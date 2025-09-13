Ultima ora
de Andrei Simion

Doi studenți au ucis un urs și l-au jupuit în bucătăria căminului. Unde s-a întâmplat și de ce nu au fost acuzați
Imagine de ilustrație: un urs surprins în mediul său natural. (Foto: Profimedia)

Doi studenți de la Universitatea Cornell, în orașul Ithaca (statul New York, SUA), au vânat legal un urs negru de circa 54 kg, l-au adus în campus și l-au tranșat în bucătăria unui cămin. Incidentul s-a petrecut într-un weekend la început de septembrie și a stârnit valuri de reacții, de la indignare la curiozitate: cum a fost posibil și de ce nu s-a ajuns la dosar penal?

Potrivit administrației universitare, citate de People.com, bucătăria a fost închisă temporar pentru curățare și verificări, iar poliția campusului a notat o plângere. Ulterior, un inspector de mediu a verificat situația și nu a constatat încălcări ale regulilor de vânătoare. De aici, nelămurirea publică: legal în pădure, dar potrivit în cămin?

Unde s-a întâmplat și ce au făcut autoritățile

Universitatea Cornell este una dintre instituțiile de top din SUA, cu campus vast și cămine multiple. În una dintre aceste clădiri, studenții au introdus animalul vânat, pe care l-au jupuit și porționat în bucătăria rezidențială. Imaginile și relatările despre miros și igienă au dus rapid la intervenția personalului administrativ.

După sesizare, poliția campusului a întocmit un raport, iar administrația a închis bucătăria pentru igienizare. Evaluarea unui agent de mediu a vizat partea strict cinegetică a cazului: licențele de vânătoare, perioada de sezon deschis, zona unde a fost împușcat ursul și transportul vânatului. Aceste elemente au ieșit „în regulă”, motiv pentru care nu s-au formulat acuzații penale.

De ce nu au fost acuzați: cadrul legal vs. regulile de campus

În statul New York, vânătoarea de urs negru este permisă în anumite regiuni și intervale de timp, cu licență validă și respectarea unor condiții clare. Studenții îndeplineau aceste cerințe, astfel că, din perspectiva legii de mediu, împușcarea animalului și deținerea acestuia au fost considerate legale. Legalitatea în natură nu se traduce însă automat în libertatea de a procesa carnea oriunde.

Universitățile au propriile norme interne: igienă, folosirea spațiilor comune, siguranță și comportament adecvat în comunitate. Chiar dacă nu există infracțiune, pot apărea consecințe administrative — de la avertismente până la sancțiuni disciplinare. Închiderea bucătăriei pentru curățare arată tocmai această distincție: legea statului spune „nu e infracțiune”, iar campusul spune „nu e acceptabil la noi”.

Curiozitatea din spatele cazului: legal, dar controversat

Cazul intrigă pentru că juxtapune două realități: într-un context rural american, vânătoarea este o activitate reglementată și adesea practică; într-un campus universitar, normele de conviețuire pun accent pe igienă, siguranță și sensibilități comunitare. De aici, reacții puternice, mai ales când „bucătăria de cămin” este asociată cu pregătirea mesei, nu cu tranșarea vânatului.

Mai apare și factorul simbolic: în cultura campusului, un urs poate fi mascotă, personaj de evenimente sau element de identitate vizuală. Aducerea unui urs real, vânat, în spațiul comun sparge această „convenție” și alimentează discuția despre limite — ce e legal, ce e etic și ce e potrivit într-o comunitate mixtă, cu reguli proprii.urs

Ce reținem

Incidentul de la Cornell nu arată o „portiță” a legii, ci diferența dintre legalitatea unui act în natură și adecvarea lui într-un spațiu comunitar cu reguli stricte. Autoritățile au verificat partea cinegetică și au găsit-o conformă, motiv pentru care nu s-au pus acuzații penale.

În plan intern, universitatea a intervenit pe zona pe care o controlează: igienă, siguranță, reguli de utilizare a spațiilor și, eventual, disciplină. Pe scurt, un episod care rămâne o știre de curiozitate — legal în pădure, discutabil în cămin — și care explică de ce „nu s-a întâmplat nimic” penal, dar totuși a existat o reacție fermă în campus.

