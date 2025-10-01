Disney+ aduce thrillere, comedii și fotbal de top în octombrie 2025

Luna octombrie vine cu o ofertă bogată de filme, seriale și evenimente sportive pe Disney+, platforma care găzduiește producții originale, dar și titluri consacrate din universurile Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star. De la povești polițiste și crime misterioase, până la comedii animate, sezoane noi din seriale populare și debutul UEFA Women’s Champions League, programul lunii promite să satisfacă gusturile celor mai diverși abonați.

Serialele polițiste și dramatice domină oferta lunii

Octombrie începe cu titluri puternice dedicate fanilor de thrillere și crime. Printre cele mai așteptate producții se numără Familia Murdaugh: Secrete ascunse (Murdaugh: Death in the Family), un serial inspirat dintr-un podcast celebru, cu Patricia Arquette și Jason Clark. Premiera are loc pe 15 octombrie, cu trei episoade lansate simultan, urmate de câte un episod săptămânal. Povestea aduce în față drama unei familii de avocați din Carolina de Sud, implicată într-un șir de tragedii și morți suspecte.

Tot pe 15 octombrie debutează și În căutarea ursului (To Cook a Bear), un serial polițist nordic plasat în Suedia anului 1852. Intriga urmărește un pastor și pe fiul său adoptiv, care investighează o serie de crime îngrozitoare într-un sat izolat. Atmosfera tensionată și realismul specific genului nordic promit să atragă publicul pasionat de povești întunecate și complexe.

Un alt moment de vârf este finalul sezonului 5 din Crime în imobil (Only Murders in the Building), disponibil din 14 octombrie. Charles, Oliver și Mabel revin în acțiune pentru a descifra misterul morții suspecte a portarului lor, într-o poveste care leagă mafia tradițională de noile structuri de putere din New York.

Fanii dramei procedurale pot nota în calendar data de 22 octombrie, când revine 9-1-1 cu partea întâi a sezonului 9, dar și spin-off-ul 9-1-1: Nashville. Aceste titluri readuc în prim-plan viața intensă a echipelor de intervenție în situații-limită.

Diversitate de genuri: comedii, animații și povești supranaturale

Disney+ nu se rezumă doar la thrillere și drame. Luna aceasta aduce o gamă variată de titluri care combină umorul, supranaturalul și emoția. Aeronautul (The Balloonist), disponibil din 3 octombrie, propune o poveste inedită în care o coliziune neașteptată cu un balon cu aer cald scoate la iveală conflicte familiale și un trecut nerezolvat.

Pentru Halloween, oferta include episoade speciale și producții cu tentă horror sau supranaturală. Family Guy: Un pic de muzică înfricoșătoare va fi disponibil din 6 octombrie, oferind doza obișnuită de satiră în cheie macabră. Din 29 octombrie, fanii vor putea urmări Ce facem în umbră (What We Do in the Shadows), sezonul 6, cu toate episoadele disponibile simultan, dar și Zombii Marvel, o producție Marvel Animation extrem de așteptată. Tot pe 29 octombrie debutează Star Wars: Visions – Volumul 3, care promite noi aventuri animate din universul galactic.

Nu lipsesc nici continuările unor seriale de succes, cum ar fi Anatomia lui Grey, sezonul 22 (din 17 octombrie), sau titluri noi precum Antreprenori (Entrepreneurs), disponibil din 23 octombrie. Pentru publicul tânăr, luna aduce Primos (din 29 octombrie) și Lego Disney Regatul de Gheață: Operațiunea Pufini (din 24 octombrie).

Disney+ aduce și filme clasice din arhivă: pe 1 octombrie intră pe platformă Virgin la 40 de ani (2005), Casper (1955) și thrillerul cult Fălci (Jaws, 1975).

UEFA Women’s Champions League, în direct pe Disney+

Cea mai importantă noutate sportivă a lunii este debutul UEFA Women’s Champions League pe Disney+. Din 7 octombrie, abonații pot urmări în direct toate cele 75 de meciuri ale sezonului, inclusiv fazele eliminatorii și finala programată la Oslo în mai 2026. Etapele inițiale aduc dueluri spectaculoase între echipe de top precum Arsenal, Lyon, Barcelona, Bayern, PSG, Chelsea sau Real Madrid.

În primele zile de competiție, meciurile se vor desfășura pe 7-8 octombrie (etapa 1) și 15-16 octombrie (etapa 2). Partidele vor fi disponibile fără costuri suplimentare pentru abonați, ceea ce transformă Disney+ într-o platformă de referință nu doar pentru divertisment, ci și pentru sport.

Integrarea Ligii Campionilor feminine în grila Disney+ marchează o extindere semnificativă a ofertei și o confirmare a interesului în creștere pentru fotbalul feminin la nivel european. Pentru public, asta înseamnă acces facil la cele mai bune meciuri și o experiență completă, direct din confortul casei.

Octombrie 2025 se anunță a fi una dintre cele mai bogate luni de până acum pentru abonații Disney+. De la investigații criminale și povești polițiste nordice, la comedii satirice, animații cu tematică de Halloween și mari confruntări sportive, platforma oferă un amestec atent calibrat de suspans, umor și emoție. Indiferent că ești fan Marvel, Star Wars, drame medicale, povești nordice întunecate sau fotbal european, luna aceasta găsești pe Disney+ mai mult decât un simplu program de divertisment – găsești o experiență completă.