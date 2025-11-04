Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente

De peste 50 de ani, cuptoarele cu microunde sunt parte din bucătăriile moderne. Dar cât de mult afectează ele valorile nutritive ale alimentelor?

De la primele modele lansate în anii 1940 și până la aparatele compacte din zilele noastre, cuptoarele cu microunde au schimbat complet modul în care gătim.

Rapid, convenabil și eficient, acest tip de gătire ridică însă de zeci de ani o întrebare: pierdem nutrienți atunci când „nukăm” mâncarea?

Potrivit unei analize științifice publicate în 2009, care a comparat mai multe metode de preparare, nu există diferențe semnificative între gătitul convențional și cel la microunde din punct de vedere al valorii nutritive.

Cu alte cuvinte, încălzirea la microunde nu distruge mai mulți nutrienți decât ar face-o fierberea, coacerea sau prăjirea.

Cum afectează gătitul conținutul de vitamine și minerale

Indiferent de metodă, procesul de gătire modifică structura alimentelor. Proteinele devin mai ușor digerabile, iar bacteriile sunt distruse, un avantaj clar pentru siguranța alimentară.

Totuși, vitamina C și vitaminele din complexul B sunt sensibile la căldură și la apă, fiind adesea reduse în timpul preparării termice, scrie Popular Science.

Un studiu realizat în China pe broccoli gătit prin cinci metode diferite (fierbere, abur, prăjire, prăjire urmată de fierbere și microunde) a arătat că microundele nu au cauzat cea mai mare pierdere de nutrienți.

Fierberea a dus la scăderea vitaminei C cu peste 30%, în timp ce gătirea la microunde a redus-o cu doar 16%. Rezultatul confirmă că pierderea de nutrienți depinde mai mult de apă și durată decât de tipul de cuptor cu microunde folosit.

Ce se întâmplă în interiorul unui cuptor cu microunde

Microundele încălzesc mâncarea prin acționarea asupra moleculelor polare, cum sunt apa, zaharurile și grăsimile.

Câmpurile electromagnetice determină aceste molecule să vibreze rapid, iar energia cinetică rezultată se transformă în căldură.

Deoarece radiația nu pătrunde complet în interiorul alimentelor, încălzirea este mai intensă la suprafață, motiv pentru care uneori trebuie să amesteci mâncarea în timpul procesului.

Cercetările arată că timpul de expunere și cantitatea de apă influențează decisiv păstrarea nutrienților. Gătitul mai scurt și cu puțină apă ajută la conservarea vitaminelor, o regulă valabilă și pentru alte metode, precum fierberea sau coacerea.

Cât de sigure din punct de vedere alimentar sunt, de fapt, microundele

Deși microundele nu distrug nutrienții, recipientele folosite pot ridica probleme. Eticheta „microwave-safe” se referă doar la faptul că plasticul nu se topește, nu că este complet sigur.

Un studiu din 2023 al Universității din Nebraska-Lincoln a descoperit că unele recipiente din plastic pot elibera micro- și nanoparticule în mâncare atunci când sunt încălzite. Din acest motiv, sticla și ceramica sunt recomandate ca alternative mai sigure.

Există și discuții despre acrilamida, o substanță potențial cancerigenă care se formează în alimentele amidonoase gătite la temperaturi ridicate. Totuși, nu există dovezi că microundele produc mai multă acrilamidă decât alte metode.

Microundele nu „ucid” nutrienții, ci îi afectează în mod similar cu alte forme de gătire. Pierderile depind de timp, temperatură și contactul cu apa, nu de radiația în sine. Dacă folosești vase potrivite și eviți supraîncălzirea, gătitul la microunde rămâne o metodă eficientă, sigură și nutritivă pentru prepararea rapidă a alimentelor.