu va fi amintit pentru spiritul său de luptător și pentru exemplul de curaj pe care l-a arătat în fața unei boli necruțătoare. Comunitatea fotbalistică din Arad și fanii din întreaga țară îi aduc acum un ultim omagiu, recunoscând contribuția sa la dezvoltarea fotbalului românesc.