25 aug. 2025 | 13:12
de Andrei Simion

Firme fără cont bancar în România: cum funcționează și ce limitări au
Firme fără cont bancar / Foto: Playtech

Un raport recent al Ministerului Finanțelor a scos în evidență o situație paradoxală: aproape 700.000 de firme din România funcționează fără cont bancar sau card.

Contrar percepției populare, legislația românească nu obligă un SRL să dețină un cont bancar permanent.

Contul este necesar doar pentru depunerea capitalului social, iar această operațiune poate fi amânată până la trei luni după înființare. Ulterior, firma poate închide contul dacă nu desfășoară tranzacții ce ar necesita instrumente bancare.

Firmele fără cont bancar sunt o realitate

Specialiștii consultați explică faptul că multe dintre aceste firme sunt, de fapt, entități „zombie” sau „de sertar”, societăți înregistrate la Registrul Comerțului, dar inactive din punct de vedere economic.

Datele oficiale arată că România are aproximativ 462.000 de contribuabili inactivi fiscal, cu datorii totale de circa 3,5 miliarde de lei.

În mediul rural sau în comerțul mic, tranzacțiile se fac adesea în numerar, legal până la 5.000 lei pe zi între firme și 10.000 lei pentru salarii, ceea ce permite funcționarea fără cont bancar. Totuși, lipsa unui cont reduce vizibilitatea fiscală și transparența afacerii, scrie Adevărul.

Motivul evitării conturilor și limitările acestui model

Deschiderea unui cont bancar presupune eforturi financiare și administrative. Documentația specifică, procedurile de tip Know Your Customer (KYC) și comisioanele lunare fac ca pentru firmele fără activitate menținerea contului să fie considerată inutilă.

Legislația permite încasări și plăți limitate în numerar și permite depunerea capitalului social sub formă de aporturi în numerar sau în natură. Aporturile în natură trebuie evaluate de un evaluator sau auditor financiar, dar nu necesită cont bancar.

Cu toate acestea, lipsa unui cont bancar vine cu limitări clare: accesul la clienți mari și instituții publice este dificil, colaborarea cu parteneri internaționali este complicată, iar fără istoric bancar obținerea de finanțări devine aproape imposibilă.

Consultanții fiscali recomandă o abordare de compromis: plățile cash să fie integrate într-un cadru fiscal corect, iar contul bancar să fie folosit pentru creșterea transparenței și credibilității firmei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că va introduce obligativitatea deschiderii unui cont bancar pentru toate firmele și va crește capitalul social minim pentru SRL-uri la 8.000 lei, pentru a facilita recuperarea datoriilor către stat și pentru a asigura vizibilitate în tranzacțiile financiare.

De asemenea, se propune sancționarea cesionării părților sociale în situația în care firma are obligații fiscale neachitate, pentru a preveni sustragerea de la plata datoriilor.

Astfel, firmele fără cont bancar există din cauza legislației permisive, a birocrației reduse, a costurilor bancare și a tranzacțiilor tradiționale în numerar.

Deși acest model este legal și util în anumite contexte, statul urmărește creșterea transparenței și responsabilizării fiscale, fără a restrânge antreprenoriatul de mică amploare.

