Diferenţa dintre creditul ipotecar şi cel imobiliar. Detaliul la care să fii atent

Atunci când vrei să-ți cumperi o locuință sau să investești într-un imobil, băncile îți oferă mai multe tipuri de finanțări, cele mai populare fiind creditul ipotecar și creditul imobiliar. Deși mulți oameni le confundă, între cele două există diferențe esențiale privind scopul, garanțiile și condițiile de acordare. Cunoașterea acestor diferențe te poate ajuta să alegi soluția potrivită nevoilor tale și să eviți costuri ascunse sau clauze dezavantajoase.

Ce este creditul ipotecar?

Creditul ipotecar este un împrumut acordat de bancă exclusiv pentru achiziția, construcția sau renovarea unei locuințe. Este garantat chiar cu imobilul cumpărat prin credit, ceea ce înseamnă că, dacă debitorul nu mai poate plăti ratele, banca are dreptul să execute ipoteca și să recupereze suma datorată prin vânzarea locuinței.

Creditul ipotecar are, de regulă:

Dobânzi mai mici decât alte tipuri de credite, datorită garanției solide;

Perioade de rambursare lungi, de până la 30 de ani;

Posibilitatea de a acoperi un procent mare din valoarea imobilului (până la 85% în multe cazuri);

Necesitatea unui avans minim din partea cumpărătorului, de obicei între 15% și 25%.

Acest tip de credit este ideal pentru cei care doresc să cumpere o locuință pentru uz propriu și nu dețin deja un imobil pe care să îl poată aduce drept garanție.

Ce este creditul imobiliar?

Pe de altă parte, creditul imobiliar este un împrumut mai flexibil, care poate fi folosit nu doar pentru achiziția unei locuințe, ci și pentru alte scopuri legate de bunuri imobile — cum ar fi achiziționarea unui teren, investiții în spații comerciale sau chiar refinanțarea altor credite.

Garanția în acest caz nu trebuie să fie neapărat imobilul cumpărat, ci poate fi orice alt bun imobil deținut de solicitant sau de un terț garant.

De aceea, creditul imobiliar:

Oferă mai multă libertate în utilizarea banilor;

Poate implica sume mai mari sau scopuri mai variate;

Are uneori dobânzi ușor mai ridicate față de creditul ipotecar;

Implică proceduri mai complexe de evaluare a garanției.

Acest tip de credit este preferat de cei care au deja o proprietate și vor să obțină finanțare pentru o investiție nouă, fără a o vinde.

Detaliul la care să fii atent: tipul garanției și scopul creditului

Diferența cheie dintre cele două tipuri de împrumuturi este natura garanției și destinația banilor. La creditul ipotecar, garanția este obligatoriu imobilul cumpărat, iar suma primită poate fi folosită doar pentru acel scop. La creditul imobiliar, garanția poate fi un alt imobil, iar destinația fondurilor este mai liberă.

De aceea, înainte de a semna contractul, trebuie să fii atent la:

Ce imobil este ipotecat — dacă este cel cumpărat sau o proprietate existentă;

Clauzele de executare silită în caz de neplată;

Dobânda efectivă anuală (DAE) și comisioanele ascunse;

Posibilitatea refinanțării sau rambursării anticipate fără penalități.

Cu alte cuvinte, creditul ipotecar este potrivit pentru cei care vor să-și cumpere prima locuință, oferind stabilitate și costuri mai mici, dar cu scop limitat.

Creditul imobiliar, în schimb, se adresează celor care caută flexibilitate și vor să folosească valoarea proprietăților deja deținute pentru a obține finanțare.

Indiferent de alegere, detaliul la care trebuie să fii atent este garanția: ce imobil pui în joc și în ce condiții banca îți poate prelua proprietatea. O analiză atentă a contractului, cu ajutorul unui consilier financiar sau al unui avocat, îți poate salva ani întregi de stres și pierderi financiare.