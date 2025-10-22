Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?

Zahărul este unul dintre cele mai utilizate ingrediente în alimentația modernă. Îl găsim în deserturi, băuturi, produse de panificație și chiar în alimente la care nu ne-am aștepta, precum sosurile sau cerealele. În ultimii ani, tot mai mulți oameni au început să se întrebe dacă zahărul brun este o variantă mai sănătoasă decât zahărul alb. Deși la prima vedere diferența pare evidentă – unul are o culoare închisă, celălalt este alb și rafinat – lucrurile sunt puțin mai nuanțate.

Cum se obține zahărul alb?

Zahărul alb, cunoscut și ca zahăr rafinat, este obținut printr-un proces complex de rafinare a sucului extras din trestie sau sfeclă de zahăr. În timpul acestui proces, impuritățile și melasa (substanța brună naturală care conține minerale și dă culoare) sunt îndepărtate complet, rezultând cristale albe, pure, aproape 100% zaharoză.

Avantajul zahărului alb este că are o textură fină, se dizolvă ușor și este neutru la gust, ceea ce îl face ideal pentru coacere sau îndulcirea băuturilor. Totuși, dezavantajul major este că nu mai conține niciun nutrient, fiind o sursă pură de calorii goale.

Cum se obține zahărul brun?

Zahărul brun este, în esență, tot zahăr rafinat, dar cu o cantitate mică de melasă adăugată înapoi după procesul de rafinare. În unele cazuri, zahărul brun este obținut direct din sucul parțial rafinat de trestie de zahăr, fără îndepărtarea completă a melasei.

Melasa este cea care oferă culoarea brună, aroma ușor caramelizată și o textură mai umedă. Zahărul brun conține urme de minerale precum calciu, potasiu, fier și magneziu, însă în cantități foarte mici – prea mici pentru a aduce beneficii semnificative sănătății.

Diferența dintre zahărul alb și cel brun

Contrar impresiei generale, diferențele dintre cele două tipuri de zahăr din punct de vedere nutrițional sunt minime. O linguriță de zahăr alb are aproximativ 16 calorii, în timp ce una de zahăr brun are circa 15 calorii, diferența fiind nesemnificativă.

Zahărul brun conține o cantitate infimă de minerale datorită melasei, dar nu suficientă pentru a-l considera o variantă „sănătoasă”. În realitate, ambele tipuri de zahăr au același efect asupra glicemiei și contribuie la creșterea riscului de obezitate, diabet de tip 2 și alte probleme metabolice atunci când sunt consumate în exces.

Mai mult, zahărul brun are un gust mai intens, ușor caramelizat, și este preferat în prăjituri, biscuiți, sosuri barbecue sau glazuri. Zahărul alb, în schimb, este mai versatil și se potrivește în băuturi, produse de patiserie fine sau deserturi unde nu se dorește o aromă suplimentară.

În coacere, zahărul brun tinde să rețină mai multă umiditate, rezultând produse mai moi și mai dense, în timp ce zahărul alb produce texturi mai crocante.

Care este mai bun?

Deși zahărul brun pare o opțiune mai naturală datorită culorii și melasei, diferențele nutriționale reale sunt minime. Din punct de vedere al sănătății, nici zahărul alb, nici cel brun nu pot fi considerate benefice.

Adevărata diferență constă mai degrabă în aromă și utilizare culinară, nu în valoarea nutritivă. Cel mai sănătos sfat este, așadar, moderația. Indiferent de culoare, zahărul ar trebui consumat cu măsură, iar îndulcitorii naturali sau alternativele precum mierea, siropul de arțar ori fructele uscate pot reprezenta opțiuni mai echilibrate în alimentația zilnică.