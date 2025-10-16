Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 19:46
de Badea Violeta

Dispariție învăluită în mister în București: autoritățile caută trupul unei femei despre care se crede că a fost ucisă. Fiica de 13 ani, suspectă

ACTUALITATE
Dispariție învăluită în mister în București: autoritățile caută trupul unei femei despre care se crede că a fost ucisă. Fiica de 13 ani, suspectă
O disparitie misterioasa ridica semne de intrebare in Bucuresti. Sursa foto: Ilona Andrei/G4Media

Un caz tulburător a zguduit Capitala după dispariția misterioasă a unei femei din Sectorul 4. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime, iar printre suspecți se numără chiar fiica vitregă, o minoră de 13 ani. Zona este împânzită de polițiști, iar procurorii încearcă să afle ce s-a întâmplat cu femeia dispărută.

Ce se știe până acum despre dispariția femeii

Poliția Capitalei a fost sesizată de o rudă a victimei, care a anunțat că femeia a dispărut și nu mai poate fi contactată. În scurt timp, cazul a fost preluat de procurorii Parchetului, care au confirmat că există suspiciuni serioase privind moartea acesteia.

”Există suspiciunea că aceasta ar fi decedată. În prezent, cercetăm cazul, încercăm să stabilim locul unde s-ar putea afla cadavrul și verificăm mai multe piste. Vom reveni cu detalii pe măsură ce speța se clarifică”, a precizat Parchetul.

Potrivit surselor apropiate anchetei, femeia locuia împreună cu fiica sa vitregă, o adolescentă în vârstă de 13 ani, care ar figura printre principalii suspecți. Detaliile nu au fost însă confirmate oficial, iar anchetatorii păstrează discreția din motive tactice.

Vezi și:
Turistă dispărută în Grecia, soțul face acuzații grave. Spune ca a fost umilit de poliție după ce a mers sa anunțe dispariția „Au râs de mine”

Ce ipoteze iau în calcul anchetatorii

Zona din jurul blocului în care locuia femeia, aflat în Sectorul 4 al Capitalei, a fost împânzită de polițiști, care caută indicii despre posibila locație a cadavrului. Echipe de criminaliști au ridicat probe și au audiat martori, încercând să reconstituie ultimele ore în care femeia a fost văzută în viață.

”Din rațiuni tactice, nu putem confirma în acest moment diverse informații apărute deja în spațiul public”, au transmis reprezentanții Parchetului.

Surse judiciare afirmă că investigația este complexă și se derulează în paralel pe mai multe direcții, fiind analizate inclusiv eventuale conflicte domestice care ar fi putut degenera.

Cazuri similare care au șocat opinia publică

Dispariția acestei femei nu este un caz izolat. În urmă cu un an, o altă femeie din București, dată dispărută, a fost găsită moartă pe un câmp de la marginea orașului.

Un caz asemănător s-a înregistrat și în Dolj, unde o femeie de 77 de ani din Băilești, declarată dispărută, a fost descoperită fără viață într-o fântână dezafectată.

Autoritățile transmit că vor continua căutările până la clarificarea situației și fac apel la populație să semnaleze orice informație care ar putea ajuta ancheta.

