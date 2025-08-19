Trei urşi au fost găsiţi fără viaţă în judeţul Mureş. Ancheta arată că ar fi fost otrăviţi cu substanţe interzise. Incidentul readuce în atenţie tensiunea dintre localnici și sălbăticiuni, pe fondul pagubelor tot mai frecvente în gospodării.

Localnicii, la limita răbdării

În localitatea Bezid, judeţul Mureş, trei urşi au fost găsiţi morţi de un cioban, în aceeaşi zonă. Analizele au identificat două insecticide extrem de periculoase, interzise de mai bine de un deceniu în România.

”În acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj”, spune Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureş, potrivit observatornews.ro.

Autorităţile trebuie să stabilească dacă animalele au fost otrăvite intenţionat sau dacă au murit după ce s-au hrănit din cadavrul unei bovine infectate. Situaţia tensionată dintre oameni și urşi este accentuată de numărul mare de incidente.

”De la începutul anului şi până în prezent, au fost înregistrate 208 dosare de despăgubire pentru pagubele produse de urşi şi lupi. Efectivele de urs evaluate în primăvara acestui an, pe fondurile cinergetice din judeţul Mureş, este de 1543, cu mult peste numărul optim de urşi”, explică Cristina Pui, director Protecţia Mediului Mureş.

În alte zone ale ţării există suspiciuni similare: urşii sunt ademeniţi cu carne infestată cu antigel sau otrăviţi cu substanţe toxice interzise în Uniunea Europeană. Cei care recurg la astfel de practici sunt, în mare parte, ciobanii sătui de pierderi.

”Acest lucru nu e de astăzi, nici de ieri. Este de ceva timp. Cred că a început undeva la doi trei ani după oprirea vânătorii ursului şi toţi cei care au de suferit, de obicei, sunt în mediul rural, nu-i ascultă aproape nimeni şi au început să-şi facă singuri dreptate”, spune Octavian Hadăr, director Asociaţie Vânătoare.

Procedurile oficiale și analiza cadavrelor

Flavius Flucus, director adjunct DSVSA Sibiu, explică modul în care sunt gestionate aceste cazuri.

”În situaţia în care un animal este găsit decedat şi există suspiciunea unei intoxicaţii, cadavrul animalului este afluit la laboratorul sanitar-veterinar din cadrul DSVSA Sibiu, iar probele sunt direcţionate către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare Bucureşti”, a declarat Flavius Flucus.

Urşii și oamenii – conflicte tot mai frecvente

Localnicii din Porumbacu de Sus, judeţul Sibiu, se simt terorizaţi de urşii care le distrug munca de o viaţă.

”Sunt foarte mulţi, foarte mulţi. Efectiv n-avem cu ce să ne apărăm”, spun oamenii.

Deși folosesc claxoane, petarde și tunuri pe gaz, urşii s-au obişnuit cu aceste metode.

”Cel mai grav lucru este degenerarea comportamentului acestei specii. Dacă înainte atacurile asupra omului erau doar pentru apărare, astăzi, aceste atacuri se continuă cu consumarea acestui om”, avertizează Octavian Hadăr.

România găzduiește aproape 13.000 de urşi, iar incidentele violente dintre oameni și aceste animale sălbatice par să devină tot mai frecvente. Cazul de la Bezid subliniază importanţa unui echilibru între protecţia speciilor și siguranţa comunităţilor locale.