CHESTII
Diferența de gust dintre Coca-Cola și Pepsi. Ingredientul care le face diferite
Diferența de gust dintre Coca-Cola și Pepsi / Foto: Playtech (colaj AI)

De zeci de ani, Coca-Cola și Pepsi se află într-o competiție constantă pentru supremația în rândul băuturilor carbogazoase. Fiecare marcă are adepții săi, iar dezbaterea privind care dintre ele are gustul mai bun continuă și astăzi. Ambele companii investesc masiv în marketing, însă diferențele de aromă dintre ele au o bază chimică precisă.

Potrivit scriitorului și analistului Malcom Gladwell, care a analizat subiectul în cartea sa „Blink”, secretul stă în notele aromatice: Pepsi are un gust mai pronunțat de citrice, în timp ce Coca-Cola tinde spre arome de vanilie și stafide. Aceste distincții nu sunt întâmplătoare, ci rezultă din rețetele distincte folosite de fiecare producător.

De ce Pepsi este mai dulce, iar Coca-Cola are o aromă mai echilibrată

Pepsi conține acid citric, care amplifică senzația de prospețime și oferă o notă ușor acrișoară. În schimb, Coca-Cola înlocuiește acidul citric cu o cantitate mai mare de zahăr, ceea ce duce la un gust mai rotund și mai puțin intens. Totodată, Coca-Cola are o carbonatare mai puternică, un aspect care poate fi observat imediat după primul înghițit.

Ambele băuturi includ ingrediente similare, apă carbogazoasă, zaharuri, cofeină și arome artificiale, însă proporțiile diferă. Acest echilibru de compuși determină diferențele subtile care fac ca fiecare băutură să fie recunoscută instantaneu. În testele de degustare „în orb”, majoritatea participanților reușesc să distingă între cele două, descriind Pepsi drept mai dulce și Coca-Cola drept mai fină, cu note vanilate.

Originea, culoarea și formula secretă a Coca-Cola

Coca-Cola a fost creată pe 29 ianuarie 1892 în Statele Unite, de farmacistul John Pemberton, care a conceput-o inițial ca un tonic medicinal. Ulterior, compania a fost cumpărată de Asa Griggs Candler, omul care a transformat-o într-un simbol global al culturii moderne. Forma sticlei de sticlă, introdusă în 1915, a fost inspirată de o sămânță de cacao, ceea ce explică designul alungit și elegant.

În ceea ce privește culoarea sa distinctivă, aceasta provine de la colorantul E-150d (caramel de sulfit amoniacal, clasa IV), aprobat pentru utilizare alimentară în Uniunea Europeană. Doar câteva persoane din lume cunosc formula completă a concentratului original, care este produs exclusiv la sediul central al companiei și apoi distribuit celor peste 9.000 de fabrici de îmbuteliere din întreaga lume.

