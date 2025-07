Disney+ face spectacol în 2025: seriale noi, sezoane fresh și surprize din toate universurile

Anul 2025 se anunță plin de adrenalină, mister și magie pentru abonații Disney+. Platforma de streaming a lansat recent un teaser trailer care arată în premieră ce seriale originale și continuări ale unor producții de succes vor apărea în lunile următoare. De la revenirea lui Percy Jackson și aventurile sale mitologice, până la crimele amuzante din Only Murders in the Building, oferta e atât de bogată încât ai nevoie de un program ca să ții pasul.

Dacă ești fan Marvel, science-fiction, animație clasică sau povești bazate pe fapte reale, pregătește-te: Disney+ a pregătit ceva pentru fiecare membru al familiei. Și, cu un preț de doar 29,99 lei pe lună, ai acces la o bibliotecă imensă de conținut, fără reclame sau costuri ascunse.

Percy Jackson, Amanda Knox și Wonder Man: vedetele sezonului de iarnă

Printre cele mai așteptate titluri ale anului se numără Percy Jackson și Olimpienii, care revine cu sezonul 2 în decembrie 2025. Povestea semizeului adolescent care jonglează între viața de licean și războaiele dintre zei prinde din nou viață cu efecte vizuale impresionante și un scenariu fidel universului creat de Rick Riordan. Dacă ai crescut cu Percy sau abia îl descoperi, seria e perfectă pentru sesiuni de binge în vacanța de iarnă.

Tot în decembrie vine și Wonder Man de la Marvel Television. Fanii universului cinematografic Marvel primesc o producție originală, centrată pe Simon Williams, un actor devenit supererou, care încearcă să-și gestioneze viața între faima de la Hollywood și misiunile periculoase care-i testează limitele. Așteptările sunt mari, mai ales că serialul promite să combine acțiunea specifică Marvel cu umor și o doză de satiră asupra celebrității.

Un alt titlu notabil este The Twisted Tale of Amanda Knox, disponibil din 20 august. Inspirat de celebrul caz internațional de crimă și justiție din Italia, serialul oferă o nouă perspectivă asupra evenimentelor controversate și ridică întrebări despre adevăr, manipulare media și vinovăție. Este o producție intensă, perfectă pentru pasionații de drame reale cu substrat psihologic.

Animație, acțiune și comedie: vara și toamna vin cu seriale pentru toți

Dacă îți plac animațiile, din 4 august se lansează sezonul 14 din King of the Hill, clasicul serial despre viața într-un orășel american, plin de umor sec și comentarii sociale subtile. Revine cu episoade noi care păstrează farmecul original, dar adaugă și teme actuale, într-un format ușor de digerat, mai ales pentru cei care au crescut cu acest show în anii 2000.

Tot pe 13 august apare Alien: Earth de la FX — o serie science-fiction care extinde universul creat de Ridley Scott, aducând pe micile ecrane o atmosferă tensionată și o estetică sumbră, în ton cu seria de filme legendare. E perfect pentru cei care adoră poveștile cu extratereștri, conspirații și supraviețuire în condiții extreme.

Din 30 septembrie se lansează Chad Powers, o dramă sportivă cu accente comice care urmărește un fost jucător de fotbal american ce se reinventează într-un mod neașteptat. Iar pentru toamnă e anunțată și Totul este corect (All’s Fair), o dramă juridică de actualitate care explorează limitele etice ale sistemului de justiție într-un peisaj politic polarizat.

Crime în imobil, Zombi și O mie de lovituri: revin favoritele publicului

Printre serialele care se întorc în 2025 se numără și Crime în imobil (Only Murders in the Building), care ajunge deja la sezonul 5. Trio-ul amator de detectivi format din Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez continuă să investigheze crime bizare în același bloc newyorkez. Cu un amestec de umor, suspans și mult meta-comentariu despre podcasturi și true crime, serialul rămâne una dintre cele mai savuroase comedii polițiste ale platformei.

Din 11 iulie e disponibil Zombi 4: Zorii Vampirilor (ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires), un musical horror pentru adolescenți, în care elevii unui liceu fictiv trebuie să colaboreze cu niște vampiri nou-veniți. Rețeta Disney cu muzică catchy, efecte colorate și mesaje despre toleranță și diversitate funcționează din nou, atrăgând un public tânăr și energic.

Nu în ultimul rând, O mie de lovituri (A Thousand Blows) revine cu sezonul 2, adâncindu-se în povestea dramatică din lumea boxului londonez de la începutul secolului XX. Este un serial de epocă intens, cu accente sociale și lupte coregrafiate spectaculos, care s-a bucurat de aprecieri din partea criticilor și a publicului în primul sezon.

Disney+ nu încetinește deloc în 2025. Cu o gamă diversificată de seriale — de la supereroi și crime reale, la mitologie, animație clasică și science-fiction — platforma oferă divertisment pentru toate gusturile și vârstele. Fie că ești fan Marvel, pasionat de mistere sau cauți o comedie bună, vei găsi ceva care să te țină în fața ecranului până târziu în noapte. Pregătește-te pentru un an plin de premiere, povești captivante și personaje memorabile. Disney+ pare hotărât să devină platforma preferată a tuturor în 2025.