Doar 145 de companii au crescut constant în România între 2008 și 2024, conform unui studiu amplu

Un raport studiu recent arată cât de dificil este să obții rezultate financiare constante pe termen lung în România.

Din peste 800.000 de firme active, doar 145 au reușit să își majoreze cifra de afaceri în fiecare an, timp de 17 ani consecutiv, menținându-se profitabile și depășind pragul de 10 milioane de lei în venituri în 2024, potrivit Termene.ro.

Acest grup restrâns reprezintă doar 0,02% din totalul companiilor din România, dar are un rol economic disproporționat de mare.

Împreună, aceste firme au generat 56,6 miliarde lei cifră de afaceri în 2024 și au creat aproape 40.000 de noi locuri de muncă.

Creștere exponențială a cifrei de afaceri și a profitului

Evoluția acestor companii este impresionantă. Veniturile cumulate au urcat de la 5,9 miliarde lei în 2008 la 56,6 miliarde lei în 2024, ceea ce înseamnă o multiplicare de aproape zece ori și o creștere medie anuală de aproximativ 15%.

Și mai spectaculoasă a fost evoluția profitului net: de la 185 de milioane lei în 2008 la 4,2 miliarde lei în 2024, de peste 20 de ori mai mult, cu o rată medie anuală de 21%.

Pe lângă indicatorii financiari, aceste firme au avut un impact direct și asupra pieței muncii. Numărul angajaților a crescut de la 21.000 în 2008 la aproape 60.000 în 2024, ceea ce înseamnă peste 39.000 de noi locuri de muncă.

Dedeman, liderul profitabilității. Autonom, campionul creșterii constante

Analiza arată că Dedeman se află pe primul loc în topul profiturilor cumulate, cu 13,95 miliarde lei în perioada 2008–2024, depășind chiar și Kaufland România (9,82 miliarde lei).

În total, primele șase companii, Dedeman, Kaufland, Alliance Healthcare România, Fan Courier Express, IBM România și Bilka Steel, au realizat împreună 28,4 miliarde lei profituri nete.

Un aspect notabil este structura de acționariat: 76% dintre companiile de elită sunt antreprenoriale românești, doar 17% au capital străin, iar restul de sub 7% sunt companii de stat.

Rezultatul confirmă forța mediului antreprenorial local, capabil să concureze cu multinaționalele și să reziste la crize economice majore.

Totuși, performanța extremă este rezervată unui grup și mai restrâns: doar patru companii au reușit să crească cu cel puțin 10% în fiecare an între 2008 și 2024.

Liderul acestei categorii este Autonom Services, care ilustrează cel mai bine ce înseamnă consistența și reziliența în afaceri.

Companiile din această elită provin din domenii variate, retail, IT, farmaceutic, logistică și utilităț, ceea ce le-a oferit o rezistență suplimentară în fața celor trei mari crize din ultimele două decenii: recesiunea din 2008-2009, pandemia din 2020-2021 și șocurile energetice din 2022-2023.

În ansamblu, raportul confirmă că succesul susținut este extrem de rar în mediul de afaceri românesc. Din 5.500 de companii, doar una reușește să atingă acest nivel de excelență.