Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 18:16
de Diana Dumitrache

Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?

CHESTII
Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?
Ce zahăr este mai sănătos? Cel alb sau cel brun? (Foto: Profimedia)

Zahărul este unul dintre cele mai utilizate ingrediente în alimentația modernă. Îl găsim în deserturi, băuturi, produse de panificație și chiar în alimente la care nu ne-am aștepta, precum sosurile sau cerealele. În ultimii ani, tot mai mulți oameni au început să se întrebe dacă zahărul brun este o variantă mai sănătoasă decât zahărul alb. Deși la prima vedere diferența pare evidentă – unul are o culoare închisă, celălalt este alb și rafinat – lucrurile sunt puțin mai nuanțate.

Cum se obține zahărul alb?

Zahărul alb, cunoscut și ca zahăr rafinat, este obținut printr-un proces complex de rafinare a sucului extras din trestie sau sfeclă de zahăr. În timpul acestui proces, impuritățile și melasa (substanța brună naturală care conține minerale și dă culoare) sunt îndepărtate complet, rezultând cristale albe, pure, aproape 100% zaharoză.

Avantajul zahărului alb este că are o textură fină, se dizolvă ușor și este neutru la gust, ceea ce îl face ideal pentru coacere sau îndulcirea băuturilor. Totuși, dezavantajul major este că nu mai conține niciun nutrient, fiind o sursă pură de calorii goale.

Vezi și:
Prețurile la cafea, zahăr, cacao și soia, victime ale crizei globale. La ce costuri la raft ne vom aștepta în următoarea perioadă

Cum se obține zahărul brun?

Zahărul brun este, în esență, tot zahăr rafinat, dar cu o cantitate mică de melasă adăugată înapoi după procesul de rafinare. În unele cazuri, zahărul brun este obținut direct din sucul parțial rafinat de trestie de zahăr, fără îndepărtarea completă a melasei.

Melasa este cea care oferă culoarea brună, aroma ușor caramelizată și o textură mai umedă. Zahărul brun conține urme de minerale precum calciu, potasiu, fier și magneziu, însă în cantități foarte mici – prea mici pentru a aduce beneficii semnificative sănătății.

Diferența dintre zahărul alb și cel brun

Contrar impresiei generale, diferențele dintre cele două tipuri de zahăr din punct de vedere nutrițional sunt minime. O linguriță de zahăr alb are aproximativ 16 calorii, în timp ce una de zahăr brun are circa 15 calorii, diferența fiind nesemnificativă.

Zahărul brun conține o cantitate infimă de minerale datorită melasei, dar nu suficientă pentru a-l considera o variantă „sănătoasă”. În realitate, ambele tipuri de zahăr au același efect asupra glicemiei și contribuie la creșterea riscului de obezitate, diabet de tip 2 și alte probleme metabolice atunci când sunt consumate în exces.

Mai mult, zahărul brun are un gust mai intens, ușor caramelizat, și este preferat în prăjituri, biscuiți, sosuri barbecue sau glazuri. Zahărul alb, în schimb, este mai versatil și se potrivește în băuturi, produse de patiserie fine sau deserturi unde nu se dorește o aromă suplimentară.

În coacere, zahărul brun tinde să rețină mai multă umiditate, rezultând produse mai moi și mai dense, în timp ce zahărul alb produce texturi mai crocante.

Care este mai bun?

Deși zahărul brun pare o opțiune mai naturală datorită culorii și melasei, diferențele nutriționale reale sunt minime. Din punct de vedere al sănătății, nici zahărul alb, nici cel brun nu pot fi considerate benefice.

Adevărata diferență constă mai degrabă în aromă și utilizare culinară, nu în valoarea nutritivă. Cel mai sănătos sfat este, așadar, moderația. Indiferent de culoare, zahărul ar trebui consumat cu măsură, iar îndulcitorii naturali sau alternativele precum mierea, siropul de arțar ori fructele uscate pot reprezenta opțiuni mai echilibrate în alimentația zilnică.

Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni
Recomandări
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy Z Fold7 – povestea telefonul pliabil la maturitate. Monstrul de productivitate și divertisment la care alți giganți doar visează să ajungă
RECENZIE
EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy Z Fold7 – povestea telefonul pliabil la maturitate. Monstrul de productivitate și divertisment la care alți giganți doar visează să ajungă
REVIEW iPhone 17 Pro – probabil cel mai bun telefon Apple vine cu un pas mic înapoi, dar un pas enorm înainte
RECENZIE
REVIEW iPhone 17 Pro – probabil cel mai bun telefon Apple vine cu un pas mic înapoi, dar un pas enorm înainte
Kendama, interzisă în din ce în ce mai multe şcoli din România. Motivul pentru care este considerată un pericol
Kendama, interzisă în din ce în ce mai multe şcoli din România. Motivul pentru care este considerată un pericol
O familie de români, acuzată că a luat şase maşini gratis din Norvegia. Cum au păcălit cei trei membri autorităţile să le dea SUV-urile
O familie de români, acuzată că a luat şase maşini gratis din Norvegia. Cum au păcălit cei trei membri autorităţile să le dea SUV-urile
Câți bani se câștigă din salariul în România în funcție de orașul în care locuiești și meseria pe care o ai
Câți bani se câștigă din salariul în România în funcție de orașul în care locuiești și meseria pe care o ai
Samsung lansează Galaxy XR, primul dispozitiv Android XR cu inteligență artificială multimodală integrată
Samsung lansează Galaxy XR, primul dispozitiv Android XR cu inteligență artificială multimodală integrată
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile cu norocul scris în frunte până pe 26 octombrie 2025. Apar oportunităţi pe toate planurile
Playtech Știri
Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
Playtech Știri
Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, gesturi de iubire în public. Cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt nici la cumpărături
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...