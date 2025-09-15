Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment

Ultima ora
Paul Negulescu a primit ”Nobelul american” pentru medicină. Cercetătorul a creat un tratament revoluționar pentru o afecțiune mortală
15 sept. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Criza economică din România, greu de ignorat

Semnalele de alarmă din mediul de afaceri românesc se înmulțesc, iar perspectivele nu sunt optimiste pentru următoarele luni. Inflația persistentă, modificările fiscale frecvente și scăderea consumului pun o presiune uriașă pe companii, în special pe cele mici și mijlocii, care reprezintă coloana vertebrală a economiei.

Un barometru realizat de compania de consultanță Frames, la comanda Sierra Quadrant, arată că 82% dintre managerii chestionați consideră că afacerile lor au fost afectate semnificativ de actualul context economic. Mai mult de jumătate dintre respondenți au raportat scăderi ale cifrei de afaceri de peste 30%, iar mulți se tem că vor fi nevoiți să își închidă porțile în următoarele șase luni.

Problemele majore care sufocă firmele

Întârzierea plăților a devenit principala vulnerabilitate a mediului de business, menționată de 52% dintre manageri. Scăderea vânzărilor ocupă locul doi, urmată de inflație, criza de personal și deprecierea leului. Toate acestea creează un efect de domino care blochează lanțurile de aprovizionare și destabilizează relațiile comerciale dintre companii.

Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant, subliniază că multe firme din construcții, retail, industria farmaceutică și prelucrătoare sunt deja în pragul colapsului. Potrivit estimărilor, aproximativ 160.000 de companii, cu peste 650.000 de angajați, se confruntă cu dificultăți financiare majore. În lipsa unor măsuri rapide, acestea riscă insolvența sau falimentul.

Cum reacționează antreprenorii

În fața acestei situații, 58% dintre manageri spun că au început procese de restructurare. Printre măsurile adoptate se numără reconfigurarea ofertelor și serviciilor (43%), reducerea creditului furnizor (29%), scăderea cheltuielilor de funcționare (23%) și, în cazuri mai dure, reducerea personalului (16%) sau stoparea investițiilor (12%).

Totodată, peste 60% dintre respondenți au indicat că ar apela la mecanismele legale de protecție, precum acordul de restructurare, concordatul preventiv sau insolvența, pentru a evita falimentul și a-și putea achita datoriile într-un interval mai lung.

Specialiștii atrag atenția că lipsa unor planuri manageriale pentru situații de criză, digitalizarea insuficientă și lipsa rezervelor financiare accentuează problemele. În absența unor soluții pe termen scurt, tot mai multe firme riscă să nu își mai poată plăti angajații și să își suspende activitatea.

Criza economică din România, deja vizibilă prin blocajele financiare și valul de insolvențe, ar putea atinge un vârf în următoarele șase luni, perioadă în care multe companii ar putea dispărea complet de pe piață, conform Adevărul.

