25 sept. 2025 | 20:53
de Daoud Andra

Ce rată vei plăti la un credit de 60.000 de euro de la 1 octombrie? Calcul concret

ECONOMIE
Ce rată vei plăti la un credit de 60.000 de euro de la 1 octombrie? Calcul concret
De la 1 octombrie, românii care au credite ipotecare cu dobândă variabilă vor resimți din nou creșterea indicelui IRCC, folosit ca referință pentru majoritatea împrumuturilor în lei. Noul nivel al indicelui va fi de 6,06%, în urcare de la 5,55%, ceea ce marchează cel mai ridicat prag de la introducerea IRCC, în urmă cu șase ani.

Cum se simte diferența la un credit de 60.000 de euro

Această modificare va aduce o majorare de aproximativ 5% a ratelor lunare pentru cei care plătesc credite în lei cu dobândă variabilă. Spre exemplu, pentru un împrumut ipotecar de 300.000 de lei (60.000 de euro), pe 30 de ani, rata lunară va crește cu aproape 100 de lei.

Pentru a înțelege concret impactul, să luăm cazul unui credit ipotecar echivalent cu 60.000 de euro (aproximativ 300.000 de lei) pe o perioadă de 30 de ani, cu dobânda variabilă calculată după formula IRCC + 3,5%.

La nivelul actual al IRCC (5,55%), rata lunară este de aproximativ 2.021 de lei. De la 1 octombrie, cu IRCC urcând la 6,06%, rata va ajunge la 2.113 lei. Diferența pare mică la prima vedere – în jur de 92 de lei lunar –, dar pe termen lung înseamnă o creștere semnificativă a costului total al creditului.

IRCC vs. ROBOR

Chiar și după această creștere, IRCC rămâne sub nivelul ROBOR, care se situează în prezent la 6,54%. Totuși, cei care au credite legate de ROBOR continuă să plătească mai mult, iar trecerea la IRCC, acolo unde este posibilă, ar putea fi o opțiune avantajoasă.

Creșterea IRCC îi influențează direct doar pe cei care au credite în lei cu dobândă variabilă. Persoanele cu împrumuturi în valută sau cu dobândă fixă nu sunt afectate de această schimbare. În 2024, românii au contractat credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro, potrivit datelor BNR, ceea ce înseamnă că impactul modificării va fi resimțit de sute de mii de familii.

Experții recomandă mai multe soluții pentru cei care simt presiunea creșterii ratelor:

  • Negocierea cu banca – multe instituții financiare oferă pachete promoționale și pot veni cu reduceri pentru clienții care amenință că își mută creditul.
  • Refinanțarea – schimbarea creditului la o altă bancă poate aduce o dobândă mai bună. În prezent, există oferte cu dobândă fixă pentru 1, 3, 5 sau chiar 10 ani, cu valori începând de la 4,79%.
  • Reducerea perioadei de creditare – o refinanțare inteligentă poate permite păstrarea unei rate similare, dar cu scurtarea termenului și diminuarea costului total.

CSALB (Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare) – pentru situațiile dificile, precum pierderea locului de muncă sau probleme medicale, această instituție poate intermedia soluții personalizate, precum scăderea dobânzii, reducerea comisioanelor sau chiar restructurarea creditului.

