23 aug. 2025 | 18:01
de Badea Violeta

O mașină s-a răsturnat într-o prăpastie în județul Argeș. Patru persoane au murit, iar un bărbat a scăpat miraculos

Autoturism rasturnat intr-o prapastie. Sursa foto: Salvamont Arges/Facebook

Patru persoane și-au pierdut viața, sâmbătă după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie, în zona montană Portăreasa, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș. În mașină se aflau două femei și doi bărbați, care nu au mai putut fi salvați. Un singur bărbat a supraviețuit, fiind preluat de echipele de intervenție.

Intervenție de amploare în munți

Tragedia s-a produs în condiții încă neclare, în timpul unui traseu offroad, cu un autoturism Suzuki Vitara. Vehiculul s-a răsturnat și a căzut aproximativ 200 de metri într-o prăpastie, potrivit Salvamont Argeș.

Imediat după apelul la 112, autoritățile au format o echipă mixtă de intervenție, din care au făcut parte polițiști, pompieri ai I.S.U. Argeș și salvatori montani. Zona accidentului fiind greu accesibilă, căutările au fost dificile și au durat mai multe ore.

”În urma căutărilor, echipele de intervenție au reușit să ajungă la locul incidentului, aspectele sesizate fiind confirmate. Din datele preliminarii, un bărbat a fost găsit în viață, în apropierea unui autoturism răsturnat, fiind preluat de urgență de echipele de salvare. Din nefericire alte 4 persoane (2 bărbați și 2 femei) au fost găsite fără semne vitale, în aceeași împrejurare”, a transmis IPJ Argeș.

Patru victime, un singur supraviețuitor

Imaginile de la fața locului și primele informații din anchetă conturează un scenariu dramatic. Mașina, folosită pentru activități offroad, ar fi pierdut stabilitatea într-o zonă extrem de abruptă. Cele patru victime nu au avut nicio șansă, trupurile lor fiind găsite lângă vehiculul răsturnat.

Singurul supraviețuitor a fost descoperit în apropiere, cu răni vizibile, dar conștient. Acesta a fost transportat de urgență la spital, urmând ca medicii să-i evalueze starea de sănătate.

Anchetă în desfășurare

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei. Se verifică dacă accidentul a fost cauzat de o eroare de pilotaj, de condițiile terenului sau de o defecțiune tehnică a mașinii.

”Polițiștii continuă verificările, la fața locului, pentru identificarea persoanelor și stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, au precizat reprezentanții IPJ Argeș.

Accidentul din zona Portăreasa este unul dintre cele mai grave produse în ultimii ani în zona montană a județului Argeș. Comunitatea locală este marcată de tragedie, iar ancheta urmează să aducă lămuriri despre cum a fost posibil ca o ieșire recreativă să se transforme într-un coșmar.

