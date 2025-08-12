Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 17:21
de Iulia Kelt

Disc misterios din piatră, vechi de 5.000 de ani, descoperit în Egipt, într-un mormânt. Ce ar putea fi, de fapt

ȘTIINȚĂ
Disc misterios din piatră, vechi de 5.000 de ani, descoperit în Egipt, într-un mormânt. Ce ar putea fi, de fapt
Misterul discului din mormântul lui Sabu / Foto: Reddit

În 1936, în mormântul lui Sabu, un oficial egiptean din prima dinastie, arheologii au găsit un vas din piatră foarte special, denumit „Disc Sabu”.

Acest obiect ciudat, cu o formă de disc, a fost descoperit în mai multe bucăți, dar a fost restaurat și se află astăzi în colecția Muzeului Egiptean din Cairo, scrie Live Science.

Ce se știe despre mormântul lui Sabu

Mormântul lui Sabu a fost excavat de egiptologul britanic Walter Emery și, deși camera funerară fusese jefuită de bijuterii și metale prețioase, scheletul oficialului și vasul au rămas intacte.

Vezi și:
Ghizii din Egipt s-au săturat de turiştii români. Nu suntem deloc priviţi cu ochi buni: „Foarte dificili, nu ascultaţi”
Este mai bine să ai euro sau dolari în vacanță în Egipt? Ce monedă e recomandat să ai la tine pentru cumpărături

Disc Sabu are un diametru de aproximativ 61 cm și o înălțime de 10 cm și este realizat din metasiltstone, o rocă sedimentară care a suferit o anumită metamorfoză.

Față de vasele plate și late obișnuite în Egiptul antic, obiectul se remarcă prin cele trei aripi subțiri și curbate sculptate cu grijă pe marginea discului, care, văzute de sus, aduc aminte de un volan, o elice sau un capac de roată modern.

Teorii și mistere în jurul discului

Forma neobișnuită a discului a generat numeroase ipoteze despre scopul său. Unii cercetători au sugerat că ar putea fi o componentă a unui dispozitiv hidraulic, precum o turbină de apă.

Alții au mers chiar mai departe, speculând că ar putea fi parte a unui motor cu hiperpropulsie al unei nave extraterestre.

O teorie recentă îl consideră un „mash tun”, ceea ce ar însemna un vas folosit pentru fermentarea berii, în care se amestecă cereale și apă fierbinte.

Totuși, cea mai plauzibilă explicație este că Disc Sabu era un vas destinat să conțină alimente sau ulei, similar cu alte vase plate din cultura egipteană timpurie.

Materialul delicat și măiestria execuției sugerează că nu era folosit în viața cotidiană, ci probabil a fost un obiect ritualic depus în mormânt pentru a servi ca ofrandă pentru viața de apoi a lui Sabu.

Descoperirea acestui obiect adaugă o piesă valoroasă în înțelegerea artefactelor și practicilor din Egiptul antic și ridică încă întrebări fascinante despre tehnologia și simbolistica epocii.

Studierea continuă a acestui disc arheologic poate dezvălui noi informații despre viața, credințele și inovațiile oamenilor din urmă cu 5.000 de ani.

Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara
Recomandări
Nicușor Dan și Maia Sandu, „vizită istorică” la o biserică de lângă Chișinău. Imaginile cu cei doi la lăcașul de cult: „Profundă recunoștință”
Nicușor Dan și Maia Sandu, „vizită istorică” la o biserică de lângă Chișinău. Imaginile cu cei doi la lăcașul de cult: „Profundă recunoștință”
Google Maps introduce avertizări bazate pe date oficiale pentru zonele cu risc ridicat de accidente
Google Maps introduce avertizări bazate pe date oficiale pentru zonele cu risc ridicat de accidente
Cum ar putea browserele cu inteligență artificială să schimbe modul în care navigăm pe internet
Cum ar putea browserele cu inteligență artificială să schimbe modul în care navigăm pe internet
Civilizațiile Africii, între descoperiri arheologice și provocări în cercetarea Patrimoniului African
Civilizațiile Africii, între descoperiri arheologice și provocări în cercetarea Patrimoniului African
Un nou fenomen în rândul oamenilor, pe fondul lipsei de bani – „Economia răsfățului” Nu-ți permiți să schimbi mașina sau canapeaua, dar cumperi niște perne și un parfum
Un nou fenomen în rândul oamenilor, pe fondul lipsei de bani – „Economia răsfățului” Nu-ți permiți să schimbi mașina sau canapeaua, dar cumperi niște perne și un parfum
Cristina Bălan, mesaj emoționant în ziua în care gemenii ei cu Sindrom Down au împlinit 12 ani. „Voi sunteți din altă lume”
Cristina Bălan, mesaj emoționant în ziua în care gemenii ei cu Sindrom Down au împlinit 12 ani. „Voi sunteți din altă lume”
O femeie din Iași vrea să devină mamă in vitro, dar soțul ei a decedat. Familia bărbatului se opune. Ce argumente au adus în instanță
O femeie din Iași vrea să devină mamă in vitro, dar soțul ei a decedat. Familia bărbatului se opune. Ce argumente au adus în instanță
De unde se pot vedea mai bine Perseidele. Sfaturi prețioase, oferite de Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori: „Nu putem din orașe”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
De unde se pot vedea mai bine Perseidele. Sfaturi prețioase, oferite de Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori: „Nu putem din orașe”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William