Fotbalistul român abandonat în spital după CM și declarat mort. A „înviat” la propriul parastas și a uimit o lume întreagă

România a fost invitată să participe la primul Campionat Mondial de Fotbal din istorie, în Uruguay. Evenimentul a fost marcat de povestea fotbalistului adus în Europa mai mult mort decât viu după ce s-a îmbolnăvit. Familia chiar a crezut că a decedat și a ajuns acasă când i se pregătea coliva. Iată povestea unică a acestuia.

În anul 1930 a avut loc primul Campionat Mondial de Fotbal, în Uruguay. Europa a fost reprezentată de patru naționale: România, Franța, Iugoslavia și Belgia. ”Tricolorii” antrenați de Costică Rădulescu au debutat cu o victorie împotriva celor din Peru, scor 3-1, și au pierdut cu Uruguay cu 4-0.

La evenimentul din Uruguay, naționala României l-a avut în centrul atenției pe jucătorul Alfred Eisenbeisser, cunoscut ca Fredi Fieraru. Născut la data de 7 aprilie 1908 la Cernăuţi, în Bucovina, el a jucat la echipele bucovinene Jahn Cernăuţi şi Dragoş Vodă Cernăuţi și are o poveste de viață unică.

Fredi Fieraru s-a îmbolnăvit de pneumonie în America de Sud, fiind adus în Europa mai mult mort decât viu. Pe drumul spre casă, care s-a făcut cu vaporul, jucătorul a slăbit nu mai puțin de 15 kilograme, iar șansele de supraviețuire erau reduse. Rudele sale chiar au crezut că a decedat, mai ales după ce un ziar din Bucovina a anunţat că acesta s-a stins din viață într-un spital din Italia. Rudi Wetzer, căpitanul echipei României, a povestit clipele de cumpănă ale fotbalistului.

”A făcut pneumonie, scuipa sânge. A venit capelanul să-l împărtăşească“, povestea Rudolf Wetzer într-un jurnal pe care l-a ţinut pe timpul competiţiei din Uruguay, jurnal ce a fost redat de regretatul Ioan Chirilă în cartea „Şi noi am fost pe Conte Verde”.

După o săptămână de la îmbolnăvire, starea de sănătate a lui Fredi Fieraru se agravase foarte tare. Colegii și-au luat rămas bun de la el, fiind adus chiar şi un preot pentru a-l împărtăşi.

”Ceva îmi spunea că dacă îmi bat joc de cioclu totul va fi bine. Aşa că i-am spus cât se poate de serios. Da, padre. Am greşit grav în minutul 63 al partidei cu Peru, când am crezut că mingea va ieşi afară şi nu am mai urmărit.

De acolo a venit centrarea din care s-a marcat golul egalizator. Erare humanum est”, aşa a descris acel episod Fredi Fieraru, conform jurnalistului Christian Frisk.