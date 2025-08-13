Veniturile polițiștilor se subțiază brusc. Hotărârea supremă nu mai poate fi contestată

O schimbare majoră lovește în veniturile polițiștilor din România. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că sporul de 40% din salariul de bază nu mai poate fi acordat celor care asigură continuitatea activității de la domiciliu. Decizia este irevocabilă și produce efecte imediate.

Un avantaj financiar al polițiștilor dispare peste noapte

Pe data de 11 august 2025, Monitorul Oficial a publicat hotărârea nr. 213/2025 a ICCJ, prin care se clarifică modul de aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 și ale OUG nr. 9/2017.

Curtea a stabilit că polițiștii planificați să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice în afara programului normal, dar de la domiciliu, nu pot beneficia de majorarea de 40% din salariul de bază, notează avocatnet.ro.

Această hotărâre vine ca urmare a unei sesizări formulate de Curtea de Apel Craiova, care a cerut interpretarea clară a legislației privind sporurile acordate personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

În motivare, ICCJ a subliniat că, începând cu 1 ianuarie 2018, legea nu mai prevede plata acestui spor pentru munca prestată de acasă, chiar dacă anterior exista o astfel de posibilitate.

Lovitură financiară pentru mii de angajați MAI

Hotărârea are un impact direct asupra veniturilor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, întrucât sporul eliminat reprezenta o completare importantă a salariului. Pentru mulți polițiști, pierderea acestui avantaj financiar se traduce prin scăderi considerabile ale veniturilor lunare, cu efecte asupra bugetului familial și motivației profesionale.

Eliminarea majorării schimbă modul de remunerare a disponibilității pentru intervenții în afara programului de lucru, întrucât Înalta Curte a stabilit că permanența asigurată de la domiciliu nu mai poate fi plătită suplimentar. Astfel, diferențele de venit se vor resimți imediat, iar efectele se vor reflecta pe termen lung în structurile MAI.

Efecte imediate și fără cale de atac

Hotărârea ICCJ este obligatorie din momentul publicării în Monitorul Oficial și nu mai poate fi contestată. Asta înseamnă că, începând din august 2025, toate structurile MAI trebuie să aplice noua interpretare a legii, eliminând acest spor din statele de plată pentru categoriile vizate.

Specialiștii în drept muncii avertizează că această decizie ar putea genera nemulțumiri și chiar valuri de plecări din sistem, mai ales în rândul celor care se simt dezavantajați de noile reguli.

Cu toate acestea, instanța supremă a transmis un mesaj clar: sporul de 40% se acordă doar în condițiile expres prevăzute de lege, iar acestea nu mai includ permanența de la domiciliu.