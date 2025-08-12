Disc misterios din piatră, vechi de 5.000 de ani, descoperit în Egipt, într-un mormânt. Ce ar putea fi, de fapt

În 1936, în mormântul lui Sabu, un oficial egiptean din prima dinastie, arheologii au găsit un vas din piatră foarte special, denumit „Disc Sabu”.

Acest obiect ciudat, cu o formă de disc, a fost descoperit în mai multe bucăți, dar a fost restaurat și se află astăzi în colecția Muzeului Egiptean din Cairo, scrie Live Science.

Ce se știe despre mormântul lui Sabu

Mormântul lui Sabu a fost excavat de egiptologul britanic Walter Emery și, deși camera funerară fusese jefuită de bijuterii și metale prețioase, scheletul oficialului și vasul au rămas intacte.

Disc Sabu are un diametru de aproximativ 61 cm și o înălțime de 10 cm și este realizat din metasiltstone, o rocă sedimentară care a suferit o anumită metamorfoză.

Față de vasele plate și late obișnuite în Egiptul antic, obiectul se remarcă prin cele trei aripi subțiri și curbate sculptate cu grijă pe marginea discului, care, văzute de sus, aduc aminte de un volan, o elice sau un capac de roată modern.

Teorii și mistere în jurul discului

Forma neobișnuită a discului a generat numeroase ipoteze despre scopul său. Unii cercetători au sugerat că ar putea fi o componentă a unui dispozitiv hidraulic, precum o turbină de apă.

Alții au mers chiar mai departe, speculând că ar putea fi parte a unui motor cu hiperpropulsie al unei nave extraterestre.

O teorie recentă îl consideră un „mash tun”, ceea ce ar însemna un vas folosit pentru fermentarea berii, în care se amestecă cereale și apă fierbinte.

Totuși, cea mai plauzibilă explicație este că Disc Sabu era un vas destinat să conțină alimente sau ulei, similar cu alte vase plate din cultura egipteană timpurie.

Materialul delicat și măiestria execuției sugerează că nu era folosit în viața cotidiană, ci probabil a fost un obiect ritualic depus în mormânt pentru a servi ca ofrandă pentru viața de apoi a lui Sabu.

Descoperirea acestui obiect adaugă o piesă valoroasă în înțelegerea artefactelor și practicilor din Egiptul antic și ridică încă întrebări fascinante despre tehnologia și simbolistica epocii.

Studierea continuă a acestui disc arheologic poate dezvălui noi informații despre viața, credințele și inovațiile oamenilor din urmă cu 5.000 de ani.