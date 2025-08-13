Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 13:41
de Badea Violeta

Veniturile polițiștilor se subțiază brusc. Hotărârea supremă nu mai poate fi contestată

Actualitate
Veniturile polițiștilor se subțiază brusc. Hotărârea supremă nu mai poate fi contestată
Politistii pierd bani din salariu

O schimbare majoră lovește în veniturile polițiștilor din România. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că sporul de 40% din salariul de bază nu mai poate fi acordat celor care asigură continuitatea activității de la domiciliu. Decizia este irevocabilă și produce efecte imediate.

Un avantaj financiar al polițiștilor dispare peste noapte

Pe data de 11 august 2025, Monitorul Oficial a publicat hotărârea nr. 213/2025 a ICCJ, prin care se clarifică modul de aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 și ale OUG nr. 9/2017.

Curtea a stabilit că polițiștii planificați să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice în afara programului normal, dar de la domiciliu, nu pot beneficia de majorarea de 40% din salariul de bază, notează avocatnet.ro.

Vezi și:
Falși polițiști în acțiune: hoți de criptomonede dau lovitura în Brașov cu o operațiune ca în filme

Această hotărâre vine ca urmare a unei sesizări formulate de Curtea de Apel Craiova, care a cerut interpretarea clară a legislației privind sporurile acordate personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

În motivare, ICCJ a subliniat că, începând cu 1 ianuarie 2018, legea nu mai prevede plata acestui spor pentru munca prestată de acasă, chiar dacă anterior exista o astfel de posibilitate.

Lovitură financiară pentru mii de angajați MAI

Hotărârea are un impact direct asupra veniturilor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, întrucât sporul eliminat reprezenta o completare importantă a salariului. Pentru mulți polițiști, pierderea acestui avantaj financiar se traduce prin scăderi considerabile ale veniturilor lunare, cu efecte asupra bugetului familial și motivației profesionale.

Eliminarea majorării schimbă modul de remunerare a disponibilității pentru intervenții în afara programului de lucru, întrucât Înalta Curte a stabilit că permanența asigurată de la domiciliu nu mai poate fi plătită suplimentar. Astfel, diferențele de venit se vor resimți imediat, iar efectele se vor reflecta pe termen lung în structurile MAI.

Efecte imediate și fără cale de atac

Hotărârea ICCJ este obligatorie din momentul publicării în Monitorul Oficial și nu mai poate fi contestată. Asta înseamnă că, începând din august 2025, toate structurile MAI trebuie să aplice noua interpretare a legii, eliminând acest spor din statele de plată pentru categoriile vizate.

Specialiștii în drept muncii avertizează că această decizie ar putea genera nemulțumiri și chiar valuri de plecări din sistem, mai ales în rândul celor care se simt dezavantajați de noile reguli.

Cu toate acestea, instanța supremă a transmis un mesaj clar: sporul de 40% se acordă doar în condițiile expres prevăzute de lege, iar acestea nu mai includ permanența de la domiciliu.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Deși pare că bate vântul pe litoralul românesc, există stațiuni de la noi care sunt ocupate până la refuz. Reprezentantul unei agenții de turism ne explică de ce și ne spune care sunt principalele neajunsuri privind serviciile din România. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Deși pare că bate vântul pe litoralul românesc, există stațiuni de la noi care sunt ocupate până la refuz. Reprezentantul unei agenții de turism ne explică de ce și ne spune care sunt principalele neajunsuri privind serviciile din România. EXCLUSIV
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou