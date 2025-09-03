Ultima ora
Sediile Poliției Capitale, invadate de ploșnițe: zece polițiști au ajuns la Urgență. Europol cere măsuri rapide

Invazie de plosnite in sediile Politiei Capitalei. Sursa foto: Sindicatul Europol/Facebook

Spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Capitală au devenit un adevărat focar de infestare cu ploșnițe. Sindicatul Europol avertizează că zeci de polițiști sunt obligați să muncească în condiții insalubre, iar peste zece dintre ei au ajuns la spital cu corpul plin de mușcături. Situația a determinat sesizarea DSP și a Avocatului Poporului.

Situație alarmantă: ploșnițe în sediile Poliției Capitalei

Potrivit sindicaliștilor Europol, problema persistă de luni întregi, fără ca autoritățile să ia măsuri eficiente.

”Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. Zeci de poliţişti din cadrul DGPMB sunt obligaţi să muncească în condiţii greu de imaginat: spațiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe! De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii.

Fotografiile publicate de aceștia arată saltele și mobilier deteriorate, iar insectele s-au răspândit nu doar în spațiile de detenție, ci și în birourile unde polițiștii își desfășoară activitatea.

”Imaginile nu mai lasă loc de scuze: ploşniţele au infestat spaţiile de lucru şi de detenţie, acolo unde poliţiştii îşi fac datoria 12 ore pe zi”, au subliniat reprezentanții Europol.

Polițiști obligați să-și lase hainele afară

Consecințele acestei infestări sunt alarmante.

”În loc să beneficieze de respect şi protecţie, poliţiştii ajung să lucreze în condiţii mai mizere, victime ale indiferenţei şi incompetenţei celor care trebuiau să asigure contracte de dezinsecţie. Mai grav, peste 10 poliţişti au ajuns la UPU, cu corpul plin de muşcături. Mulţi se dezbracă de hainele cu care au venit de acasă şi le lasă în afara sediului, pe unităţile de aer condiţionat, pentru a nu-şi infesta familiile”, au explicat sindicaliștii.

Unii dintre angajați au fost nevoiți să arunce mobila și covoarele din locuințe, iar alții chiar să își schimbe chiria, de teama ca insectele să nu le contamineze casele. Conform datelor prezentate, peste 40% dintre polițiștii din aceste structuri iau în calcul să plece pentru a scăpa de coșmarul ploșnițelor.

Europol cere închiderea spațiilor infestate

Situația este catalogată de sindicat nu doar ca o problemă de igienă, ci și ca una de demnitate profesională.

”În prezent, peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri pentru a scăpa de coşmar. Aceasta nu mai este doar o problemă de igienă, ci o problemă de demnitate a muncii şi de sănătate a lucrătorilor”, au atras atenția sindicaliștii.

Reprezentanții Europol au cerut măsuri urgente din partea conducerii Poliției Capitalei și a Ministerului Afacerilor Interne.

”La acest moment am sesizat Direcţia de Sănătate Publică şi Avocatul Poporului pentru a închide funcţionarea acestor spaţii”, au anunțat aceștia.

Până la luarea unor decizii clare, polițiștii continuă să muncească într-un mediu periculos și insalubru, în condiții care afectează atât sănătatea lor, cât și încrederea în instituțiile care ar trebui să le asigure protecția.

