Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente copleșitoare la înmormântare

Zi de doliu și durere fără margini pentru familia, prietenii și colegii doctoriței Ștefania Szabo. Medicul, găsit fără viață în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău, este condus astăzi pe ultimul drum, iar atmosfera de la slujba de înmormântare a fost una copleșitoare. Oameni veniți din toate colțurile țării și-au arătat respectul și dragostea față de cea care, până nu demult, salva vieți.

Momente sfâșietoare la biserica din Capitală

Pe 1 noiembrie, la Cimitirul Tudor Vladimirescu din sectorul 5 al Capitalei, familia și apropiații doctoriței Ștefania Szabo s-au adunat pentru a o conduce pe ultimul drum. Atmosfera din fața bisericii a fost una greu de descris în cuvinte. Mama și sora medicului au fost surprinse în timp ce se sprijineau una pe cealaltă, încercând cu greu să-și găsească puterea de a merge mai departe.

Martorii povestesc că femeia care i-a dat viață abia se mai putea ține pe picioare, copleșită de durere. Lacrimile, tăcerea și îmbrățișările tăcute au fost singurele gesturi care au umplut curtea bisericii. În mulțime, un bărbat despre care cei prezenți spun că ar fi fratele Ștefaniei, privea în gol, cu ochii în lacrimi, incapabil să rostească vreun cuvânt.

„Este o durere de nedescris pentru familia Ștefaniei Szabo”, au spus apropiații acesteia, potrivit sursei citate de WOWBiz.

O carieră întreruptă brusc și o anchetă în desfășurare

Moartea doctoriței de 37 de ani a șocat lumea medicală și opinia publică. Ștefania Szabo, considerată un medic dedicat și iubit de colegi, a fost găsită fără suflare în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău. În urma tragediei, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, în cabinetul tinerei au fost descoperite o seringă goală și mai multe cutii cu sedative. Anchetatorii au dispus efectuarea unei analize toxicologice pentru a determina ce substanțe se aflau în organismul medicului la momentul morții.

De asemenea, mașina personală a Ștefaniei Szabo a fost verificată, după ce mai mulți colegi au relatat că ar fi observat-o, în timpul programului, având o branulă în mână.

Prietena medicului respinge ipoteza unei intenții de a-și face rău

În timp ce ancheta continuă, o prietenă apropiată a doctoriței a vorbit despre ultimele zile din viața acesteia, respingând ideea că ar fi putut recurge la un gest extrem.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a declarat aceasta.

Cuvintele prietenei sale conturează imaginea unui om dedicat, plin de viață, care nu dădea semne de slăbiciune și care își făcea planuri de viitor.

Ultimul rămas-bun pentru un medic iubit

Colegii și prietenii care au cunoscut-o pe doctorița Ștefania Szabo vorbesc despre ea cu o admirație profundă. Mulți dintre cei prezenți la slujba de înmormântare și-au amintit de calmul, profesionalismul și dăruirea cu care își făcea meseria.

Deși nu mai este printre cei vii, amintirea ei rămâne vie în sufletele celor care au iubit-o și respectat-o. În tăcerea apăsătoare din cimitir, fiecare floare depusă și fiecare lacrimă a fost o dovadă a impactului pe care l-a avut în viețile celor din jur.

Tragedia care a zguduit lumea medicală ridică însă în continuare numeroase întrebări. Ancheta este departe de a fi finalizată, iar familia așteaptă răspunsuri care, deocamdată, par greu de găsit.